Протесты в Казахстане: канцлер ФРГ призвал положить конец насилию

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В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение. DW следит за событиями 8 января.
В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями субботы, 8 января (время московское).
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Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане. Открыта платформа по продаже железнодорожных билетов без доступа к интернету, сообщил национальный перевозчик. Приобрести их можно, в частности, через приложение kaspi.kz. "Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах", - отметили в пресс-службе "Казахстанских железных дорог" ("КТЖ").
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разместил несколько записей в Twitter на английском языке. Так, он выразил уверенность, что "не может быть никаких переговоров" с теми, кого он назвал "террористами". По его версии, "последние избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные владения и магазины, убивали мирных жителей, насиловали молодых женщин". "Считаю, не может быть никаких переговоров с террористами, мы должны уничтожать их", - полагает президент. Токаев также коснулся экономических вопросов, подчеркнув, что политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана.
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Международный аэропорт Актау (в Мангистауской области Казахстана) возобновит полеты с 8 января. Об этом сообщила комендатура области. "С восьмого января в Актау планируется возобновление воздушных полетов", - указали там. Авиакомпании планируют начать выполнять полеты с 10.00 по местному времени (07.00 мск).
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал положить конец насилию в Казахстане, где свыше пяти дней не утихают протесты. Соответствующее заявление политик сделал в Берлине. "Разумеется, речь идет и о том, что не должно быть насилия в отношении граждан", - подчеркнул он. По словам главы германского кабмина, ФРГ - наряду с ЕС и другими странами - просит Казахстан "вернуться к мирному развитию". Берлин неуклонно выступает в защиту верховенства закона, подчеркнул Олаф Шольц.
Хроника протестов в Казахстане 7 января >>>
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