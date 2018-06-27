 Прохоров выиграл у Навального в суде один рубль | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2018

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Россия

Прохоров выиграл у Навального в суде один рубль

Суд в Москве удовлетворил иск Михаила Прохорова о защите чести и достоинства. Алексей Навальный должен уплатить бизнесмену рубль и опровергнуть утверждения, что тот дал взятку экс-вице-премьеру Хлопонину.

Монета достоинством 1 рубль

Алексей Навальный проиграл суд бизнесмену Михаилу Прохорову, подавшему иск о защите чести и достоинства. Удовлетворив этот иск, Люблинский суд Москвы во вторник, 26 июня, обязал Навального в течение 10 дней после вступления решения в силу опровергнуть утверждения, что в 2017 году Прохоров дал крупную взятку тогдашнему вице-премьеру России Александру Хлопонину.

Контекст

По данным ФБК, в 2017 году семья вице-премьера продала недвижимость в Италии зарегистрированной на миллиардера компании. Сумма сделки значительно превышает рыночную стоимость аналогичной недвижимости, утверждает ФБК. (26.04.2018)

Испанская прокуратура завела дело об отмывании в стране денег, предположительно похищенных из бюджета РФ с помощью коррупционных схем, о которых сообщил в свое время Сергей Магнитский. (16.01.2018)

Согласно постановлению суда, Навальный должен разместить резолютивную часть судебного решения на тех же страницах, где было обнародовано его расследование, а также записать и опубликовать видеоролики, в которых он зачитывает эту часть решения.

Кроме того, суд взыскал с Алексея Навального в пользу Михаила Прохорова один рубль в качестве символической моральной компенсации, на которой настаивал бизнесмен.

Защита Навального намерена обжаловать решение суда.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованном в конце апреля, утверждалось, что Прохоров купил у Хлопонина дом в Италии за 35,5 млн евро, что втрое превышает рыночную стоимость аналогичной недвижимости. Эту сделку ФБК расценил как взятку.

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    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

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    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

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    Галина, 57 лет, Москва

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  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

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