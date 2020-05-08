 Против СПИДа во время короны: DW транслирует гала-концерт из Бонна | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Против СПИДа во время короны: DW транслирует гала-концерт из Бонна

Пандемия коронавируса не отменяет необходимости бороться с другими болезнями, полагают основатели и участники благотворительного оперного проекта в Бонне.

Председатель Немецкого фонда борьбы со СПИДом Кармен Тапперт (Carmen Tappert), ведущая DW Майке Крюгер (Meike Krüger) и основатели акции Гельмут Андреас Хартвиг (Helmut Andreas Hartwig) и Арндт Хартвиг (Arndt Hartwig)

Председатель Немецкого фонда борьбы со СПИДом Кармен Тапперт (Carmen Tappert), ведущая DW Майке Крюгер (Meike Krüger) и основатели акции Гельмут Андреас Хартвиг (Helmut Andreas Hartwig) и Арндт Хартвиг (Arndt Hartwig) на сцене пустой Боннской оперы

Оперные звезды Европы ежегодно исполняют в Бонне свои наиболее эффектные арии на Благотворительном вечере в пользу Немецкого фонда борьбы со СПИДом (Operngala Bonn für die Deutsche AIDS-Stiftung). В этом году вечер состоится в виртуальном пространстве и будет транслироваться DW в интернете и на новом канале DW Сlassical Music на платформе YouTube.

Готовность принять участие в виртуальном гала-концерте в субботу, 9 мая, изъявили многочисленные звезды оперы, записавшие приветствия или фрагменты арий, находясь в самоизоляции, или предоставив записи прошлых лет. Среди них - Симона Кермес (Simone Kermes), Юлия Новикова и Марина Пруденская.  "Музыканты, как и спортсмены, должны постоянно тренироваться, - отметил в беседе с DW основатель и постоянный руководитель проекта Арндт Хартвиг (Arndt Hartwig). - Поэтому мы особенно рады полученным записям".

Кроме того, музыканты боннского Бетховенского оркестра (Beethoven Orchester Bonn) постарались исполнить Пасторальную симфонию, "выходя в эфир" из своих домов. Их усилия координировал главный дирижер оркестра Дирк Кафтан (Dirk Kaftan). Он же выступил одним из ведущих оперного вечера в интернете.

В этом году полученные средства будут направлены как на борьбу со СПИДом, так и на поддержку людей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Смотрите также: 

  • Фредди Меркьюри

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Фредди Меркьюри

    Одной из первых и самых знаменитых жертв ВИЧ-инфекции стал британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Он умер в 1991 году в 45-летнем возрасте в самом расцвете творческих сил. Всего лишь за день до смерти он объявил о том, что болен СПИДом.

  • Рудольф Нуреев

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Рудольф Нуриев

    Знаменитый советский и британский артист балета Рудольф Нуриев попросил в 1961 году во время гастролей труппы Ленинградского театра оперы и балета в Париже политического убежища. На Западе он прожил чуть более 30 лет. Нуриев умер от СПИДа 6 января 1993 года в возрасте 54 лет. Многие годы танцор скрывал и опровергал слухи о своей болезни.

  • Андреас Люндстедт

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Андреас Люндстедт

    Шведский музыкант известен не только на своей родине, но и в Европе. Он основал поп-группу Alcazar, долгое время был ее главным солистом. В 2007 году он публично признал, что является ВИЧ-позитивным. Открытое заявление Люндстедта было встречено с большим одобрением представителями мира политики и шоу-бизнеса.

  • Энди Белл

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Энди Белл

    Другим музыкантом, заявившем о своем статусе ВИЧ-инфицированного, стал участник группы Erasure Энди Белл. Англичанин сделал соответствующее публичное заявление в 2004 году, хотя диагноз был поставлен за 6 лет до каминг-аута. Известно, что музыкант делает пожертвования на образование и исследования в области ВИЧ-инфекции.

