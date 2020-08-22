Протесты в Беларуси: Тихановская не верит, что армия будет разгонять демонстрантов

Белорусы протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. В других государствах устраиваются митинги солидарности с протестующими у посольств РБ и на городских площадях. DW следит за событиями воскресенья, 23 августа (время московское).

++10.00++



Белорусские военнослужащие не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать, - такую уверенность высказала в интервью агентству BNS кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. "Это будет преступлением... они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", - пояснила Тихановская. Комментируя решение Александра Лукашенко привести основные части вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность, она подчеркнула: "К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит".

++09.00++



У Польши не было и нет намерений нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил агентству PAP глава администрации польского президента Кшиштоф Щерский. Тем самым он отреагировал на утверждение Александра Лукашенко, что Польша хочет "отсечь Гродненскую область". "Польша - это государство, которое на международной арене последовательно высказывается за верховенство международного права в отношениях между государствами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира во всем мире. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств", - пояснил Щерский. "Нас огорчает и удивляет, что в пропаганде властей Беларуси появляются предположения, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши не было и нет таких намерений", - добавил он.

++07.30++

Издание "Наша нива" обнародовало некоторые подробности о мужчине, который числился пропавшим без вести после протестов 12 августа и 22 августа был найден повешенным в лесу. 28-летний Никита Кривцов приехал из Жодино в Минск, после чего перестал выходить на связь. Участвовал ли он в акциях протеста, неизвестно, родные Никиты его тела не видели. Милиция сообщила семье, что следы побоев отсутствуют. Поисково-спасательный отряд "Ангел" не делал никаких комментариев относительно обстоятельств смерти и состояния тела.



++01.30++

После митинга в Гродно накануне вечером силовики в масках нагнали группу людей, которая уже ушла с площади, и задержали пять человек, сообщает правозащитный центр "Весна". По данным организации, среди задержанных - музыкант Игорь Банцарь, а также Денис Будник, Максим Кривец, Артур Куршаков и Алексей Павк.

++01.00++

Лидера панк-группы "Дай дарогу!" Юрия Стыльского, повторно задержанного двумя днями ранее в Бресте, поздно вечером 22 августа выпустили из изолятора временного содержания. 28 августа музыканта вызывают в суд. В милицейском участке его предупредили, чтобы он больше нигде не появлялся, иначе он "будет синим" или "появится уголовная статья". Об этом Стыльский рассказал "Еврорадио".

15 августа Юрий Стыльский прошел во главе колонны протестующих в Бресте, а также вел прямой эфир с места событий на своей странице в Instagram, после чего был задержан и отпущен на следующий день. Второй раз его задержали 20 августа.

++00.10++

Александру Лукашенко следовало бы провести новые выборы, сказал в интервью телеканалу Euronews президент Украины Владимир Зеленский. "Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц - новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели - я всех бы пригласил, всех", - говорит Зеленский. По его словам, так "все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю".

Хроника протеста в Беларуси 22 августа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

