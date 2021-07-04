"Прямая линия с Владимиром Путиным"

Ежегодная телевизионная передача, в которой Владимир Путин отвечает на вопросы граждан Российской Федерации.
Первый эфир "Прямой линии с Владимиром Путиным" состоялся 24 декабря 2001 года. Передачу транслировали телеканалы ОРТ и РТР, которые позже были переименованы в "Первый канал" и "Россию". Когда Путин временно занял пост премьер-министра, передачу переименовали в "Разговор с Владимиром Путиным". В 2020 году эфир был отменен, по официальным данным, из-за пандемии коронавируса. Однако в июне 2021 года, несмотря на третью, более мощную волну пандемии, "прямая линия" состоялась.
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