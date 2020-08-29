Протесты в Беларуси: Тысячи человек протестуют у резиденции Лукашенко

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 30 августа (время московское).

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Демонстранты в Гомеле скандируют: "Саша, выпей чаю - Путин угощает", сообщает "Русская служба Би-би-си".

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МВД Беларуси подтвердило, что в Минск ввели бронетехнику "для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", сообщает "Интерфакс".

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Корреспондента ТАСС Ивана Колыганова освободили после проверки документов.

++17:35++

В Минске идет сильный дождь. Въезд на проспект Независимости со стороны улицы Немига все еще перекрыт. Часть протестующих покидает центр города. У Дворца независимости стоит тяжелая техника, сообщает корреспондент DW.

++17:25++

Оппозиционный телеграм-канал Nexta призывает протестующих оставаться у оцепления возле резиденции Лукашенко. Силовики просят их разойтись по домам "из-за возможных неблагоприятных явлений в виде дождя".

К Дворцу независимости движутся танки и БМП

++17:06++

На видео "Радыё Свобода" видна колонна танков, направляющаяся в сторону центра города. Очевидцы в Facеbook пишут, что она движется со стороны Уручья. Tut.by пишет, что в сторону Дворца независимости движется тяжелая техника.

++17:00++

Агентство ТАСС сообщило о задержании в Минске их корреспондента Ивана Колыганова. По данным агенства, он доставлен в РУВД "Октябрьское". Колыганов "в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил", отмечает ТАСС.

++17:00++

На протестах в Минске задержаны 125 человек, сообщает РИА "Новости".

++16:55++

Протестующие подготовили к дню рождения Лукашенко поздравительные плакаты.

++16:55++

В Минске замечены боевые машины пехоты (БМП), сообщает телеграм-канал Onliner.

++16:50++

Ко Дворцу независимости в Минске пришла Мария Колесникова и другие представители Координационного совета оппозиции. Колесникова попросила силовиков пропустить ее для переговоров, но ее не пропустили, пишет Tut.by.

++16:34++

Онлайн-провайдер А1 сообщил, что снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске по распоряжению властей и предупредил о "существенном ухудшении качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги".

++16:32++

По разным оценкам, в сегодняшних протестах в Минске участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек.

++16:30++

Протестующие приблизились к оцеплению возле Дворца независимости, сообщает корреспондент DW. Люди скандируют "Саша, выходи, будем поздравлять" и "Мы безоружны, пришли на день рождения". Резиденция оцеплена военной техникой, водометами и вооруженными силовиками.

++16:20++

В сторону Дворца независимости - резиденции Лукашенко - движется тяжелая техника, сообщает Tut.by. Корреспондент DW, в свою очередь, пишет о том, что все подъезды к дворцу перекрыты. Машины стоят в бесконечных пробках.

++15.55++

Десятки тысяч людей участвуют в центре Минска в "Марше мира и независимости". Число участников продолжает расти. Как сообщает корреспондент DW, они движутся по тротуарам и проезжей части проспекта Независимости и проспекта Победителей. Дополнительно колонны людей прибывают со стороны Немиги. Большое число участников акции находится в районе Октябрьской площади. В колонне несут семиметровое бело-красно-белое полотнище.

++15.35++

В центре Минска начались перебои с мобильным интернетом, сообщает корреспондент DW. Отключения сети в Беларуси производит Государственная инспекция по электросвязи.

Охрана у здания администрации президента усилена

++15:13++

Силовики усиливают охрану у здания администрации президента, сообщает корреспондент DW.

++15:09++

Задерживают и мужчин, и женщин

++15:00++

Телеграм-канал Onliner со ссылкой на свои источники сообщает, что с 15:00 по местному времени в Минске отключат интернет.

++14:55++

У ГУМа задержаны 30 человек, передает Tut.by. А задерживают вот так:

++14:35++

На проспекте Независимости возле метро "Октябрьская" лицом к лицу стоят протестующие и силовики. ОМОН заблокировал часть демонстрантов между зданием КГБ и улицей Ленина, сообщает корреспондент DW. Женщинам дают возможность выйти из оцепления, мужчин задерживают.

++14:25++

У отеля "Минск" начались задержания участников протестов. ОМОН из подъехавших к отелю автозаков задерживает мужчин. Демонстранты перешли на сторону Главпочтамта и кричат "Позор!" и "Лукашенко в автозак!" Проспект Независимости перекрыт в обе стороны, сообщает корреспондент DW.

++14:20++

От площади Якуба Коласа в сторону площади Независимости идет колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами, растянувшаяся примерно на два километра. Проспект Независимости возле цирка перекрыт ОМОНом, демонстранты двигаются ему навстречу, пишет корреспондент DW.

