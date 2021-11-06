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Протесты в Москве

Митинг на Болотной площади 2012 года, протесты перед выборами в Мосгордуму 2019 года - российская столица в последнее десятилетие неоднократно становилась местом акций протестов жителей города и его гостей.

Deutsche Welle много раз освещала акции протеста, проходившие в Москве в последнее десятилетие. Требования протестующих, действия полиции и "Росгвардии", задержания активистов и нарушения прав граждан - все это становилось темами корреспондентских сообщений с места событий и аналитических материалов. На этой странице собраны статьи, опубликованные на сайте DW и соответствующие поисковому запросу "Протесты в Москве".

Law enforcement officers stand in the centrum of Moscow, as supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny are expected to protest against his arrest in Moscow, Russia January 31, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов 06.11.2021

Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
24.10.2021 Teilnehmer der Kundgebung in Moskau gegen die Ergebnisse von Parlamentswahlen in Russland Fotograf: S. Satanovskiy

Зачем коммунисты продолжают протестовать 24.10.2021

Депутаты Госдумы от КПРФ устроили уличную акцию в Москве. Чего они требуют - в репортаже DW.
Belarus Proteste in Brest, August, 2020 Foto: DW Korrespondent in Brest Ales Petrovitch

ЕСПЧ запретил высылать из России участника акции протеста в Беларуси 21.10.2021

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.

Коммунисты пытаются оспорить итоги выборов в Думу, а власти давят в ответ (29.09.2021) 29.09.2021

Коммунисты выходили протестовать против результатов выборов. Члены КПРФ направили в суд больше 30 исков. Им пыталась помешать полиция, сторонников задерживали, юристов заблокировали в помещении компартии. Противостояние коммунистов и властей нарастает.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

Суд в Москве зарегистрировал первый иск с требованием отменить итоги ДЭГ 27.09.2021

В Пресненский суд Москвы поступил иск от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить результаты электронного голосования. Аналогичные иски планируют подать еще 14 представителей столичного отделения партии.
25.09.2021, Kundgebung in Moskau gegen Betrug bei der Parlamentswahl.

Кто пришел на митинг КПРФ против результатов выборов 25.09.2021

В Москве прошел крупнейший с зимы протестный митинг. Коммунисты и сторонники Навального с трудом уживались на одной площади. Репортаж DW.
Protestaktion der Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) in Moskau am 25. September gegen Parlamentswahlergebnis. Copyright:

Несколько активистов задержали после протестной акции в Москве 25.09.2021

Часть участников протестной акции КПРФ против результатов выборов направились к Красной площади и Госдуме. Задержано как минимум 6 активистов. Кроме того, два человека арестованы на 10 суток.
Protestaktion der Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) in Moskau am 25. September gegen Parlamentswahlergebnis. Copyright:

В Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов 25.09.2021

В ходе несогласованной акции представители КПРФ назвали проведенное электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа".
Members and supporters of the Russian Communist Party attend a rally to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Власти Москвы пытаются предотвратить митинг против итогов выборов в Госдуму 24.09.2021

На фоне призывов КПРФ к проведению протестной акции в Москве 25 сентября столичная прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
People gather to protest against the results of the Parliamentary election in Moscow, Russia, Monday, Sept. 20, 2021. The results in the other six regions that were allowed to vote online have been detailed. In Moscow, approval of the ruling party has always been particularly low and protest voting has been widespread. Candidates from the Communist Party called for demonstrations later in the day. (AP Photo/Pavel Golovkin)

В Москве состоялся митинг против фальсификаций на выборах в Госдуму 20.09.2021

Сторонники партии КПРФ, не согласные с итогами выборов в Госдуму, вышли на митинг на Пушкинской площади в Москве. Он проходил в форме встречи депутатов с избирателями и собрал около 300 участников.
21.04.2021, Russland, Moskau: Ein Mann schwenkt bei einer Demonstration zur Unterstützung des inhaftierten Oppositionsführers Nawalny eine Fahne in den Farben der russischen Nationalflagge. Die russischen Behörden betonten, dass die Demonstrationen nicht genehmigt seien und warnten vor der Teilnahme daran. Laut einer Menschenrechtsgruppe hat die Polizei in ganz Russland mehr als 180 Menschen im Zusammenhang mit den Demonstrationen festgenommen. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Москве 13 музыкантов не допустили до концерта в День города из-за поддержки Навального 11.09.2021

Ряд участников концерта в Москве в честь Дня города отстранены от мероприятия. Все они или оказались в слитых в интернет базах данных сторонников Навального, или выходили на акции протеста.
Deputy of the Moscow City Duma Sergei Mitrokhin (R) speaks with a police officer, during a demonstration called to protest against the creation of the status of foreign agent imposed to several independent and opposition media, in central Moscow, on September 4, 2021. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

В Москве прошла акция за свободу СМИ и против закона об "иноагентах" 04.09.2021

Около ста человек пришли к памятнику Грибоедова в Москве, чтобы выразить протест против закона об "иноагентах" и поддержать СМИ и журналистов, которым власти РФ присвоили этот статус.
21.08.2021 Police officers detain a journalist who holds a placard which reads We don't stop being journalists during a single picquet of solidarity with collegues who were added to the list of foreign agent media near the headquarters of Russia's Federal Security Service (FSB) in Moscow on August 21, 2021. - Russia on August 20, 2021, added independent TV channel Dozhd (TV Rain) to a growing list of foreign agent media outlets as liberal organisations face mounting pressure in the country. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Российские журналисты готовят акцию против закона об "иноагентах" 23.08.2021

Профсоюз журналистов направил в мэрию Москвы уведомление о проведении 23 августа митинга против закона об иностранных агентах и против внесения журналистов и СМИ в реестр иноагентов.
21.08.2021 Police detain a journalist with the poster reads Journalism Freedom, during individual pickets in Moscow, Russia, Saturday, Aug. 21, 2021. Russian police have detained several journalists who protested authorities' decision to label a top independent TV channel as a foreign agent. The journalists held individual pickets Saturday outside the main headquarters of the country's top domestic security agency, the FSB, on Moscow's Lubyanka Square. (AP Photo/Denis Kaminev)

Полиция отпустила журналистов, задержанных за пикеты у здания ФСБ 22.08.2021

Освобождены почти все, в отделении остался лишь корреспондент RT Васинин. Журналисты устроили пикеты у здания ФСБ на Лубянке в знак протеста против внесения СМИ в реестр "иноагентов".
Das Lubjanka-Gebäude Moskau. Foto: Yulia Wyschnewezkaya / DW Copyright: © David Heald

В Москве задержали журналистов, выступавших в поддержку "Дождя" и "Важных историй" 21.08.2021

Участники одиночных пикетов перед зданием ФСБ протестуют против признания "иноагентами" средств массовой информации. Задержанных журналистов повезли в ОВД "Мещанский".
SOCHI, RUSSIA - FEBRUARY 22, 2021: Belarus President Alexander Lukashenko L and Russia s President Vladimir Putin during a meeting. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F785E

Гражданский форум ЕС-Россия призвал Москву прекратить поддержку Лукашенко 12.08.2021

Давление на несогласных с позицией властей в Беларуси достигло нового уровня, заявил форум ЕС-Россия, указав, что угрозы, запугивания и подавление инакомыслия на государственном уровне недопустимы.
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