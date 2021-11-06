Митинг на Болотной площади 2012 года, протесты перед выборами в Мосгордуму 2019 года - российская столица в последнее десятилетие неоднократно становилась местом акций протестов жителей города и его гостей.

Deutsche Welle много раз освещала акции протеста, проходившие в Москве в последнее десятилетие. Требования протестующих, действия полиции и "Росгвардии", задержания активистов и нарушения прав граждан - все это становилось темами корреспондентских сообщений с места событий и аналитических материалов. На этой странице собраны статьи, опубликованные на сайте DW и соответствующие поисковому запросу "Протесты в Москве".