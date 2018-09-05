Протесты против пенсионной реформы: каким будет ответ российских властей

Из-за роста цен социологи отмечают рост социальной напряженности в России. И это накануне акций протеста против повышения пенсионного возраста! Взгляд Сергея Елкина на проблему.
Смотрите также:
Белорусы, несогласные с повышением пенсионного возраста, обратились в суд с требованием отправить их на заслуженный отдых "по-старому". DW - о том, что из этого вышло. (05.09.2018)
Пенсионная реформа поставила системную оппозицию в трудное положение и создала новые возможности для радикальных критиков Владимира Путина, пишет Федор Крашенинников специально для DW. (03.09.2018)
В своем телеобращении на тему пенсионной реформы Владимир Путин, как и ожидалось, сыграл роль большого модератора, считают опрошенные DW эксперты. А заодно разыграл "женскую карту". (29.08.2018)
Владимир Путин подтвердил: повышению пенсионного возраста быть. Компенсацией станут неденежные льготы как при Ельцине - ведь денег нет, но Кремль держится. Мнение Ивана Преображенского. (29.08.2018)