  • Мэри Фишер

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Мэри Фишер

    Американский фотограф и писательница Мэри Фишер, открыто заявившая о своем статусе, с 2006 года является послом доброй воли Программы ООН по вопросам ВИЧ и СПИДа (ЮНЕЙДС). Она возглавляет собственный фонд, посвященный исследованиям и образованием в данной области.

  • Ирвин Мэджик Джонсон

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Ирвин "Мэджик" Джонсон

    ВИЧ-инфицированных людей немало и среди успешных спортсменов. Ирвин "Мэджик" Джонсон - один из самых известных баскетболистов за всю историю НБА. Своим признанием он перевернул представления людей о том, что ВИЧ могут заразиться лишь наркоманы и гомосексуалы. Бывший баскетболист занимается просветительской и благотворительной деятельностью для таких же ВИЧ-инфицированных людей, как и он.

  • Томми Моррисон

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Томми Моррисон

    Бывший боксер-тяжеловес, снявшийся в фильме "Рокки 5" вместе с Сильвестром Сталлоне, умер 1 сентября 2013 года в возрасте 44 лет, предположительно от СПИДа. Спортсмен заразился ВИЧ почти 20 лет назад, но долгое время не хотел в это верить, отказываясь от терапии.

  • Грег Луганис

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Грег Луганис

    Американец Грег Луганис - один из лучших прыгунов в воду, четырехкратный победитель Олимпиады и пятикратный чемпион мира. Он узнал о своем статусе в 1988 году, но продолжил участие в большом спорте, выиграв еще две олимпийские золотые медали. Однако Луганис нашел в себе силы открыто признаться, что он ВИЧ-позитивен лишь в 1995 году, когда вышла в свет его автобиография.

  • Надя Бенайсса

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Надя Бенайсса

    Немецкая певица Надя Бенайсса получила известность, выступая в поп-группе No Angels. В 2010 году Надя покинула группу после того, как получила два года условно за заражение сексуального партнёра ВИЧ-инфекцией. Певица воспитывает дочь, которая родилась в октябре 1999 года. Во время беременности у Нади был обнаружен ВИЧ. Сегодня она ведет обычную жизнь и участвует в проектах по борьбе со СПИДом.

  • Чарли Шин

    10 звезд, заразившихся ВИЧ

    Чарли Шин

    Американский актер Чарли Шин известен многочисленными скандалами в личной и общественной жизни, в том числе из-за злоупотребления наркотиками. 17 ноября 2015 года Чарли Шин признался, что заражен ВИЧ-инфекцией. По его словам, диагноз ему был поставлен около четырех лет назад. Поводом для каминг-аута стал шантаж одной из проституток, затребовавшей за свое молчание огромную сумму денег.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

Лишь половина ВИЧ-инфицированных в России проходят лечение

Общее число инфицированных ВИЧ в России растет, отметил академик РАН Вадим Покровский. По его словам, в прошлом, 2018 году рекордное количество человек умерли от СПИДа. (01.12.2019)  

Самое главное о борьбе с ВИЧ в Германии

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. DW выяснила, сколько людей в Германии живут с диагнозом ВИЧ и как действует система профилактики заболевания. (01.12.2019)  

Почему ВИЧ особо опасен в возрасте от 50 лет и старше

После пятидесяти люди часто становятся более свободными в своей сексуальной жизни, что таит неприятные сюрпризы. Однако сдача теста на ВИЧ для многих из них остается табу. (01.12.2019)  

Полжизни с диагнозом ВИЧ: история Марка из Кельна

По данным Института имени Роберта Коха, число ВИЧ-инфицированных в Германии составляет примерно 88 000 человек. Среди них тысячи людей, которые живут с инфекцией уже долгие годы. (01.12.2019)  

Домашний экспресс-тест на ВИЧ: когда его применяют в Германии

Многие люди стыдятся идти к врачу, чтобы сделать анализ на ВИЧ. Сегодня этому есть альтернатива. Интервью DW с немецким экспертом о ВИЧ и других опасных заболеваниях. (01.12.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией  

ВИЧ в России: немцы в шоке от ситуации в стране  

Как в Германии к 2020 году планируют остановить СПИД  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера