Против правозащитника Дмитриева возбуждено новое уголовное дело

Лидера карельского "Мемориала" обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении лица моложе 14 лет. 27 июня правозащитника задержали и поместили в СИЗО.
В отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева возбуждено новое уголовное дело по статье о сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.
По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, его подзащитный 27 июня был задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО. В четверг Петрозаводский городской суд, вероятно, рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитриева, добавил он.
Ранее Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, которого обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии.
5 апреля нынешнего года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.
Дмитриев, работая в "Мемориале", составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.
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