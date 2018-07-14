Протест Pussy Riot в финале ЧМ-2018: чего не хватало кубку

Члены арт-группы Pussy Riot устроили акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на поле во время финала чемпионата мира по футболу в России. Вот что увидел карикатурист Сергей Елкин.
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