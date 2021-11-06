Митинг на Болотной площади 2012 года, протесты перед выборами в Мосгордуму 2019 года - российская столица в последнее десятилетие неоднократно становилась местом акций протестов жителей города и его гостей.
Deutsche Welle много раз освещала акции протеста, проходившие в Москве в последнее десятилетие. Требования протестующих, действия полиции и "Росгвардии", задержания активистов и нарушения прав граждан - все это становилось темами корреспондентских сообщений с места событий и аналитических материалов. На этой странице собраны статьи, опубликованные на сайте DW и соответствующие поисковому запросу "Протесты в Москве".
Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь участника акции протеста 2020 года Вадима Дубойского. 21 октября в апелляционном суде Москвы состоится рассмотрение жалобы адвоката Дубойского.
Коммунисты выходили протестовать против результатов выборов. Члены КПРФ направили в суд больше 30 исков. Им пыталась помешать полиция, сторонников задерживали, юристов заблокировали в помещении компартии. Противостояние коммунистов и властей нарастает.
В Пресненский суд Москвы поступил иск от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить результаты электронного голосования. Аналогичные иски планируют подать еще 14 представителей столичного отделения партии.