Территорию вокруг стелы "Минск - город-герой" огородили колючей проволокой

++14:15++

Территория вокруг музея Великой отечественной войны и стелы "Минск - город-герой" огорожена металлическими заграждениями и колючей проволокой, вдоль которых стоит армейское подразделение в полной выкладке, сообщает корреспондент DW.

Территория у стелы "Минск - город-герой" огорожена металлическими заграждениями и колючей проволокой

++14:05++

ОМОН задержал семерых человек на подходе к площади Независимости, сообщает корреспондент DW. Оппозиционный телеграм-канал "Мая краiна Беларусь" публикует видео, на котором можно увидеть, как к протестующим подъезжают автозаки, откуда выходят силовики.

++14:00++

Проезд и проход к площади Независимости перекрыт со стороны площадей Мясникова и Октябрьской. В сторону площади Независимости едет колонна автозаков, передают корреспонденты DW с места событий. Возле Педагогического университета стоит военная техника.

Заграждения перед площадью Независимости

++13.25++

По данным белорусских Telegram-каналов, демонстранты из разных районов Минска колоннами движутся в сторону центра города. В то же время у Стелы на проспекте Победителей собираются сторонники Александра Лукашенко. Там "звучит громкая советская музыка", передает канал Nexta Live.

++12.50++

По данным издания "Наша нива", колона демонстрантов с флагами МАЗа дошла до метро "Партизанская" и движется дальше в направлении к центру Минска. По данным Tut.by, много протестующих собралось на проспекте Дзержинского у станции метро "Михалово". Они скандируют "Жыве Беларусь!". Многие пришли с флагами. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Во всех православных храмах Беларуси пройдет молебен за народ

++12.45++

По благословению епископа Вениамина, избранного митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом Всея Беларуси, 30 августа в 17.00 во всех храмах и обителях Белорусской православной церкви будет совершен молебен с акафистом успению Пресвятой богородицы и молитвой за белорусский народ.

++11.50++

В воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА.

По данным агентства, Путин позвонил Лукашенко. Телеканал "Беларусь 1" сообщил, что "лидеры обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы" и общую ситуацию в Беларуси. В ходе беседыПутин поздравил Лукашенко с днем рождения и пригласил в Москву.

В Минске и других городах на этот день запланированы большие акции протеста. Центр Минска с раннего утра оцеплен силовиками.

++11.10++

В соцсетях сообщают, что закрыта станция метро "Площадь Ленина" в Минске, которая имеет выход на площадь Независимости, где запланирована главная акция протеста, и к железнодорожному вокзалу.

++10.25++

Около 400 спортсменов потребовали от властей Беларуси провести повторные выборы, освободить политзаключенных, остановить насилие со стороны силовиков и провести расследование. Среди подписавших открытое заявление, опубликованное онлайн-изданием "Tribuna.com Беларусь" - чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр.

Площадь Независимости в Минске оцеплена силовиками

++09.45++

Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись утром с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра Минска. Как сообщает корреспондент DW, площадь Независимости, где на 14.00 запланирована большая протестная акция, оцеплена силовиками.

++08.50++

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела "из-за угроз, поступающих депутатам". В СК заявили, что давление якобы оказывается из Польши и Чехии через Координационный совет и Telegram-каналы. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". В эфире телеканала прозвучало утверждение, что в республике начинается "кампания по отзыву депутатов", которых призывают отказаться от полномочий, угрожая им и их близким.

++08.00++

Главный редактор онлайн-издания Kyky.org и часть сотрудников издания уехали из Беларуси. "Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", - говорится в сообщении, опубликованном вечером в субботу. Подчеркивается, что отъезд - временный. "Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы", - отмечается в сообщении.

В субботу, 29 августа, в Минске был задержан известный предприниматель Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и "The Village Беларусь". По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

++07.00++

На воскресенье в Беларуси запланированы новые акции протеста против результатов выборов президента, репрессий и насилия со стороны силовиков. Ожидается, что наиболее массовой из них станет демонстрация в Минске, которую организаторы назвали "Маршем мира и независимости" . Марш запланирован на 14.00.

В Брестской области задержана координатор стачкома БГУ Светлана Волчек

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Стало известно, что в Брестской области в собственном доме задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил. Об этом сообщило онлайн-издание Tut.by. По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа. При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник.

Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.

За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, начали вызывать в прокуратуру.

Хроника протестов в Беларуси 29 августа

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Как прошел женский марш в Минске Марш солидарности Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

Как прошел женский марш в Минске Около 10 тысяч участниц В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

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Как прошел женский марш в Минске Задержания журналистов За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

Как прошел женский марш в Минске Длительное шествие ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

Как прошел женский марш в Минске Без массовых задержаний Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно. Автор: Илья Коваль

