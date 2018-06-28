 Против правозащитника Дмитриева возбуждено новое уголовное дело | Новости из Германии о России | DW | 28.06.2018

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Россия

Против правозащитника Дмитриева возбуждено новое уголовное дело

Лидера карельского "Мемориала" обвиняют по статье о сексуальном насилии в отношении лица моложе 14 лет. 27 июня правозащитника задержали и поместили в СИЗО.

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

В отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева возбуждено новое уголовное дело по статье о сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом в четверг, 28 июня, сообщил пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.

По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, его подзащитный 27 июня был задержан правоохранительными органами и помещен в СИЗО. В четверг Петрозаводский городской суд, вероятно, рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитриева, добавил он.

Контекст

Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, посчитавшей что выводы суда первой инстанции "не соответствуют фактическим материалам дела". Дмитриев обвинялся по делу о разврате и изготовлении порнографии. (14.06.2018)

Юрий Дмитриев признан невиновным в изготовлении порнографии. Это стало возможным благодаря массовой поддержке и грамотной работе адвоката. (05.04.2018)

Ранее Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, которого обвиняли в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

5 апреля нынешнего года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Дмитриев, работая в "Мемориале", составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


 

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Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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