Птичий грипп

Украина запретила ввоз птицы из Германии из-за вспышек птичьего гриппа

Украинские власти запретили ввозить в страну птицу и продукты из нее из четырех федеральных земель Германии, а также ограничили импорт из Австрии в связи со вспышками птичьего гриппа.