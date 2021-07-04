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"Прямая линия с Владимиром Путиным"

Ежегодная телевизионная передача, в которой Владимир Путин отвечает на вопросы граждан Российской Федерации.

Первый эфир "Прямой линии с Владимиром Путиным" состоялся 24 декабря 2001 года. Передачу транслировали телеканалы ОРТ и РТР, которые позже были переименованы в "Первый канал" и "Россию". Когда Путин временно занял пост премьер-министра, передачу переименовали в "Разговор с Владимиром Путиным". В 2020 году эфир был отменен, по официальным данным, из-за пандемии коронавируса. Однако в июне 2021 года, несмотря на третью, более мощную волну пандемии, "прямая линия" состоялась.

Прямая линия с Гарантом. Картинки с отдыха. ЕС не хочет саммита с Путиным - "Заповедник", выпуск 177, 04.07.21 04.07.2021

Наше видение очередной прямой линии с президентом России. Сюжет по последним мировым политическим новостям. Песня о том, как страны ЕС не захотели водиться с Путиным. Смотрите в 177-м выпуске "Заповедника"!
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Inflation und Preissteigerung von Lebensmitteln in Russland. Hintergrund war Wladimir Putins Erklärung der Preisunterschiede bei Lebensmitteln während seines jährlichen TV-Talks, der sogenannten Direkten Linie. Eine Banane wird von anderen Lebensmitteln attackiert: die Tomate hält einen Stock in der Hand und sagt: Wieso bist Du denn so billig? Die Möhre fügt empört hinzu: Das ist Dumping und die Erdbeere sagt: Wieso sollen wir überhaupt mit ihr reden?

Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал 01.07.2021

Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Путин все еще мечтает о "едином народе" России и Украины 01.07.2021

Очередное общение Владимира Путина с народом подтвердило: Украина для него неотделима от России, и ничто не сравнится с этим по важности, пишет Константин Эггерт.

Раскрыта тайна прививки Путина, или Чем еще запомнилась "прямая линия" с президентом России (30.06.021) 30.06.2021

Путин отвечал на привычные для этого формата вопросы о проблемах. И, как обычно, немного рассказывал о себе. В частности, признался, что привился вакциной "Спутник V". Что еще нового узнали россияне от президента?

Чем укололся Путин на самом деле, или Что на Западе думают о "прямой линии" президента. DW Новости (30.06.2021) 30.06.2021

Особенности нынешнего формата "Прямая линия": проходит он на фоне крайне обострившейся ситуации в стране с коронавирусом, добровольно-принудительной вакцинации, а также зачисток оппозиционно настроенных и в преддверии выборов. Что говорят западные эксперты и политики о нынешнем общении Владимира Путина с народом

"Добрый царь" Путин: что на Западе думают о "прямых линиях" президента (30.06.2021) 30.06.2021

Как и о чем Владимир Путин говорил во время "прямой линии" этого года? На что обратили внимание в Германии. DW собрала комментарии.
Wladimir Putins jährliches TV-Treffen mit seinen Wählern, die sogenannte Direkte Linie. Russischer Präsident Wladimir Putin jongliert mit Städtenamen (Troizk) und Lebensmitteln während seines Treffens.

"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества 30.06.2021

Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Главными темами "прямой линии" Путина стали пандемия и социальные проблемы 30.06.2021

Во время первой за два года "прямой линии" с президентом РФ Путин призвал россиян привиться, рассказал о причине роста цен и передаче власти в России.
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился 30.06.2021

Общаясь с гражданами в формате "прямой линии", Путин подчеркнул, что "вакцинация имеет смысл", но он - против принуждения к ней. Сам Путин сообщил, что привился "Спутником V".

Вопрос Путину: что на самом деле хотели бы спросить у президента России жители Москвы? (29.06.2021) 29.06.2021

Владимир Путин решил не отказываться от проведения прямой линии из-за пандемии. По данным властей, президенту уже поступили сотни тысяч вопросов. Мы поинтересовались у жителей Москвы, о чем они хотели бы спросить Путина?
07.06.2018, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, beantwortet bei der jährlichen TV-Show «Direkter Draht» die Fragen von Bürgern (zu sehen auf einem Monitor). Foto: Pavel Golovkin/AP Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Названа дата первой за два года "Прямой линии" Путина 20.06.2021

В 2020 году "Прямую линию с Владимиром Путиным" в России отменили из-за пандемии коронавируса.
President of Ukraine Volodymyr Zelensky has a speech during the briefing at Presidential Administration in Kyiv, Ukraine, June 3, 2019. President Zelensky presents former president Leonid Kuchma as the head of Ukrainian delegation of Trilateral Contact Group on Ukraine (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса" 20.04.2021

Президент Украины в ответ на предложение провести встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" на линии разграничения позвал российского президента прямо в Донбасс.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting of the Council for Civil Society and Human Rights via a video conference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Thursday, Dec. 10, 2020. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Путин отказался от традиционной встречи с бизнесменами 27.12.2020

Президент России по традиции встречается с представителями бизнеса в преддверии Нового года. О причинах отмены нынешней встречи не сообщается.
03.07.2020, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, leitet ein Treffen per Telefonkonferenz der Arbeitsgruppe, die für die Vorbereitung der russischen Verfassungsänderung zuständig ist. 77,9 Prozent der Wähler stimmten nach Angaben der Wahlleitung für die neue Verfassung, die Putin die Teilnahme an weiteren Wahlen und das Regieren bis 2036 ermöglicht. Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Путин отменил "Прямую линию" 09.09.2020

Из-за пандемии коронавируса Путин общается в формате "прямой линии" с регионами уже несколько месяцев, заявил Дмитрий Песков.

Прямая линия параллельна народу. Саммит Путина и Трампа. Пугаем Грузию – "Заповедник", выпуск 82, 30.06.19 30.06.2019

Путин, Песков, Медведев, Золотов и Матвиенко обсуждают завершившийся моноспектакль "Прямая линия с президентом". На саммите G-20 мировые лидеры поют туристический хит о дружбе и самых важных встречах. Путин, Лавров и Захарова пытаются набрать больше мирового авторитета, чем есть у Трампа. Ради этого они пристают к Грузии… без особого успеха. Смотрите в 82 выпуске "Заповедника"!

Очередная прямая линия. Трамп навсегда. Нуждаются ли малоимующие… – "Заповедник", выпуск 81, 23.06.19 23.06.2019

Путин и Песков в стихах отвечают россиянам на вопросы во время прямой линии. Дональд Трамп, Меланья, Иванка и Майк Помпео с хитом о переизбрании Трампа на второй срок. “Полумертвые души“ – постановка Гоголя в российской действительности: Медведев, Матвиенко, Рогозин, Сечин, Золотов и Кудрин выясняют, нуждаются ли на самом деле малоимущие граждане. Смотрите в 81 выпуске "Заповедника"!
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