Протесты в Беларуси: Тихановская раскритиковала договоренность Путина и Лукашенко о российском кредите

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 14 сентября (время московское).

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Пресс-служба МВД Беларуси заявила, что информация о минировании здания одной из районных администраций Минска не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время устанавливается личность отправителя электронного сообщения, указывается далее.

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Вход на станцию метро "Белорусская" в Москве украсили белыми и красными воздушными шарами, сообщило издание Tut.by.

Встреча Лукашенко и Путина завершилась

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В Сочи завершились переговоры президентов Беларуси и РФ в формате "один на один", сообщило агентство БелТА. По данным телеканала "Беларусь-1", встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина длилась более четырех часов.

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Ватикан призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну архиепискпу Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, которого 31 августа без объяснения причин не пустили в страну. "Мы настаиваем на том, чтобы архиепископ Минско-могилевский смог вернуться в свою епархию", - заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин агентству Zenit.

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На странице Марии Колесниковой в Facebook появилась информация, опубликованная ее сестрой Татьяной Хомич. По ее словам, Марии не разъясняли причины ее перевода в Жодино. Кроме того, до сих пор не проведена медицинская экспертиза по фактам ушибов и синяков. "18 сентября истекает 10-дневный срок задержания (если отсчитывать от 9 сентября, когда появилось сообщение о том, что Мария задержана). В соответствии с законодательством её должны отпустить или предъявить обвинение", - указывается далее.

Тихановская раскритиковала предоставление российского кредита

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская раскритиковала предоставление Беларуси нового российского кредита на 1,5 миллиарда долларов, о котором договорись в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин. "Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит", - написала она в Telegram. Одновременно она обратилась к гражданам РФ и заявила, что их налогами будут оплачены побои беларусов. "Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", - подчеркнула она.

В эфире телеканала France 24 Тихановская указала, что белорусский народ не признает Лукашенко действующим президентом страны, поэтому "любые соглашения, заключенные между двумя президентами, могут быть признаны недействительными новым президентом".

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С находящейся в изоляторе в Жодино членом президиума КС Марией Колесниковой встретилась ее адвокат Людмила Казак. Юрист сообщила, что Колесникова находится в общей камере на шесть человек. "У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем, и у нее обострилась аллергия. Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств", - указала она.

Российские военные прибудут в Беларусь 16-17 сентября

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Российские военные прибудут в Беларусь на учения "Славянское братство - 2020" 16-17 сентября, заявил глава пресс-службы Министерства обороны в Минске Игорь Гремешкевич "Интерфаксу". 15 сентября начинается отъезд военнослужащих РФ к месту проведения учений. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на учения в Беларусь будут направлены около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники гвардейского десантно-штурмового Псковской дивизии ВДВ.

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Пресс-служба МВД Беларуси сообщила о проверке по факту применения силы милиционером в отношении одной из участников акции протеста в городе Жодино 13 сентября. По версии ведомства, речь шла о самозащите. "Из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания", - указала пресс-служба МВД.

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Прокуратура Минской области устанавливает размер ущерба от забастовки в компании "Беларуськалий", сообил прокурор Сергей Хмарук. По его словам, участники стачки могут быть привлечены к дисциплинарной и иной ответственности. "Если в результате незаконной забастовки нанимателю причинен вред, работник может быть привлечен к материальной ответственности", - уточнил он. Проверка проводится в соответствии с решением Минского областного суда, признавшего забастовку незаконной.

Координационный совет обратился к России

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Координационный совет белорусской оппозиции обратился к властям и общественности России, призвав услышать и учесть мнение значительной части белорусского общества. "Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях. В то же время, искренняя поддержка реального, а не бутафорского, диалога внутри страны между разными политическими силами, будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России", - подчеркивается в заявлении.

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Оппозиция в Беларуси еще не перешла "красные линии", заявил Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным. "В субботу и воскресенье часть Минска освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Главное, я это постоянно говорю, - не переходить черту", - указал он.

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Минская милиция получила сообщение о предполагаемом минировании одной из районных администраций Минска. Правоохранители обследуют указанную территорию и принимают меры для обеспечения безопасности. Портал Tut.by сообщил со ссылкой на очевидца о присутствии "саперов с чемоданчиками, военных с овчарками" у здания администрации Октябрьского района Минска.

Задержан еще один представитель КС

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Задержан очередной представитель Координационного совета белорусской оппозиции Константин Титов, сообщает издание Tut.by со ссылкой на пресс-службу Виктора Бабарико. Обстоятельства задержания неизвестны.

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Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Беларусью, в том числе в рамках ОДКБ, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает "Интерфакс". "Россия остаётся приверженной всем нашим договорённостям, включая и договорённости, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я неоднократно вам говорил в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", - сказал Путин. Президент РФ напомнил, что эти обязательства были взяты обоюдно в 90-х годах. "Россия взяла на себя определенные обязательства и вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять", - подчеркнул Путин.

Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов

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Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов США, сообщил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи. Дальнейшие детали прорабатывают министерства финансов, указал он. Российский президент также указал, что белорусы должны разобраться в ситуации в стране сами и без давления извне. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после президентских выборов.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости расследования предполагаемых случаев пыток и насилия со стороны белорусских силовиков. Все соответствующие обвинения должны быть задокументированы и расследованы с целью привлечь виновных к судебной ответственности, заявила она, открывая 45-ю сессию Совета ООН по правам человека в Женеве.

