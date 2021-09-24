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Птичий грипп

Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin, füttert australische Loris im Vogelpark Marlow.

Кого Меркель оставила без обеда? (фото) 24.09.2021

За 16 лет на посту главы правительства Германии Ангела Меркель охотно и непринужденно позировала перед фотокамерами. И эти забавные снимки тоже запомнятся надолго.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Legehenne steht am 10.09.2014 in einem Betrieb für die Produktion von Eiern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «Gefährliche Vogelgrippe H5N8 auch in Holland - 150 000 Hühner getötet» vom 16.11.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В РФ выявили первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа 20.02.2021

По словам главы Роспотребнадзора, пока выявленный вирус птичьего гриппа не передается от человека человеку, и у специалистов есть "время подготовиться".

Ein Gelbbrustara auf einem Tisch im Vogelpark Walsrode und schaut zu, wie von einem Mitarbeiter sein ermitteltes Gewicht aufgeschrieben wird. Zu Beginn jeden Jahres wird im Vogelpark Walsrode gewogen, gemessen und gezählt, um die Listen und Bestandsbücher auf den neuesten Stand zu bringen.

В Германии началась перепись колибри, птиц-секретарей и даже попугаев (фото) 30.01.2021

Может быть, цыплят считают по осени, но перепись пернатых в самом большом в мире птичьем парке "Вальсроде" проводят зимой.

04.02.2019, China, Shenzhen: --FILE--Hogs are pictured at a pig farm in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 4 February 2019. Pig stocks are dwindling and pork prices are rising as China grapples with the effects of the African swine fever outbreak that has officially resulted in the culling of more than 1 million pigs. Foto: Yuan Shuiling/Imaginechina/dpa |

Новый вирус свиного гриппа. Грозит ли миру еще одна пандемия? 01.07.2020

Китайские ученые в ходе исследования обнаружили новый вирус свиного гриппа G4 H1N1. Опасен ли он для человека и может ли вызвать новую пандемию?
03.06.2020, Mecklenburg-Vorpommern, Marlow: Im Vogelpark werden die Loris gefüttet. 230 Vögel sind in der 1.500 Quadratmeter großen, komplett neu gestalteten Anlage zu Hause. Die täglichen Besucherzahlen im Vogelpark haben nach der Wiedereröffnung das Vorjahresniveau wieder erreicht. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

В Германии можно вновь посетить попугаев, общавшихся с Меркель (фото) 05.06.2020

Эти фотографии сделаны в начале июня в одном из немецких птичьих парков, открывшихся после коронавирусного карантина.

10.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Falkner Marco Wahl steht mit seinen Wüstenbussard Akashi während einer Vorführung für Medien auf einem Dach am Kölner Dom. Taubenkot schadet der Bausubstanz, der Einsatz von seinen Wüstenbussarden und Falken ist eine der Maßnahmen des Domkapitels zur Taubenvergrämung. Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

Соколы и ястребы отгоняют голубей от Кельнского собора (фото) 13.04.2019

Птичий помет наносит непоправимый вред готическому сооружению.
Ein Ei liegt am 11.08.2017 auf dem Boden einer Hühnerfarm in Gaesti (Rumänien). Die Liste der vom Fipronil-Skandal betroffenen Länder wird Tag für Tag länger. Nach Angaben der EU-Kommission haben bereits 17 Länder mit belasteten Eiern zu tun. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

OIE: В России зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N2 29.12.2017

Международная организация здоровья животных (OIE) сообщает, что в Костромской области от вируса H5N2 погибли около 45 тысяч птиц.
10.11.2016*** ARCHIV - Eine Tierärztin nimmt am 10.11.2016 im Diagnostikzentrum des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamtes in Aulendorf (Baden-Württemberg) eine tote Reiherente (Aythya fuligula) aus einer Metallschale. Die Reiherente ist an der Vogelgrippe gestorben. (zu dpa «Vogelgrippe am Bodensee: Überstunden im Labor, Langeweile für Hühner» vom 27.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Украина запретила ввоз птицы из Германии из-за вспышек птичьего гриппа 30.11.2016

Украинские власти запретили ввозить в страну птицу и продукты из нее из четырех федеральных земель Германии, а также ограничили импорт из Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа.
23.11.2016 Strauße sind am 23.11.2016 auf der Straußenfarm Pfeiffer in Woldegk (Mecklenburg-Vorpommern) im Freien unterwegs unterwegs. Der Farminhaber Harald Pfeiffer hofft auf eine Ausnahmegenehmigung für seine 23 ausgewachsenen Tiere, die wegen der Vogelgrippe eigentlich eingestallt werden müssten. Nach seiner Meinung wäre das ein Todesurteil für die großen Laufvögel, die bislang nur im Freien gelebt haben. (zu Straußenzüchter bangt um Herde - Experten stellen Haltung in Frage vom 24.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецким страусам угрожает птичий грипп 24.11.2016

