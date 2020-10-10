Протесты в Беларуси: эксперты прокомментировали визит Лукашенко в СИЗО

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 11 октября (время московское).

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В Минске накануне вечером задержан основатель проектов Petitions.by и "Кошт урада" Владимир Ковалкин. О его задержании сообщила на своей странице в Facebook директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. Причина задержания пока неизвестна. Также сообщается о задержании в субботу под Минском сотрудницы представительства ООН в Беларуси Аноры Лангар.

Эксперты - о визите в СИЗО Лукашенко

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Портал Tut.by опубликовал подборку комментариев экспертов по поводу визита в СИЗО КГБ Александра Лукашенко.

"Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи, …отчаянная попытка разведать возможность обмена политзаключенных на "переворачивание страницы" Западом", - написал в Facebook директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев.

"80 процентов легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО", - заметил политолог Артем Шрайбман в своем Telegram-канале.

"Будет большой ошибкой воспринимать этот шаг отчаяния как реальную альтернативу", - считает российский политолог Максим Кац.

"Мы стали свидетелями очередной инсценировки лояльности от власти", - уверен член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов.

"Как бы ни бравировал Александр Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали", - подчеркнул аналитик Александр Класковский для Naviny.by.

В то же время российский политолог Александр Морозов (его комментарий не приведен в подборке Tut.by) назвал визит белорусского правителя в СИЗО КГБ "сильным и нетривиальным ходом".

"Киберпартизаны" взломали сайт Национального архива

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Сайт Национального архива Беларуси накануне был взломан "киберпартизанами". На стартовой странице ресурса были размещены новости о Светлане Тихановской, ссылка на список политических заключенных и логотип белорусских "киберпартизан".

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В Минске и других белорусских городах сегодня состоится акция "Марш гордости". В белорусской столице шествие пройдет по площади и проспекту Независимости, улице Немига и возле Стелы. "Два месяца мы каждый день упрямо боремся за свободу и свои права, несмотря на чудовищные репрессии. Несмотря на все попытки режима разобщать, запугивать, подавлять, унижать и уничтожать. Власть долго убеждала, что мы инфантильный, пугливый, недоверчивый и безынициативный народ, который пропадет без поводыря. И вот уже два месяца мы доказываем себе и всему миру, что это не так. Нам с вами есть чем гордиться", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном на сайте "Хартия-97" и в Telegram-каналах.

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В Минске скончался известный правозащитник Валерий Щукин. 78-летний активист с августа находился нал лечении в Военном госпитале. Ранее он постоянно участвовал в акциях протеста и неоднократно задерживался.

Цепкало прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

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Валерий Цепкало

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат. "Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме", - отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.

Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси. "Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы", - отметил он далее.

Главные события субботы, 10 октября

В Минске прошла акция "Массовый женский демарш с цветами против политических репрессий" . В ней участвовали сотни женщин, прошедших по проспекту Независимости с букетами цветов. Марши солидарности с белорусской оппозицией прошли также в ряде европейских городов, в частности, в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте, Штутгарте, Вильнюсе, Лимасоле.



. В ней участвовали сотни женщин, прошедших по проспекту Независимости с букетами цветов. Марши солидарности с белорусской оппозицией прошли также в ряде европейских городов, в частности, в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте, Штутгарте, Вильнюсе, Лимасоле. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская смогла впервые за 134 дня поговорить по телефону со своим мужем. Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно во время акции по сбору подписей.



смогла впервые за 134 дня поговорить по телефону со своим мужем. Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно во время акции по сбору подписей. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членамиКоординационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ. На фотографии, опубликованной Telegram-каналом "Пул Первого", можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, политтехнолога Виталия Шклярова и еще несколько человек. Встреча длилась четыре с половиной часа. Содержание беседы "участники общим решением оставили в тайне".



встретился с членамиКоординационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ. На фотографии, опубликованной Telegram-каналом "Пул Первого", можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, политтехнолога Виталия Шклярова и еще несколько человек. Встреча длилась четыре с половиной часа. Содержание беседы "участники общим решением оставили в тайне". В Минске из послов стран Европейского Союза остались только два - посол Австрии и посол Италии, сообщили редакции портала Tut.by информированные источники. Остальные диппредставители европейских государств отозваны в свои столицы для консультаций.

Вся хроника протестов в Беларуси 10 октября

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