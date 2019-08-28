Против Ивана Жданова возбудили дело за фильм "Он вам не Димон"

Против директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбуждено уголовное дело за то, что он, вопреки судебному решению, не удалил фильм-расследование "Он вам не Димон". Об этом сообщил сам Жданов в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале в среду, 18 августа.

Уведомление о возбуждении дела опубликовал в своем Twitter адвокат Владимир Воронин.

Уголовное дело по тому же обвинению ранее было возбуждено против прежнего директора ФБК Романа Рубанова, напомнил Жданов. Политик назвал обвинения выдуманными и связал случившееся с кампанией по выборам в Мосгордуму, в ходе которой его и ряд других оппозиционеров отказались регистрировать кандидатами. Жданов обвинил власти в давлении на ФБК, напомнив, что против фонда недавно возбудили дело по обвинению в отмыванию денег.

Фильм-расследование о премьере Дмитрии Медведеве

Фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве был размещен на YouTube в марте 2017 года и с тех пор набрал более 28 млн просмотров. В ролике утверждается, что бизнесмен Алишер Усманов фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов.

Усманов подал иск к ФБК и его основателю Алексею Навальному. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск, обязав удалить в течение 10 дней всю информацию, порочащую репутацию Усманова, и опубликовать опровержение. В ФБК отказались удалять материалы об олигархе. Рубанов сообщил, что получил постановление Федеральной службы судебных приставов в связи с тем, что не были удалены фрагменты ролика. В марте 2019 года в офис ФБК пришли следователь и приставы, потребовавшие удалить фильм-расследование.

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