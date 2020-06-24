Прошлое президента Хашима Тачи мешает будущему Косово

Новость об обвинении президента Косово Тачи в военных преступлениях застала власти республики врасплох. На этом фоне сорвались и запланированные в США переговоры между Белградом и Приштиной.
Эта новость произвела в Приштине эффект разорвавшейся бомбы. Прокуратура спецтрибунала по расследованию военных преступлений в Косово, расположенного в Гааге, обвинила действующего президента страны Хашима Тачи, экс-председателя парламента рспублики Кадри Весели и еще восемь представителей бывшей Освободительной армии Косово (ОАК) в совершении жестоких преступлений в период войны за независимость края от Сербии в 1998-1999 годах.
Как указано в заявлении прокуратуры, в результате преступлений, о которых идет речь, пострадали сотни косовских албанцев, сербов, цыган и представителей прочих национальностей, а также политических оппонентов обвиняемых. Помимо прочего, президент Тачи и другие подозреваемые "несут уголовную ответственность за порядка 100 убийств", отмечается в документе.
Жертвами войны в Косово стали свыше 10 000 человек
Теперь доводы прокуратуры до октября должен рассмотреть спецтрибунал по Косово и решить, предъявлять ли Тачи официальные обвинения. Примечательно, что обвинительное заключение передано в трибунал еще 24 апреля, однако прокуратура не спешила предавать этот факт всеобщей огласке. Решение его обнародовать в итоге принято потому, что Хашим Тачи и Кадри Весели пытались всячески помешать работе этого органа, надеясь избежать судебного преследования, говорится в заявлении прокуратуры для прессы.
Хашим Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косово, действовавшей в период войны 1998-1999 годов. С 2000 по 2016 годы он являлся лидером Демократической партии Косово (ДПК), в прошлом политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах Тачи занимал пост премьер-министра республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года был избран президентом Косово.
В результате войны в Косово погибло более 10 000 человек, 1641 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии, продолжавшихся 78 дней. Впоследствии Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Однако Сербия, наряду с Россией и целым рядом стран ЕС, по-прежнему не признают независимости Косово.
Переговоры между Косово и Сербией снова зашли в тупик?
Новость о выдвинутых против них обвинениях появилась для ведущих политиков Косово в самый неподходящий момент - как раз перед запланированными в Вашингтоне переговорами между лидерами Сербии и Косово.
Встреча под эгидой США должна была бы состояться 27 июня в Белом доме. Хашим Тачи и его сербский коллега Александар Вучич согласились в ней участвовать, что дало повод для разговоров о возможном прорыве в диалоге между Приштиной и Белградом, который на протяжении последних двух лет находится в тупике.
Сообщение о предъявлении Хашиму Тачи предварительного обвинения застало его уже на пути в Вашингтон: президент Косово сразу же отказался от участия в переговорах. Примеру Тачи последовал и премьер-министр Косово Авдулла Хоти, который 25 июня выложил в своем микроблоге в Twitter соответствующее сообщение.
"В связи с новой ситуацией в Приштине из-за обвинительного заключения, предъявленного специализированной прокуратурой, я вынужден возвратиться в свою страну, чтобы разобраться со сложившимся положением. Я проинформировал (спецпредставителя США по Балканам. - Ред.) Ричарда Гренелла о том, что не могу присутствовать на встрече в Белом доме 27 июня", - написал Хоти.
"Война в Косово была священной"
Кадри Весели, который в данный момент возглавляет Демократическую партию Косово, назвал выдвинутые против него обвинения "попыткой переписать историю Косово". "Преступления в Косово совершали сербы. Ряд представителей Сербии признаны виновными Гаагским трибуналом в совершении преступлений в бывшей Югославии", - заявил Весели. На его взгляд, "освободительная война ОАК была священной, это была война за свободу и независимость Косово". Несмотря на это, как Весели, так и Тачи выразили готовность ехать в Гаагу и выступить перед трибуналом в свою защиту.
В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич 23-24 июня находился с официальным визитом в Москве. Он и другие высокопоставленные сербские политики пока неохотно комментируют последние события. Некоторые сербские СМИ, впрочем, назвали эту новость ошеломляющей и совершенно неожиданной.
Евросоюз также отказался комментировать ход расследования военных преступлений в Косово трибуналом в Гааге. "Органы ЕС в Брюсселе поддерживают спецтрибунал и прокуратуру в их работе", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
"Многие военные преступления в Косово до сих пор не раскрыты"
В то же время депутат бундестага от оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" Мануэль Сарацин (Manuel Sarrazin) оценивает действия спецпрокуратуры положительно. "После окончания войны в Косово прошло более 20 лет, однако слишком много военных преступлений до сих пор не раскрыто и не искуплено. Без серьезной попытки добиться справедливости сторонам будет трудно достичь примирения и прочного мира", - отметил он в интервью DW.
На взгляд Сарацина, факт выдвижения обвинений против Хашима Тачи и Кадри Весели имеет крайне большое значение. "Я надеюсь, что это хотя бы немного поколеблет уверенность многих жителей региона в том, что многие военные преступники, находившиеся на всех сторонах конфликта, по-прежнему остаются безнаказанными ", - резюмировал немецкий политик.
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