Члены совета также поддержали призыв стран ЕС провести экстренное заседание, посвященное ситуации в Беларуси. За это решение проголосовали 25 из 47 членов совета, против высказались два, еще 20 воздержались. Экстренное заседание по Беларуси состоится 18 сентября.

Цепкало призвал лишить зарплат белорусских силовиков

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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало в интервью французскому журналу Le Figaro призвал ослабить экономику страны, чтобы лишить властей возможности выплачивать зарплаты сотрудникам милиции. При этом он указал на события 1980-х годов в Польше и подчеркнул, что после забастовок рабочих этой стране удалось восстановить экономику.

Одновременно Цепкало заявил о необходимости введения персональных санкций в отношении представителей власти в Беларуси, которые несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушения прав человека. При этом лидеры европейских стран, в частности, Германии и Франции, ошибочно пытаются вести переговоры с Александром Лукашенко, уверен он.

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В Сочи начались переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. По данным агентства БелТА, встреча проходит в формате "один на один". На повестке дня - ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере стратегического партнерства.

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Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко осудил насилие белорусских правоохранительных органов в отношении протестующих. В интервью нидерландскому изданию NOS он подчеркнул, что насилие не может быть оправдано: "Ответственные за жестокость, должны ответить по закону". По словам Евдоченко, Беларусь остро нуждается в масштабных экономических, политических и социальных реформах, однако, полагает дипломат, уход Лукашенко для этого необязателен. С точки зрения посла, реформы возможны, если действующий президент пойдет на диалог с обществом. При этом Евдоченко заявил, что готов принять выбор белорусских граждан, если большинство не поддержит Александра Лукашенко.

Пограничники объяснили отказ на въезд в страну Кондрусевича

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Тадеуш Кондрусевич

В пограничном комитете Беларуси заявили, что архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, потому что его паспорт признан недействительным. Напомним, что 31 августа главу белорусской католической церкви без объяснения причин не пустили в страну, когда он возвращался из заграничной поездки. Архиепископ, имеющий белорусское гражданство, намерен обратиться в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации.

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Двое членов стачкома "Беларуськалия" Сергей Черкасов и Роман Леончик получили по 15 суток ареста. Выездной суд прошел в здании Солигорского РОВД. Черкасова и Леончика задержали 13 сентября за час до протестного шествия, которое должно было состояться в Солигорске. Пресс-служба стачечного комитета сообщает, что в здании РОВД осужден на 15 суток бывший член стачкома Павел Разумовский.

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Совет Организации Объединенных Наций по правам человека включил вопрос о ситуации в Республике Беларусь после президентских выборов в повестку дня своей сессии. Очередная сессия совета пройдет с 14 сентября до 2 октября.

Тихановская обратилась к Путину перед его встречей с Лукашенко

Светлана Тихановская

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Путину в преддверии его встречи с Александром Лукашенко. "Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом". Текст заявления опубликован в Telegram-канале пресс-службы Тихановской "Пул первой".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным. У трапа его встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский вышли на свободу. Это подтвердили волонтеры, которые дежурят рядом с изолятором в Окрестина.

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Акция протеста в Минске 13 сентября

В МВД Беларуси отчитались об акциях протеста, которая прошла в воскресенье, 13 сентября. По данным ведомства, по всей Беларуси "общая численность участников не превысила 22 тысяч человек". В Минске "колонна численностью до 15 тысяч прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон "Дрозды". Задержаны 774 человека, в том числе в Минске более 500. В места содержания задержанных отправлены 544 человека.

Между тем издание "Наша нива" сообщало, что только в демонстрации в Минске участвовали минимум 100 тыс. человек, а по данным агентства "Интерфакс", на улицы столицы вышло 150 тысяч протестующих.

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В министерстве обороны Беларуси заявили, что не получали уведомления Сербии об отказе от участия в белорусско-российско-сербских тактических учениях "Славянское братство - 2020". Минск по-прежнему ожидает прибытия военнослужащих, заявили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

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Рабочие "Беларуськалия" во время забастовки

По данным портала Tut.by, в здании Солигорского РОВД в Минске начинается выездной судебный процесс в отношении членов стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика и Сергея Черкасова. Члены стачечного комитета заявили ходатайства об участии адвокатов.

Александр Лукашенко вылетел в Сочи

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным. "Первый полетел на переговоры", - сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". Встреча пройдет в резиденции "Бочаров ручей" в формате тет-а-тет, без прессы.

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Изолятор в переулке Окрестина в Минске заполнен почти на 100 процентов: из 110 "заняты 109 койкомест", сообщил в эфире телеканала СТВ начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько. Основную категорию содержащихся в изоляторе составляют лица, которые были задержаны в Минске во время акций проеста.

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Совместные учения белорусских и российских военных "Славянское братство" стартуют в понедельник на полигоне "Брестский" в Беларуси. Как накануне сообщили в Минобороны РФ, в учениях, которые пройдут с 14 по 25 сентября, примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.

От России в учениях будет задействовано около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". "Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - сообщили ранее в Минобороны РФ.

Лукашенко и Путин встретятся в Сочи

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В понедельник в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано", - сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что "визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия". Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Сочи "имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Предыдущая встреча Лукашенко с Путиным состоялась 30 июня на открытии Ржевского мемориала в Тверской области. Несколькими днями ранее президент Беларуси посещал парад Победы в Москве.

Хроника протестов в Беларуси 13 сентября

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