 Профицит общественных бюджетов ФРГ установил рекорд | Новости из Германии о Германии | DW | 24.08.2018

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Германия

Профицит общественных бюджетов ФРГ установил рекорд

Превышение доходов над расходами по итогам первого полугодия 2018 года составило 48,1 млрд евро. Консолидированный профицит растет пятый год подряд.

Купюры евро

Профицит общественных бюджетов ФРГ по итогам первого полугодия 2018 года достиг наивысшего показателя с момента воссоединения Германии в 1990 году. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Контекст

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой. (02.05.2018)

Министерство финансов ФРГ предупредило, что к 2060 году объем госдолга Германии может достичь 200 процентов ВВП. В докладе Минфина, однако, подчеркивается, что виной этому - отнюдь не миграционный кризис. (12.02.2016)

Превышение доходов германской федерации, ее земель, коммунальных образований и касс социального страхования над расходами составило в абсолютном исчислении 48,1 млрд евро. Профицит установился на уровне в 2,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Основным катализатором положительной динамики были налоги и социальные взносы. Кроме того, несмотря на торговые конфликты, ориентированная на экспорт германская экономика продолжила рост.

В Германии профицит общественных бюджетов сохраняется с 2014 года. В 2015-м он составил 19,4 млрд евро, то есть более чем на 10 млрд больше, чем годом ранее, а в 2016 году - 23,7 млрд евро, в 2017 - 36,6 млрд евро.

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

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    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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Превышение доходов над расходами в 2017 году составило 36,6 млрд евро, что стало рекордом с момента объединения Германии. Профицит на всех государственных уровнях растет в стране уже четвертый год подряд.

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