Протесты в Беларуси: Тихановская - за переговоры на платформе ОБСЕ

В Беларуси 52-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями вторника, 29 сентября (время московское).

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Светлана Тихановская предложила провести международные переговоры о ситуации в Беларуси на платформе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщает Telegram-канал штаба Тихановской, она отметила, что готова говорить "об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса" со всеми сторонами, в том числе с Россией. "Мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее", - подчеркнула Светлана Тихановская. Она также выразила Франции благодарность за "оказанное внимание", отметив, что Эмманюэль Макрон "отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу".

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Политтехнологу Виталию Шклярову, который около двух месяцев находится в СИЗО в Минске, продлили срок ареста еще на два месяца, сообщает Tut.by со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского.

Макрон предложил Беларуси посредничество в урегулировании кризиса

Эмманюэль Макрон и Светлана Тихановская

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Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Беларуси посредничество в урегулировании кризиса, сообщает французское информагентство AFP. "Будучи европейцами, мы приложим все усилия для того, чтобы посодействовать" разрешению конфликта, заявил Макрон после встречи с Тихановской в Вильнюсе.

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Одна из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе во вторник, 29 сентября попросила выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. По словам самой Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.

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В Бресте в отношении 20 человек завели уголовное дело из-за перекрытия перекрестка в центре города во время акции протеста, прошедшей 13 сентября. Один из подозреваемых заключен под стражу. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в активном участии в них.

Хроника протестов в Беларуси 28 сентября

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