Как не стать жертвой карманников - не только на рождественских базарах

В 2017 году в Германии было зарегистрировано, в общей сложности, около 127 тысяч карманных краж. Показатель снизился примерно на сорок тысяч и почти вернулся на уровень шестилетней давности. Судя по всему, сказались меры, принятые полицией в местах, особенно популярных у карманников, а также разъяснительные кампании (они проводились, чтобы повысить бдительность граждан). Часто такие кражи совершаются на вокзалах, а также на рождественских рынках, которые как раз открылись сейчас в Германии, так что самое время напомнить рекомендации экспертов. Следить за своими карманами и сумками, конечно, нужно круглый год, но лучше лишний раз напомнить себе, что собственная беспечность может существенно подпортить праздничное настроение.
12 трюков, которыми пользуются преступники
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Приемы немецких карманников
1. Прием толкания
Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.
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Приемы немецких карманников
2. Прием теснения
В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.
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Приемы немецких карманников
3. Прием с планом города
Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.
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Приемы немецких карманников
4. Прием с разменом денег
Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.
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Приемы немецких карманников
5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым
Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.
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Приемы немецких карманников
6. Ресторанный прием
Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.
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Приемы немецких карманников
7. Прием в супермаркете
Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.
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Приемы немецких карманников
8. Нищенский прием
Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.
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Приемы немецких карманников
9. Прием с цветами
Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.
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Приемы немецких карманников
10. Прием "услуга носильщика"
В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.
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Приемы немецких карманников
11. Прием поднятия
Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.
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Приемы немецких карманников
Подтанцовка на улице
Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.
Автор: Максим Нелюбин
В крупных немецких городах около популярных рождественских рынков нередко можно увидеть мобильные полицейские участки в специально оборудованных автобусах. Уже само их присутствие напоминает о необходимости следить за своими карманами, а в случае совершения кражи жертвы могут прямо на месте подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. Перед этими мобильными пунктами установлены столики с листовками и брошюрами, в которых с немецкой точностью описываются приемы преступников и даются практические советы.
Полиция предупреждает
В Берлине такая памятка переведена и на русский язык. Некоторые из воровских приемов кажутся придуманными для какого-то фильма: их трудно представить в жизни, столь очевидными кажутся приемы карманников-трюкачей. Но если немецкая полиция о них предупреждает, значит, у нее есть на это веские основания. Многие трюки построены с использованием психологических эффектов и момента неожиданности, а осуществляются преступниками, хорошо умеющими выбрать подходящую жертву.
Исходя из всего этого, немецкая полиция настоятельно НЕ рекомендует носить ценные вещи, документы и ключи в наружных карманах одежды, сумок и рюкзаков. Лучше внутренние карманы, поясные сумочки, передние карманы брюк и т. п. Сумки и рюкзаки всегда должны быть закрыты, а носить их в людных местах следует, по возможности, впереди или под мышкой. От сумок через плечо в таких местах вообще стоит отказаться.
Особую бдительность следует проявлять при возникновении каких-то необычных ситуаций, например, если вас чем-то испачкали или отвлекают вопросами. Не пересчитывайте деньги в людных местах, а также соблюдайте особую осторожность после снятия наличных в банкомате. В случае карманной кражи обязательно обращайтесь в полицию, а также заблокируйте украденные кредитные карточки и номер похищенного мобильного телефона.
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Автор: Максим Нелюбин