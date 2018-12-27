Профессия, которая принесет вам счастье

Если перебежавшая дорогу черная кошка и в Германии предвещает неудачу, то встреча с трубочистом в черной рабочей одежде считается у немцев хорошей приметой.
Трубочист у немцев считается символом счастья. Того, кто получит его фигурку в подарок под Новый год, а еще лучше лично повстречается с представителем этой профессии, пожмет ему руку, прикоснется к рукаву или золотой пуговице на его черной куртке, по поверьям, ждет большая удача.
"Почему так повелось, знают немногие", - говорит Алексис Гула (Alexis Gula), трубочист из Баден-Вюртемберга в седьмом поколении. В Средневековье вместе с переносом очага в дом и строительством дымоходов опасность возникновения пожаров возросла. Трубочист избавлял камины от скоплений липкой сажи, предотвращал воспламенения, а вместе с ними и беду.
Новое поколение трубочистов
Название у этой профессии в Германии появилось в 13-м веке. Современному трубочисту не приходится путешествовать из города в город в поисках работы, но чистка дымоходов остается его основной задачей. Хотя спектр услуг значительно расширен: сегодня трубочисты производят замер выброса вредных веществ в атмосферу, консультируют по вопросам энергосбережения, проверяют исправность системы отопления.
Всего в Германии сегодня - около 20 тысяч трубочистов. Желающие получать эту профессию есть, но, как и в других ремесленных отраслях, есть и повод беспокоиться за ее будущее. Несмотря на неплохую оплату труда (после трехлетнего профобучения стартовая зарплата до вычета налогов 2500 евро в месяц), эта специальность не входит в число самых привлекательных для выпускников школ - ее выбирает скорее тот, кого тянет к экзотике.
(Не)женская профессия
Как Штефани Френк (Stephanie Frenk) из Бранденбурга, например. Ей cвежий воздух, встреча с новыми людьми, общение доставляют огромное удовольствие. Казалось бы, не женское это дело, пыльное, грязное… И тем не менее Штефани Френк, в детстве мечтавшая стать астронавтом или альпинистом, любит профессию трубочиста и не боится испачкать свою рабочую одежду. А вот к плохой погоде и морозам она так и не смогла привыкнуть, проработав уже 10 лет трубочистом.
Ее коллега из Баварии Петра Итлингер (Petra Ittlinger) работает в этой сфере уже более 30 лет. В последнее время трубочистам приходится все больше времени проводить за бумажной работой. "Бюрократия, которая набирает обороты, доставляет много неприятностей", - говорит трубочист. По ее оценкам, две трети рабочего времени она проводит за письменным столом.
Тем не менее работа трубочиста полна романтики. Люди тянутся к нему, хотят потрогать за одежду, так как верят, что это приносит счастье. Для Штефани Френк общение с людьми доставляет не меньше радости, чем осмотр труб и обогревательных установок. В помощь трубочисту - улыбка, это первый совет, который дают новичкам. Ведь для них главное - уметь завоевать доверие клиента.
Смотрите также:
Боди-арт на работе
Чтобы избежать дефицита кадров, немецкие авиакомпании планируют взять на обучение и трудоустроить рекордное число пилотов. Есть шансы и у кандидатов без немецкого гражданства. (17.12.2018)
Правительство Германии одобрило законопроект, призванный существенно облегчить трудоустройство в стране квалифицированным специалистам из-за рубежа. DW - о его основных положениях. (19.12.2018)
Институт Trendence составил рейтинг работодателей, наиболее популярных среди немецких школьников. Самая любимая профессия - полицейский. (31.07.2018)
В каких регионах Германии больше мест для желающих пройти профобучение по дуальной системе? Какие шансы у иностранцев? Результаты нового исследования помогут сориентироваться. (18.01.2018)
Немецкие вузы популярны у иностранцев. Но не все знают о том, что выпускники школ из России и СНГ могут освоить в Германии и рабочую специальность. Как это сделать? (06.11.2017)
От массажиста до парикмахера, от токаря до механика, - без малого 330 профессий можно освоить в рамках производственного обучения в Германии. А какие права у тех, кто его проходит? (09.08.2017)