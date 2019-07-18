Психолог с Кипра и учитель из Хорватии: кто войдет в новый состав Еврокомиссии

То, что в данный момент пытается сделать новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, можно сравнить с плетением филигранного кружева. Экс-министр обороны ФРГ занимается распределением портфелей между 28 еврокомиссарами, которые будут представлять все страны ЕС. Каждый из них будет отвечать за определенную сферу деятельности Евросоюза - к примеру, торговлю, сельское хозяйство или транспорт.

Еврокомиссия в новом составе должна приступить к работе 1 ноября. До 26 августа страны-члены ЕС должны были назвать имена своих представителей в новой команде. Впрочем, Италия до сих пор этого не сделала, Великобритания отказалась выдвигать своего кандидата в связи с выходом 31 октября из ЕС, а Германию представляет сама председатель Еврокомиссии.

Основной принцип - гендерное равенство

Урсула фон дер Ляйен намерена впервые в истории обеспечить среди еврокомиссаров гендерное равенство: она пообещала это сделать сразу после того, как Европарламент назначил ее главой высшего органа исполнительной власти ЕС. С этой целью фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС номинировать на посты еврокомиссаров как минимум 13 женщин.

В данный момент число кандидатов женского пола достигло 12. Если к ним в итоге присоединится и представительница Италии, то фон дер Ляйен действительно сможет претворить в жизнь свое обещание. Это, впрочем, означает, что ей придется заочно утвердить всех кандидатов-женщин. Только две страны - Румыния и Португалия - серьезно отнеслись к просьбе главы Еврокомиссии и предоставили двух кандидатов на выбор - женщину и мужчину.

Кто получит ключевые портфели в Еврокомиссии?

Хотя формально портфели среди еврокомиссаров распределяет председатель Еврокомиссии, страны ЕС и политические фракции в Европарламенте также имеют свои собственные предпочтения и хотят, чтобы их мнение учитывалось при принятии решений. Почти все государства хотят, чтобы их кандидату досталась одна из ключевых должностей - к примеру, портфель комиссара по вопросам экономики, торговли или финансов.

Маргрете Вестагер

В конце октября политические фракции Европарламента должны будут заслушать каждого претендента на пост еврокомиссара, а затем утвердить состав всей коллегии. При этом парламентарии вправе отклонить отдельные кандидатуры и потребовать их заменить: в прошлом такое уже неоднократно происходило.

В данный момент ожидается, что в команду фон дер Ляйен войдут девять консерваторов, девять социал-демократов, пять либералов, один представитель "зеленых" и один - правых сил.

На посты вице-председателей Еврокомиссии претендуют голландский социал-демократ Франс Тиммерманс и представитель датских либералов Маргрете Вестагер. Оба политика ранее надеялись занять кресло главы Еврокомиссии, которое неожиданно для многих, в итоге, отошло к фон дер Ляйен. Высокие должности вице-председателей должны помочь им залечить раны, нанесенные их политическому самолюбию.

Аграрный сектор для комиссара из Польши

Восточноевропейские страны-члены ЕС не без оснований считают, что при распределении ключевых должностей в Евросоюзе их нередко игнорируют. Так, после прошедших в мае выборов в Европарламент председателем Европейского совета станет бельгиец, главой внешнеполитической службы Евросоюза - испанец, а главой Европейского Центробанка - француженка.

Франс Тиммерманс

Польским национал-консерваторам из правящей в стране партии "Закон и справедливость" уже удалось договориться с фон дер Ляйен: представитель Варшавы займется в составе Еврокомиссии сельскохозяйственным сектором. Для Польши это имеет большое значение, ведь эта страна является крупнейшим получателем средств из фондов ЕС.

Что же касается фон дер Лайен, то новая глава Еврокомиссииявно хочет улучшить отношения с Варшавой. Она намерена, по возможности, урегулировать спор между Польшей и Еврокомиссией, возникший в связи со скандальным законом о реформе польской судебной системы.

Учитель, психолог и 28-летний министр

Урсула фон дер Ляйен планирует завершить формирование своей команды до конца сентября. Весьма вероятно, что на слушаниях в Европарламенте представителям национально-консервативных сил из Польши и Венгрии придется нелегко - как, впрочем, и политическим новичкам.

К примеру, учитель по профессии, кандидат от Хорватии Дубравка Шуица в прошлом исполняла обязанности мэра города Дубровника, а затем стала депутатом Европарламента. У нее нет опыта работы в исполнительной власти.

Этим не может похвастаться и кандидат от Кипра - психолог и экс-депутат местного парламента Стелла Кириадкидес. А одна из двоих кандидатов от Румынии, экс-министр по делам европейских фондов Рована Плумб, у себя на родине была вынуждена уйти в отставку из-за обвинений в коррупции.

Среди мужчин особо выделяется только 28-летний литовец, член местного "Союза крестьян и зеленых" Виргиниюс Синкевичюс, который, несмотря на молодость, уже успел побывать в кресле министра экономики своей страны.

При этом представители "зеленых" в Европарламенте относятся к своему коллеге весьма скептически: уж слишком его высказывания напоминают популистские выпады президента США Дональда Трампа. Поэтому Синкевичюс должен быть готов к тому, что в Европарламенте ему зададут много неудобных вопросов.

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