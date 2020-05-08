Против СПИДа во время короны: DW транслирует гала-концерт из Бонна

Оперные звезды Европы ежегодно исполняют в Бонне свои наиболее эффектные арии на Благотворительном вечере в пользу Немецкого фонда борьбы со СПИДом (Operngala Bonn für die Deutsche AIDS-Stiftung). В этом году вечер состоится в виртуальном пространстве и будет транслироваться DW в интернете и на новом канале DW Сlassical Music на платформе YouTube.
Готовность принять участие в виртуальном гала-концерте в субботу, 9 мая, изъявили многочисленные звезды оперы, записавшие приветствия или фрагменты арий, находясь в самоизоляции, или предоставив записи прошлых лет. Среди них - Симона Кермес (Simone Kermes), Юлия Новикова и Марина Пруденская. "Музыканты, как и спортсмены, должны постоянно тренироваться, - отметил в беседе с DW основатель и постоянный руководитель проекта Арндт Хартвиг (Arndt Hartwig). - Поэтому мы особенно рады полученным записям".
Кроме того, музыканты боннского Бетховенского оркестра (Beethoven Orchester Bonn) постарались исполнить Пасторальную симфонию, "выходя в эфир" из своих домов. Их усилия координировал главный дирижер оркестра Дирк Кафтан (Dirk Kaftan). Он же выступил одним из ведущих оперного вечера в интернете.
В этом году полученные средства будут направлены как на борьбу со СПИДом, так и на поддержку людей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Автор: Виктор Вайц