В Германии продолжает распространяться птичий грипп. В некоторых регионах из-за риска заражения фермерам уже запрещено выпускать своих птиц наружу.
09.11.2016 +++ Auf dem Hof Walden in Saal (Mecklenburg-Vorpommern) sind am 09.11.2016 Gänse im Freien unterwegs. Nachdem in Mecklenburg-Vorpommern erste Fälle der Geflügelpest nachgewiesen wurden, hat Landes-Agrarminister Backhaus am 10.11.2016 die Stallpflicht angewiesen. Bis zum 13.11.2016 müssen alle Vögel von der Freilandhaltung unter ein Dach. Für den Biohof Walden geht es diesmal glimpflich aus, denn die Gänse für den Martinstag werden bis zu diesem Termin geschlachtet sein, die Hühner kommen in einen fahrbaren Unterstand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии создается кризисный штаб из-за птичьего гриппа 12.11.2016

Опасный штамм птичьего гриппа был обнаружен на ферме в Мекленбурге - Передней Померании. Министр сельского хозяйства ФРГ созывает кризисной штаб.

H5N8 - опасный штамм вируса птичьего гриппа отмечен в Европе (10.11.2016) 10.11.2016

В октябре на ферме в Нидерландах уничтожили 11 тысяч индеек, более 3000 фазанов и 2000 уток. Случаи заражения диких птиц отмечены в Австрии, Швейцарии и ФРГ.
Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Mastputenbetrieb in Heinrichswalde im Kreis Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) werden am 07.11.2014 in einem Sperrbezirk von drei Kilometern um das Dorf rund 1000 Hühner, Enten und Gänse von Privathaltern getötet. Hier wird Geflügel verladen. In dem Bestand des Mastputenbetrieb in Heinrichswalde war erstmals in Europa ein hochpathogenes Influenzavirus vom Subtyp H5N8 festgestellt worden. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Нижней Саксонии обнаружен птичий грипп 16.12.2014

На одной из птицеферм в Нижней Саксонии был выявлен опасный штамм птичьего гриппа. Министр сельского хозяйства Германии призвал ужесточить меры безопасности.
epa04492313 Exterior of the poultry farm in Hekendorp, The Netherlands, 16 November 2014, where a dangerous form of bird flu was found. The Dutch authorities have banned the transport of poultry throughout the Netherlands after the detection of the virus. EPA/BAS CZERWINSKI

На одной из британских ферм обнаружили птичий грипп 17.11.2014

На утиной ферме на севере Великобритании был выявлен случай заражения птичьим гриппом. Власти утверждают, что риска для здоровья людей нет.
epa04492313 Exterior of the poultry farm in Hekendorp, The Netherlands, 16 November 2014, where a dangerous form of bird flu was found. The Dutch authorities have banned the transport of poultry throughout the Netherlands after the detection of the virus. EPA/BAS CZERWINSKI

В Нидерландах обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа 16.11.2014

Обнаруженный на нидерландской птицеферме штамм птичьего гриппа может быть опасен для человека. Чтобы предотвратить его распространение, в стране запрещена транспортировка птицы и яиц.
Verkaufstelle von Lebendgeflügel, Geflügelmarkt gilt als Virenbrutstätten in der Grippezeit. Markt Mengzi Xi Lu, Innenstadt Shanghai Copyright: DW/Cui Mu

В России впервые за четыре года зарегистрировали птичий грипп 06.10.2014

Домашние птицы с вирусом A(H5N1) были обнаружены в Новичихинском районе Алтайского края. Последний раз вирус этого типа был выявлен на территории РФ в 2010 году.
Medical workers take part in an exercise on dealing with a bird flu emergency at a hospital in Zibo in east China's Shandong province, Friday, April 12, 2013. A 7-year-old girl has become the first confirmed case in Beijing of the latest strain of H7N9 bird flu virus, which has killed 11 and sickened 32 in eastern China, officials said Saturday. (AP Photo) CHINA OUT

Вирус H7N9 - новая угроза человечеству? 25.04.2013

Новый штамм вируса птичьего гриппа заявил о себе в Китае всего три недели назад, но уже унес жизни 22 человек и причислен к самым смертоносным среди всех известных вирусов гриппа.
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