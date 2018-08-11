Путешественники из России - о жилье по Airbnb в Германии

Ровно десять лет назад, 11 августа 2008 года заработал портал Airbnb. Сейчас этим сервисом пользуются миллионы туристов из разных стран. Несмотря на ужесточение правил по сдаче квартир в некоторых городах Германии, Airbnb остается популярной альтернативой немецким гостиницам. Корреспондент DW попросила рассказать российских путешественников об их опыте в Германии.

Квартиры в Берлине

Маргарита, Москва: "Дело было довольно давно - надо было переночевать неподалеку от Тегеля, аэропорта в Берлине. Я сняла комнату, приехала около десяти вечера. Хозяйка оказалась очень классной: сварила мне огромный латте, и мы проболтали на кухне до часа ночи. Утром сижу на кухне, пью чай, и тут хозяйка возвращается с бледным как полотно лицом. Спрашиваю, что случилось. Оказывается, она договорилась кормить кошку подруги неделю, пока та в отъезде. И тут она приходит, а кошки нет - форточка открыта, и фасад дома ремонтируют, леса как раз на уровне окна. Говорит, всю квартиру обыскала, спрятаться там негде. Мы выдвинулись вместе на поиски, облазили всю квартиру, минут двадцать прошло, с кошкой уже простились - и тут эта морда высовывается из какой-то дырки в задней обшивке дивана. Форточку мы закрыли, выдохнули, пошли домой пить чай, приводить нервы в порядок".

Так выглядят квартиры, которые сейчас предлагают в Берлине

Индира, сейчас живет в Мюнхене: "Мы с подругой снимали комнату в квартире около главного вокзала Берлина. Нам все идеально подошло, потому что приезжали мы в 00:30, а квартира была в нескольких минутах от вокзала. И хозяина вообще не напрягло, что мы так поздно приезжаем. Он дождался нас и открыл дверь. Забавно было то, что мужчина выделил нам супружескую спальню, а сам спал то ли в детской, то ли в гостиной на диване. Не знаю, куда делись его жена и ребенок, может, уехали надолго к родственникам, и он на это время сдавал комнату на Airbnb. Было немного странно спать в спальне с эротическими фотографиями его жены на стенах, но это все же лучше, чем на диване".

Иван, Москва: "Я забронировал с подругой достаточно дешевую квартиру в Берлине, владельцем которой был некий Марио. Мы договорились списаться с Марио по приезде в город, но он отвечал очень долго и нам пришлось кружить по району, поскольку точного адреса мы не знали. Он просил перенести встречу на час, потому что еще не вернулся с работы. Потом - на два, потому что не успел убраться после предыдущих жильцов. Затем снова пропал, а когда появился, был уже глубокий вечер. Как радушный и тактичный хозяин Марио написал: "Знаете, а приходите лучше завтра? Я буду посвободнее". Нам, естественно, идти было некуда. Позвонили в Airbnb, где, к нашему счастью, ответил русскоязычный оператор, который пообещал наказать непонятного хозяина и компенсировать нам проживание в хостеле на сумму до 100 евро. Той же ночью мы заселились в нормальный хостел, а компенсация пришла в течение двух недель".

Артем, Москва: "В сентябре 2017 года в Берлине я попал к селекционеру орхидей в дом с оранжереей. В моей комнате тоже была орхидея, конечно. Хозяин жилья Лауритс превратил хобби в профессию и последние 25 лет продает орхидеи по всему миру. Он уверен, что цветы растут быстрее, если им включать музыку. В марте этого года я остановился у него снова".

Airbnb в других городах Германии

Максим, сейчас живет в Лондоне: "Сначала скажу, зачем я пользуюсь Airbnb и подобными сайтами. Всегда существует два варианта. Во-первых, это дешевле, чем отель. Во-вторых, это интереснее, уютнее или удобнее. Эта комбинация может работать по-разному: иногда один фактор пропадает или оба варианта совпадают. Когда я снимал квартиру в Дюссельдорфе, был вариант со свободной парковкой на улицах вокруг дома и дешевле отеля - это плюсы. Минусом был отельный стиль квартиры, то есть все необходимое вроде бы было на месте, но не было души, характера - того, что обычно дом от гостиницы отличает. Например, минимум посуды на кухне, самая дешевая мебель из Ikea, не очень продумано, как человек поставит телефон на зарядку ночью, куда он выбросит мусор, если его чуть больше, чем крохотная урна. Теперь, когда есть опыт, могу уловить еще на фотографиях на сайте то, что квартира сделана специально под сдачу и очень прагматично".

Дом в Касселе, в котором жила Анна

Анна, сейчас живет в Тюбингене: "Ровно год назад мы ездили с подругой на пару дней в Кассель. Владелица дома, немка 75 лет, оказалось очень милой: сидела с нами за завтраком и расспрашивала нас обо всем. Рассказывала о себе, в том числе то, что у нее была русская подруга детства и как она всегда видела у нее пельмени на обеденном столе. Молодость у хозяйки была необычной: ее муж был языковым ассистентом Гёте-Института, поэтому они побывали в самых разных уголках планеты и жили в необычных странах. Всех не помню, но в Африке и Вьетнаме они были. Она показывала нам всякие произведения народного декоративно-прикладного искусства. Особенно запомнились африканские маски, деревянные статуэтки слонов и красивая резная мебель. В стоимость комнаты за 24 евро был даже включен завтрак".

Мария, Москва: "В Мюнхене снимали квартиру, как оказалось, у местного телевизионного актера. У него была ретро-кофеварка, видимо, для красоты, а я на грех спросила, как в ней кофе варить. Показывал минут 20, сбился, забыл, и кофе в ней мы так и не приготовили. Но было дружелюбно и весело. Мой муж - театральный художник, и на прощание мы оставили ему картину. Сказал, что повесит на стену. Еще мы позвали его на спектакли, если вдруг он приедет в Москву".

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