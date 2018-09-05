 Протесты против пенсионной реформы: каким будет ответ российских властей | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Протесты против пенсионной реформы: каким будет ответ российских властей

Из-за роста цен социологи отмечают рост социальной напряженности в России. И это накануне акций протеста против повышения пенсионного возраста! Взгляд Сергея Елкина на проблему.

Sergey Elkin Karikatur

Смотрите также:

  • Протест в Омске против повышения пенсионного возраста

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Всероссийская акция протеста

    Протесты против повышения пенсионного возраста 1 июля охватили не менее чем 39 городов России. Как сообщил политик Алексей Навальный, именно в таком количестве городов его сторонники выступили организаторами или соорганизаторами митингов.

  • Протест против повышения пенсионного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    К протестам присоединились партии и профсоюзы

    Демонстрации против повышения пенсионного возраста, помимо штабов Навального, организовывали также партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" и профсоюзы.

  • Митинг против повышения пенсонного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Особые меры безопасности

    Митинги не планировались в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу. Это связано с президентским указом, устанавливающим особые меры безопасности на время мундиаля.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Массовая демонстрация в Омске

    Одной из самых массовых акций стала демонстрация в Омске, в которой приняли участие, по данным СМИ, порядка 3-5 тысяч человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    "Геноцид российского народа"

    В большинстве городов на протестные акции вышли по несколько сотен человек

  • Протест в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Без задержаний

    В ряде городов митинги не были согласованы с властями. Несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

  • Russland Krasnodar Demonstration Nawalny Anhänger Rentenreform (Штаб Алексея Навального в Краснодаре )

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Правительство одобрило законопроект

    Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Протесты в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Профсоюзы запустили петицию

    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" против повышения пенсионного возраста на сайте change.org подписали более 2,5 млн человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    80 процентов россиян - против реформы

    По данным последнего опроса фонда "Общественное мнение", 80 процентов населения России выступают против повышения пенсионного возраста.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 03:26
Now live
03:26 мин

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы

Контекст

Как оспорить пенсионную реформу в суде? Белорусы нашли способ

Белорусы, несогласные с повышением пенсионного возраста, обратились в суд с требованием отправить их на заслуженный отдых "по-старому". DW - о том, что из этого вышло. (05.09.2018)  

Комментарий: Пенсионная реформа - критиковать нельзя поддерживать

Пенсионная реформа поставила системную оппозицию в трудное положение и создала новые возможности для радикальных критиков Владимира Путина, пишет Федор Крашенинников специально для DW. (03.09.2018)  

Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу

В своем телеобращении на тему пенсионной реформы Владимир Путин, как и ожидалось, сыграл роль большого модератора, считают опрошенные DW эксперты. А заодно разыграл "женскую карту". (29.08.2018)  

Комментарий: Путин о пенсиях, или Президент предпенсионного возраста

Владимир Путин подтвердил: повышению пенсионного возраста быть. Компенсацией станут неденежные льготы как при Ельцине - ведь денег нет, но Кремль держится. Мнение Ивана Преображенского. (29.08.2018)  

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет

Идея референдума может стать инструментом для сдерживания социальных протестов из-за повышения пенсионного возраста. Но самого плебисцита ждать не стоит, считает Александр Плющев. (09.08.2018)  

Протесты против пенсионной реформы в России

1 июля в протестах против повышения пенсионного возраста приняли участие тысячи жителей десятков российских городов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

"Спасает свой рейтинг": что думают немецкие эксперты о Путине и пенсионной реформе  

Как пенсионная реформа выводит людей на улицы  

Также по теме

Kariaktur von Sergey Elkin zu Russland, Renteneintrittsalte

Пенсионная реформа: России пришлые коучи не нужны 03.09.2018

Волну протестов против повышения пенсионного возраста попыталась оседлать КПРФ. Одновременно в Москве выступил мотивационный тренер Тони Роббинс. Кто был убедительнее? Взгляд Сергея Елкина.

Karikatur Sergey Elkin Navalny Putin

Арест Навального как выход из любой ситуации 27.08.2018

Алексей Навальный вновь арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

DW-Karikatur von Sergey Elkin | Rentner in Russland

Повышение пенсионного возраста в России в карикатурах 29.06.2018

Объявленную властями России пенсионную реформу бурно обсуждают в обществе и в СМИ. Планы правительства не остались без внимания карикатуриста Сергея Елкина.

Реклама

Самые читаемые сегодня

40-летние офицеры ГРУ: что мы знаем о подозреваемых в покушении на Скрипалей  

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары  

Курс на ЕС и НАТО в конституции Украины: в Брюсселе советуют заняться более важным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно