Пустят ли россиян на крупнейшую в мире книжную ярмарку?

Решение провести в октябре этого года, несмотря ни на что, крупнейшую в мире книжную ярмарку, в которой обычно участвуют более 7000 издательств, медийных компаний, книготорговых объединений и других экспонентов, на которую съезжаются сотни авторов, переводчиков, литературных агентов и которую посещают около трети миллиона гостей, - это решение, конечно, очень смелое. Почти все массовые мероприятия, даже Олимпийские игры, не говоря уже о мероприятиях культурных, в этом году отменены, но Франкфурт-на-Майне пошел против течения.

Правда, участников и гостей будет на этот раз существенно меньше, чем обычно, подчеркнули организаторы ярмарки в четверг, 28 мая, на пресс-конференции, которая прошла, естественно, в режиме онлайн. Генеральный директор книжной ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos) считает, что во Франкфурте в этом году будет представлено не более трети обычного числа участников, причем в основном это будут немецкие издательства. Впрочем, практически все страны ЕС также обещают прислать в Германию своих книгоиздателей.

Издатель Ирина Прохорова на стенде "Нового литературного обозрения" на ярмарке 2018 года

Сложнее, например, с США, латиноамериканскими странами и Канадой, которая в этом году является главным гостем ярмарки. Боос не думает, что канадские писатели и издатели вообще приедут на ярмарку, поэтому его команда работает сейчас над организацией сетевых презентаций и пресс-конференций. О странах Восточной Европы участники пресс-конференции ничего определенного сказать не могут. Возможно, что они вообще не смогут приехать. Выпустят ли, скажем, российских издателей из страны и выдадут ли им визы в Германию, пока не очень понятно. Не внушает оптимизма и то, что в числе названных рабочих павильонов ярмарки, которых на сей раз будет, естественно, меньше, чем обычно, нет 5-го - того самого, где уже много лет размещаются, среди прочего, национальные стенды России и Украины.

Стенды на франкфуртской ярмарке: вдвое больше и за те же деньги

Однако ярмарка делает все, чтобы облегчить работу участникам и обезопасить их. Увеличен, например, минимальный размер стендов. До сих пор было четыре квадратных метра, теперь - восемь. Тем издателям, которые всегда выставлялись на стендах минимального размера (среди них нередко были также российские и украинские), ярмарка предоставит вдвое большую площадь за ту же цену, не увеличивая аренду. Плюс каждому стенду отведут особую "коммуникационную полосу" шириной полтора метра. А проходы в павильонах будут шириной шесть - восемь метров.

Естественно, придется ограничить и количество посетителей: на территории ярмарки могут находиться одновременно не более 20 тысяч человек. Площадки, на которых всегда проходили презентации и встречи с читателями, закроют.

Хотите на книжную ярмарку? Поклянитесь, что здоровы!

Еще одно важное новшество: предварительная онлайн-регистрация включает и "медицинскую" графу. Будущий гость или участник ярмарки должен будет заверить, что не болеет коронавирусом и у него нет никаких подозрительных симптомов вроде кашля и повышенной температуры. Но измерять температуру у входа никто не будет. Не обязательны и защитные маски (если, конечно, к октябрю не изменятся общие правила во Франкфурте).

Защитные маски на Франкфуртской ярмарке будут делом добровольным

Пройдет крупнейшая в мире книжная ярмарка, как и было запланировано еще до пандемии, 14 - 18 октября 2020 года. Первые три дня - среда, четверг и пятница - отведены для профессионалов, в субботу и воскресенье будут пускать всех желающих.

Зальцбург тоже зажигает, несмотря на пандемию

Франкфуртская книжная ярмарка - не единственное массовое культурное мероприятие, которое состоится в 2020 году. И Зальцбурский фестиваль пройдет в год своего 100-летия все же не в интернете, а в концертных залах. Дело в том, что с августа в Австрии разрешают проведение концертов, фестивалей и показы спектаклей с числом зрителей до тысячи человек (если будет представлена концепция, не угрожающая здоровью людей).

Кстати, для юбилейного Зальцбургского фестиваля, одного из самых известных музыкальных фестивалей в мире, был предусмотрен в этом сезоне рекордный бюджет. Программа планировалась грандиозная: 200 концертов и музыкальных спектаклей на 16 сценах в течение 44 дней. Реальность будет более скромной: 90 концертов на пяти - шести площадках в течение 30 дней (с 1 по 30 августа). То, что не успеют показать в этом году, перенсут на следующий. И все же фестиваль состоится, а это - главное!

Смотрите также: