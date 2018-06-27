Процесс по делу Януковича: год бесплодных дискуссий

Заочное рассмотрение дела по обвинению в госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева продолжается уже целый год. Беглого экс-президента Украины обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны, а также участие в заговоре. В случае признания виновным Януковичу грозит тюремное заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

Стратегия и тактика адвокатов Януковича

Стратегия адвокатов экс-президента весь этот год оставалась неизменной: он свергнут незаконно и остается легитимным главой государства. "Согласно Конституции Украины, Виктор Янукович не лишен статуса президента, а, следовательно, пользуется статусом неприкосновенности", - сказано в переданном суду заявлении защиты.

В зале суда на одном из заседаний по делу Януковича

А вот тактика адвокатов менялась уже несколько раз. Сначала они пытались оспорить законность самого факта заочного суда над своим клиентом. В июле 2017 года Янукович отозвал их от участия в заседаниях, но в декабре они опять вернулись, освободив от этой работы работы защитников из центра бесплатной правовой помощи.

С сначала судебных слушаний в мае 2017 года адвокатов Януковича неоднократно обвиняли в попытках затянуть рассмотрение дела. Председательствующий судья Владислав Девятко подсчитал, что они не являлись на судебные заседания по крайней мере 11 раз. Он пообещал, что впредь будет принимать меры к нарушителям. В ответ один из адвокатов Виталий Сердюк заявил, что не мог присутствовать на заседаниях из-за командировок в Россию для встречи с клиентом.

Из 138 предложенных адвокатами Януковича свидетелей защиты суд утвердил допрос только шестнадцати. В частности, отказано в допросах президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) и ряда других известных европейских политиков. 19 апреля 2018 года судья Девятко даже объявил судебные прения, а прокуроры начали произносить свою заключительную речь. Однако защитники Януковича демонстративно покинули зал. На следующем заседании суд принял решение возобновить допрос свидетелей защиты. А 6 июня снова назначил прения на 30-31 июля с резервной датой 1 августа.

Доказательства вины Януковича

Бывший замгенпрокурора Украины и владелец одной из адвокатских компаний Алексей Баганец считает недопустимым такое поведение адвокатов свергнутого президента. В то же время он отметил и слабость аргументов обвинения, которые основываются на одном лишь письме Януковича к руководству России с просьбой о введении войск в Крым.

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко вообще считает, что 22 февраля 2014 года Янукович уже не был президентом Украины, а значит, обращаться за иностранной помощью мог на тех же основаниях, что и старушка с плакатом "Путин, введи войска!". В свою очередь эксперт киевского Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк недоумевает, к какому из трех определений госизмены в УК можно отнести письмо Януковича: переход на сторону врага, шпионаж или предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины?

Но прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, который представляет в Оболонском райсуде Киева сторону обвинения, уверен в неоспоримости доказательств вины Януковича. "Это государственная измена, пособничество в изменении государственной территории, а также пособничество в ведении агрессивной войны", - заверил Кравченко журналистов.

Допросы высокопоставленных свидетелей

Допрошенный судом как свидетель обвинения бывший постпред Украины при ООН Юрий Сергеев рассказал, что присутствовал при том, как тогдашний постпред России при ООН Вячеслав Чуркин ходатайствовал перед генсеком ООН о принятии в качестве официального документа обращения Януковича к Путину, в котором содержалась просьба об использовании российских войск на украинской территории. Экс-министр иностранных дел при Януковиче Леонид Кожара отметил, что по конституции введение иностранных войск в Украину возможно только с согласия Верховной рады, а не по решению президента.

Целый ряд свидетелей обвинения из числа высших должностных лиц Украины, в том числе и допрошенный по конференц-связи Петр Порошенко, указали на действия Януковича, которые, по их мнению, повлекли за собой российскую аннексию Крыма и введение войск в Донбасс. При этом свидетели защиты из числа экс-охраны Януковича утверждают, что их патрон бежал из страны, чтобы предотвратить кровопролитие.

Объявляя о передаче дела о госизмене Виктора Януковича в суд, генпрокурор Украины Юрий Луценко был уверен в неоспоримости доказательств и не исключал вынесения приговора уже ко Дню независимости Украины 24 августа 2017 года. Сегодня уже никто не делает прогнозов о дате окончании процесса. В зале суда, который ранее был по завязку забит десятками журналистов и телекамер, теперь много свободных мест. Телеканалы и интернет-сайты прекратили прямые трансляции заседаний по делу Януковича.

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