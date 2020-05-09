Психотерапия во времена пандемии. Опыт немецких специалистов

Постоянно помнить о необходимости часто мыть или дезинфицировать руки, соблюдать правила социальной дистанции, носить защитную маску в магазинах и общественном транспорте… Даже абсолютно здоровым людям во времена пандемии приходится непросто, а тем, кто страдает психическими расстройствами, справляться с такой экстраординарной ситуацией особенно тяжело. Как в нынешних условиях психотерапевты в Германии оказывают квалифицированную помощь своим пациентам?

По словам психиатра Университетской клиники в Дрездене и председателя Национальной программы предотвращения суицида (Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention) Уте Левитцки (Ute Lewitzka), люди с заболеваниями психики, образно выражаясь, носят на плечах целый рюкзак, наполненный страхами. Периоды, когда этот "рюкзак" почти пуст и особых неудобств в будничной жизни не доставляет, сменяются временами, когда он становится почти неподъемным. Это происходит в те моменты, когда появляются внешние, отягощающие ситуацию факторы, а повышенная степень стресса длится слишком долго, поясняет врач. Например, во времена пандемии.

Страхи и неврозы: можно ли кашлять в обществе?

Для пациентов, страдающих депрессией, страх, например, начать кашлять в общественном транспорте или магазине, рискуя вызвать неодобрительные взгляды окружающих, может стать поводом вообще не выходить на улицу, поясняет в беседе с DW психотерапевт из Кельна Фредерике Левен (Frederike Leven). По ее словам, изоляция из-за карантина приводит к нарушению привычного распорядка дня, негативные новости начинают восприниматься еще более остро, чем обычно, былые страхи просыпаются вновь, возобновляются приступы раздражительности, уныния, тоски, депрессивное состояние усугубляется.

По мнению экспертов, во времена пандемии обостряются такие синдромы, как обсессивно-компульсивное расстройство личности (невроз навязчивых состояний), выражающиеся, например, в чрезмерной потребности мыть руки из-за боязни заразиться вирусом. Для одних пациентов с таким синдромом меры предосторожности, введенные во время пандемии, воспринимаются как абсолютно нормальные. "Им даже не приходится перестраиваться, ведь они и так более чем регулярно и очень тщательно моют руки", - подтверждает научный сотрудник специальной амбулатории по лечению неврозов навязчивых состояний при берлинском Университете имени Гумбольдта (Spezialambulanz für Zwangsstörung an der HU Berlin) Таня Якоби (Tanja Jacobi). "Но есть, конечно, и те, чьи страхи из-за растущего ощущения неизвестности, неуверенности исхода нынешней ситуации, принимают небывалые масштабы", - поясняет психотерапевт из Берлина в интервью DW.

В такие моменты профессиональная поддержка важна как никогда, но как попасть к психотерапевту, если даже мысли о том, что нужно будет выйти из дома, уже вызывают очередной приступ страха?

"Прием пациентов мы ведем по-прежнему, соблюдая, разумеется, все меры предосторожности. Но для тех, кто по различным причинам - например, наличия тяжелого хронического заболевания, невроза и так далее - опасается инфекции, есть возможность получить помощь и в удаленном режиме", - поясняет Фредерике Левен.

Сеанс психотерапии на дистанции

По словам Тани Якоби, видеосеансы - сегодня довольно распространенная форма беседы с психотерапевтом. Возможность использования этого сервиса появилась еще до начала пандемии, но большого спроса тогда у пациентов не получила. "А вот теперь видеозвонки оказались очень своевременным средством коммуникации и в медицине", - делится опытом Фредерике Левен. Обязательное условие - терапевтические видеоконференции можно проводить только через специальные приложения, сертифицированные и допущенные для телемедицины.

К сожалению, техника не всегда функционирует должным образом, что затрудняет работу, признается она. Да и сеанс может состояться лишь при условии, что у пациента есть необходимые технические возможности и желание выйти на связь. Нередко пациентами Фредерике Левен являются иностранцы, недостаточно владеющие немецким языком, поэтому им необходим еще и переводчик. "О том, можно ли переводчику участвовать в видеосеансах с такими пациентами, мне пока что ничего не известно", - признается она.

Своеобразный сюрприз для психотерапевта преподнесли сеансы по видеосвязи с пациентами, замкнутыми в себе. С ними обычно трудно установить контакт. "Однако оказалось, что в привычной, домашней атмосфере они ощущают себя намного комфортнее, чем у меня в кабинете", - говорит Фредерике Левен.

"В собственной квартире многие себя чувствуют гораздо свободнее. Так иногда даже легче проводить некоторые упражнения, отрабатывать практические навыки", - подтверждает и Таня Якоби. Опять-таки, все это функционирует только, если пациенту во время сеанса никто не мешает, никто не отвлекает, продолжает она. Помешать могут, например, домашние животные, которые вдруг появляются на экране. Не обходится и без курьезов. "Один из пациентов во время видеоконференции так расслабился, что, забыв о включенной камере, привычным движением скрутил сигаретку и закурил", - с улыбкой рассказывает психотерапевт из Берлина.

Телемедицина будущего - разумное дополнение?

Во время ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, в Центре психотерапии при Университете имени Гумбольдта в Берлине (Zentrum für Psychotherapie HU Berlin) запись на прием временно приостановили. Теперь, судя по стремительно растущему списку, в помощи нуждается внушительное количество новых пациентов, говорит Таня Якоби. Несмотря на то, что во время пандемии снизилось количество суицидов (в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, например, на 20 процентов), будущее предсказывать сложно. Эксперты предполагают, что проблемы, связанные с расстройством психики на почве вынужденной изоляции, проявятся гораздо позже.

По мнению Тани Якоби, в будущем дистанционные сеансы психотерапии станут вполне привычной практикой. "Уже сейчас опыт показывает, что, например, пациентам с неврозом навязчивых состояний можно и на расстоянии оказывать эффективную помощь", - уверена она.

В экстренных случаях возможны, конечно, и консультации по телефону, но время для сеансов в такой форме пока еще весьма ограниченно, поясняет Фредерике Левен. "Вряд ли помощь в удаленном режиме сможет когда-либо полноценно заменить очные сеансы психотерапии - это далеко не одно и то же", - считает она. Однако в качестве одной из дополнительных форм, особенно в такое время, как сейчас, видеотерапия уже зарекомендовала себя с положительной стороны, подчеркнула Фредерике Левен в беседе с DW.

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DW с осторожностью рассказывает в своих материалах о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian

Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.