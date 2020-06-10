Протесты в США: Трамп отказался от переименования военных баз

Президент США с возмущением отреагировал на дискуссию о возможном переименовании американских военных баз, названных в честь командующих войсками конфедератов - противников Соединенных Штатов во время Гражданской войны (войны между Севером и Югом). "Соединенные Штаты Америки обучили и разместили своих ГЕРОЕВ на этих священных землях и выиграли две мировые войны", - написал он в соцсети Twitter в среду, 10 июня. Возможность их переименования, по словам Трампа, даже "не рассматривается".

Трамп упомянул в этой связи базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии. Ранее министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций о переименовании около десяти баз, названных в честь военных лидеров "южан".

Протесты против расизма в США

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда, наступившей после задержания его полицией в Миннеаполисе, США сотрясают протесты против расизма, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Протестующие разрушают и сбивают с постаментов статуи конфедератов, а в Бостоне была обезглавлена статуя Христофора Колумба, открывшего путь европейской колонизации Америк. "Южане" в американской культуре традиционно считаются защитниками рабства.

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