Протесты 31.01: акции и задержания по всей России

В российских городах в воскресенье, 31 января, проходят несанкционированные властями акции протеста. Митингующие выступают, в частности, в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское). За протестами в Москве можно наблюдать в прямом эфире DW вFacebook и на Youtube.

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По данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Официального подтверждения применения спецсредств пока не поступало.

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Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.

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Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.

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В центре Мюнхена в ФРГ проходит акция солидарности с Алексеем Навальным и протестующими в РФ. Возле здания Национального театра собрались около 300 активистов, сообщают участники.

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Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. По информации ежедневного сетевого издания Sota Vision, его журналиста Данила Афонина отправили в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", - подчеркнула она.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1009, в Москве - 142, во Владивостоке - 113, в Санкт-Петербурге - 26.

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Протестующие в российской столице движутся разрозненными группами. Общую численность митингующих оценить сложно. Плакаты и другую символику практически никто с собой не принес. В районе Красных ворот в Москве, по оценкам корреспондента DW, на пике собрались 1-1,5 тыс. демонстрантов.

В Санкт-Петербурге задержан рэпер Oxxxymiron

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Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) задержан на акции в Санкт-Петербурге. По данным телеканала "Дождь", исполнитель пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Музыканту исполнилось 36 лет.

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Участники акции в центре Москвы шествием отправились от метро "Красные ворота" к Комсомольской площади. Как следует из поступающих с места событий кадров, туда же движется колонна спецтехники.

Журналист: в Санкт-Петербурге полицейские используют электрошокеры

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Отряды Росгвардии вытеснили участников акции солидарности с Навальным с Пионерской площади в Санкт-Петербурге. Митингующие направились по Звенигородской улице, но им опять преградили дорогу, передает корреспондент DW. По его информации, вооруженные силовики избивают молодых людей, задерживают и уводят в автозаки. По мнению участников акции, около Театра юных зрителей имени Брянцева в Северной столице собрались около 4-5 тыс. человек. МВД численность протестующих в Санкт-Петербурге пока не оценивало. Между тем журналист Арсений Веснин сообщил в Telegram, что полицейские в районе Пионерской площади используют электрошокеры. По данным корреспондента DW в Москве, электрошоковое оружие есть и у правоохранителей в столице.

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Во Владивостоке проестующим не дали собраться на площади, их вытеснили на лед Амурского залива. Задержали, по данным полиции, около 100 человек. На прошлой неделе в городе состоялась одна из самых масштабных акций на Дальнем Востоке, там собрались около 3 тысяч человек.

В районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются задержания

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Как передает корреспондент DW, в районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются точечные задержания. Так, в один из полицейских автобусов ОМОН заводил задержанного практически впятером. В столице закрыты для пассажиров девять станций метро.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 878, в Москве - 100, в Санкт-Петербурге - 10.

Протесты в России в поддержку Навального 31.1 (с 05.00 до 13.00 МСК)>>>

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