 Противники свалки в Поморье записали обращение к Путину | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2018

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Россия

Противники свалки в Поморье записали обращение к Путину

Протестующие в Архангельской области призывают "не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку" и добиваются отставки губернатора.

Протесты в Северодвинске против мусора

Протесты в Северодвинске против мусора

Митингующие против ввоза в Архангельскую область отходов из Москвы и строительства мусорного полигона в поселке Урдома записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее видео размещено во вторник, 4 декабря, в YouTube.

"Мы призываем вас не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку и требуем снять с занимаемого поста губернатора Архангельской области Игоря Орлова в связи с недоверием населения региона", - говорится в обращении.

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Многие протестующие принесли с собой на акцию плакаты с лозунгами "Поморье - не помойка", "Коряжма против свалки на станции Шиес", "Вычегда - не сточная канава".

"Это лень и желание заработать"

Местные жители опасаются, что из-за болотистой местности вредные вещества при захоронении отходов могут попасть в речные воды. Они возлагают на губернатора ответственность за то, что Поморье выбрано одним из регионов для ввоза мусора из Москвы.

"Это лень. Лень и желание заработать деньги", - убежден активист Николай Викторов.

Как ранее сообщала DW, в поселок Урдома на левом берегу Вычегды планируют свезти на захоронение 10 млн тонн отходов. Летом там начали, как позднее признали - незаконно, вырубать лес. 

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    Автор: Елена Барышева


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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

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