 Психосквош и другие эксперименты в Москве и Подмосковье | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.09.2018

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Культура и стиль жизни

Психосквош и другие эксперименты в Москве и Подмосковье

Феминистский трафарет, символы российских колоний и психосквош, - берлинские кураторы показали свою версию "Форм художественной жизни" в рамках совместного проекта Гёте-Института и ММOМА.

Экспонаты выставки в ММОМА

В образовательном центре Московского музея современного искусства (ММOМА) стартовал третий этап "Форм художественной жизни" - совместного проекта музея и Гёте-Института в Москве. Задуманный как коллаборация немецких независимых арт-пространств с художниками из России, проект этот разделен на три части. Первые две - осуществленные площадкой Simultanhalle из Кельна и галереей D21 из Лейпцига - уже были показаны в Москве. Третью экспозицию под названием "Школа без центра * Москва" подготовила берлинская команда кураторов из арт-пространства District.

Берлинский District - площадка для "левых" тем

Культурный центр District появился в Берлине в 2009 году и быстро определился с генеральной направленностью своих арт-экспериментов. Все они сфокусированы на социально-политических темах. "Мы много работаем с феминистскими, антирасистскими и антикапиталистическими идеями, - говорит Суза Хуссе (Susa Husse), художественный директор District. - Для нас очень важны голоса из тех слоев общества, которые не могут выразить себя. Поэтому мы часто работаем в не самых привычных местах и пространствах".

Контекст

Немецкие и российские художники пересмотрят современное понятие образования и передачи знаний.

Камни из храма Христа Спасителя, арт-законопроект в Госдуму и тренинг-опера: в Москве показывают "Формы художественной жизни" - совместный проект Гете-Института и ММOМА. (17.05.2018)

Как функционируют некоммерческие арт-пространства в Кельне, Берлине, Лейпциге? Немецкие художники поделятся своим опытом в рамках проекта Гете-Института и ММOМА в Москве. (16.12.2017)

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Какие работы российских художников практически нельзя увидеть сегодня в России? Узнать об этом, а заодно и посмотреть на эти работы можно сейчас на выставке в Ахене. (23.11.2017)

Ее графические репортажи - хроника из эпицентров социальных и политических конфликтов России последних лет. Художница из Москвы - в интервью DW. (21.02.2013)

Со многими художниками из России берлинские кураторы были знакомы задолго до создания проекта. По их словам, "Школу без центра"они задумали не как выставку, а скорее как платформу, которая объединит "разные формы знаний и опыты ошибок".

Что такое "Школа без центра"

По сравнению с двумя предыдущими проектами "Форм художественной жизни", третий, берлинский, подчеркнуто выплеснут из пространства музея в Ермолаевском переулке. Следуя за названием, художники делают децентрализацию отправной точкой выставки, которую организаторы называют "номадической платформой".

"Специфика независимых пространств, которые мы пригласили из Германии, как раз и состоит в способности выходить за рамки институций. Так что в "Школе без центра* Москва", помимо непосредственно выставки, будут перфомансы и выездные мероприятия", - объясняет Анна Журба, руководитель проекта со стороны ММОМА.

Отправиться из музея можно как угодно далеко. Кто-то из посетителей, например, поучаствует в турнире по психосквошу, который устраивает художница Катрин Ненашева в психоневрологическом интернате №18. Проект появился год назад как игра через стену между обитателями интерната и обычными горожанами - стена из преграды для общения превратилась в средство. А кто-то шагнет в проблематику постсоветского пространства через графические репортажи известной художницы Виктории Ломаско. Среди прочего, она документирует жизнь ЛГБТ-активистов, мигрантов и оппозиционеров в Бишкеке, Ереване, Тбилиси и Дагестане. На выставке будут также представлены ее феминистические трафареты - так называемая социальная женская графика.

Инсталляция проекта Психосквош Катрин Ненашевой

Инсталляция проекта "Психосквош" Катрин Ненашевой

За четырьмя небольшими скульптурными работами Кристины Марковой и вовсе стоит необъятная тема российской пенитенциарной системы. Маленькие фигурки в виде животных (см. заглавную фотографию), похожих на дымковскую или филимоновскую игрушку, на самом деле отсылают к "романтизированным" названиям российских колоний - "Черный дельфин" или "Полярная сова".

Сами кураторы из District тоже децентрализовались. Открыв выставку в центре Москвы, они предпочли уехать жить в резиденцию Dacha в Подмосковье. Там они планируют встречаться и дискутировать с художниками и гостями.

В октябре организаторы обещают открыть вторую часть экспозиции: недисциплинированное обучение. В планах, помимо перфомансов, коллективные чтения и упражнения. Тогда же кураторы презентуют основную часть программы видеоарта проекта D’EST, посвященного постсоциалистическому восприятию мира художниками.

Весь проект "Школа без центра * Москва" в ММОМА продлится до 25 октября.

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Ссылки в интернете

Сайт Московского музея современного искусства

Образовательный центр ММОМА

Информация о проекте "Формы художественной жизни" на странице ММОМА

Сайт District

Аудио- и видеофайлы по теме

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