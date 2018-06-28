Против правозащитника Дмитриева возбуждено новое уголовное дело

В отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева возбуждено новое уголовное дело по статье о сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.

По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, его подзащитный 27 июня был задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО. В четверг Петрозаводский городской суд, вероятно, рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитриева, добавил он.

Ранее Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, которого обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

5 апреля нынешнего года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Дмитриев, работая в "Мемориале", составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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