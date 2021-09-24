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За 16 лет на посту главы правительства Германии Ангела Меркель охотно и непринужденно позировала перед фотокамерами. И эти забавные снимки тоже запомнятся надолго.
По словам главы Роспотребнадзора, пока выявленный вирус птичьего гриппа не передается от человека человеку, и у специалистов есть "время подготовиться".
Может быть, цыплят считают по осени, но перепись пернатых в самом большом в мире птичьем парке "Вальсроде" проводят зимой.
Китайские ученые в ходе исследования обнаружили новый вирус свиного гриппа G4 H1N1. Опасен ли он для человека и может ли вызвать новую пандемию?
Эти фотографии сделаны в начале июня в одном из немецких птичьих парков, открывшихся после коронавирусного карантина.
Птичий помет наносит непоправимый вред готическому сооружению.
Международная организация здоровья животных (OIE) сообщает, что в Костромской области от вируса H5N2 погибли около 45 тысяч птиц.
Украинские власти запретили ввозить в страну птицу и продукты из нее из четырех федеральных земель Германии, а также ограничили импорт из Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа.
В Германии продолжает распространяться птичий грипп. В некоторых регионах из-за риска заражения фермерам уже запрещено выпускать своих птиц наружу.
Опасный штамм птичьего гриппа был обнаружен на ферме в Мекленбурге - Передней Померании. Министр сельского хозяйства ФРГ созывает кризисной штаб.
В октябре на ферме в Нидерландах уничтожили 11 тысяч индеек, более 3000 фазанов и 2000 уток. Случаи заражения диких птиц отмечены в Австрии, Швейцарии и ФРГ.
На одной из птицеферм в Нижней Саксонии был выявлен опасный штамм птичьего гриппа. Министр сельского хозяйства Германии призвал ужесточить меры безопасности.
На утиной ферме на севере Великобритании был выявлен случай заражения птичьим гриппом. Власти утверждают, что риска для здоровья людей нет.
Обнаруженный на нидерландской птицеферме штамм птичьего гриппа может быть опасен для человека. Чтобы предотвратить его распространение, в стране запрещена транспортировка птицы и яиц.
Домашние птицы с вирусом A(H5N1) были обнаружены в Новичихинском районе Алтайского края. Последний раз вирус этого типа был выявлен на территории РФ в 2010 году.
Новый штамм вируса птичьего гриппа заявил о себе в Китае всего три недели назад, но уже унес жизни 22 человек и причислен к самым смертоносным среди всех известных вирусов гриппа.
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