Профобучение беженцев в Германии: успехи, неудачи и их причины

Германия все больше нуждается в квалифицированной рабочей силе из-за рубежа, однако процесс профессионального обучения молодых беженцев не всегда проходит гладко. Подробности - у DW.
Профессиональная подготовка в Германии - только со знанием немецкого. Выходец из Сирии Бениян Бачар - один из многих молодых беженцев, которые столкнулись с этой проблемой по приезду в ФРГ. Сейчас Бенияну 23 года. Летом 2019 года он закончил обучение в Оснабрюке по специальности "парикмахер", став лучшим в своей группе.
Его историю успеха можно объяснить двумя факторами. С одной стороны, Бачар оказался трудолюбивым и старательным учеником. С другой стороны, на протяжении всего процесса обучения ему помогала команда учителей, преподавателей немецкого и социальных педагогов.
Легко ли беженцу получить специальность в ФРГ?
В рамках производственного обучения в Германии сегодня можно освоить без малого 330 профессий. В стране широко распространена так называемая дуальная система, предусматривающая тесную связь теории с практикой. В этом случае обучение проходит в основном на производстве, а места для этого предоставляют сами предприятия.
"Наши компании в основном имеют положительный опыт работы с беженцами, проходящими профподготовку", - рассказывает глава Центрального объединения немецких ремесленников (ZDH) Хольгер Шваннеке (Holger Schwannecke). "Это, однако, не означает, что процесс обучения всегда проходит легко", - отмечает он.
К похожим выводам пришли и в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В своем новом исследовании, опубликованном в середине февраля, эксперты ОЭСР описывают основные проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, желающие получить специальность в Германии.
По сравнению с молодыми людьми, родившимися и выросшими в ФРГ, у беженцев меньше шансов пройти обучение на немецких предприятиях, отмечается в докладе. По данным ОЭСР, в первую очередь им мешают языковые проблемы, а также низкий уровень образования из-за военных действий в регионе их происхождения.
"Мигранты хотят зарабатывать деньги"
Ситуация осложняется еще и тем, что изучение немецкого, прохождение профобучения и поиски работы по специальности требуют времени. Многие иностранцы, однако, хотят поскорее начать зарабатывать либо боятся, что их выдворят из страны, если они не найдут работу, выяснили в ОЭСР.
Хольгер Шваннеке тоже подчеркивает, что "мигранты хотят зарабатывать деньги". К примеру, ежемесячная стипендия будущих парикмахеров в первый год обучения составляет 450 евро, во второй - 550 евро, а в третий - около 700 евро. Это гораздо меньше, чем может заработать разнорабочий, констатирует Шваннеке.
Некоторые предприятия отказываются обучать беженцев
"Важность профессионального обучения в Германии зачастую недооценивают", - сетует глава ZDH. И это при том, что многие ремесленные предприятия больше не могут удовлетворить свои потребности в квалифицированной рабочей силе без привлечения мигрантов.
С 2015 по 2018 годы число иностранцев, проходящих профподготвку в ремесленной сфере, удвоилось и на сегодняшний день превышает 18 тысяч человек. Несмотря на это, в 2019 году каждое десятое место для обучения в этой отрасли оставалось вакантным, а многие молодые беженцы бросают учебу.
Некоторые компании отказываются от обучения беженцев. В основе таких решений, впрочем, лежат вовсе не расовые предрассудки. В ОЭСР отмечают, что предприятия попросту стремятся избегать слишком больших рисков для бизнеса, сопряженных с подготовкой и последующим трудоустройством иностранцев - не в последнюю очередь из-за трудностей в общении с подмастерьями.
Риск для компаний - возможное выдворение учеников
Одной из самых больших проблем для немецких предприятий остается неопределенный правовой статус подмастерьев. В Германии действуют правила, которые защищают иностранцев, проходящих профобучение, от принудительного выдворения из ФРГ в случае отказа в предоставлении убежища.
При наличии соответствующего договора иностранец имеет право завершить обучение и работать в стране в течение двух лет. Однако власти федеральных земель интерпретируют эти правила по-разному.
"Для компании нет ничего хуже, чем выдворение беженца, который готовится пройти или уже проходит обучение, - указывает глава ZDH Хольгер Шваннеке. - Мои коллеги потом говорят: я хотел бы помочь, но лучше этого не делать, ведь ученика у нас все равно заберут".
Ситуацию может улучшить новый закон, вступивший в силу 1 января 2020 года: он дает перспективу остаться в ФРГ успешно интегрировавшимся иностранцам, которым отказали в статусе беженца. Возможность пребывания в стране в течение 30 месяцев, согласно документу, будут предоставлять мигрантам, которые не получили убежище, но не менее 18 месяцев проработали на полную ставку в Германии.
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