Протесты в Беларуси: страны Балтии расширяют санкции против Минска

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 24 сентября.
В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и закрытой инаугурации Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 24 сентября (время московское).
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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс встретился в Риге с белорусскими оппозиционерами Валерием и Вероникой Цепкало, сообщается на сайте министерства. Латвия заинтересована в нормализации ситуации Беларуси, которая должна произойти путем демократических изменений, отметил Ринкевичс. Он также подтвердил, что Рига не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. В свою очередь, Валерий Цепкало подчеркнул важность поддержки со стороны Латвии и международного сообщества в целом. Участники встречи выразили надежду, что получится организовать проведение в Беларуси новых выборов президента с участием международных наблюдателей.
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Эстония выделит 100 тысяч евро на поддержку гражданского общества и свободы прессы в Беларуси. Как сообщает МИД Эстонии, на эти средства планируется также оказать психологическую поддержку "жертвам насилия со стороны режима".
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Латвия, Литва и Эстония расширяют санкции в отношении граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов президента и подавлении мирных протестов, сообщает информагентство BNS. Как сообщил агентству представитель президента Литвы, в санкционный список, которые планируется опубликовать 25 сентября, будут добавлены 103 человека, в том числе судьи, сотрудники президентской администрации, ОМОНа и других силовых структур. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс подтвердил наличие договоренности о расширении санкций. Между тем Сейм Латвии принял резолюцию с предложением добавить в санкционный список 80 лиц, в том числе главу Минобороны Беларуси Виктора Хренина и главу Генштаба ВС Александра Вольфовича.
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Санкции за нарушение прав человека в Беларуси, помимо Великобритании, собираются ввести также США и Канада, передает Reuters со ссылкой на четыре собственных источника. По их данным, штрафные меры могут вступить в силу уже 25 сентября, если этот процесс не затянется из-за координации действий между правительствами в Лондоне, Вашингтоне и Оттаве. В санкционный список планируется включить лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов президента и подавление мирных протестов в Беларуси.
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Минский городской суд оставил под арестом Илью Салея, адвоката члена президиума Координационного совета (КС) Марии Колесниковой. Салей был задержан 9 сентября, в его квартире провели обыск. Уголовное дело возбуждено из-за создания КС для урегулирования политического кризиса в Беларуси.
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Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), запланированный на март 2021 года, состоится не в Беларуси, как ожидалось, а в Швейцарии. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, в ближайшие полгода "в связи с существующими ограничениями" в Швейцарии будут проходить все заседания организации, сообщается на ее сайте.
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Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) проводят "сидячий" протест.
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Великобритания готовит санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Беларуси. Об этом сообщил глава британского МИДа Доминик Рааб. По его словам, составление санкционного списка проходит "в срочном порядке", при взаимодействии с США и Канадой.
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В Минске проходят отдельные акции протеста. В частности, на митинг вышли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ), сообщает портал Onliner. Telegram-канал NEXTA опубликовал фото с акции солидарности у Парка высоких технологий.
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком и послом Нидерландов в Литве Бонни Хорбах, сообщает пресс-служба Тихановской. Блок высказал интерес к планам белорусской оппозиции, а также " способам проведения диалога" по разрешению политического кризиса в Беларуси. Министр подтвердил, что Нидерланды не признают легитимность Александра Лукашенко, и выразил готовность содействовать проведению переговоров о новых выборах.
Экс-кандидат на пост президента Беларуси поблагодарила представителей Амстердама за поддержку и солидарность с белорусским народом, а также за то, что поверенный в делах Нидерландов в Беларуси Хенрикус Иоханнес ван Оостерхоут лично присутствовал на суде над Марией Колесниковой.
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Герб Мальтийского ордена
Немецкая католическая благотворительная организация Malteser Hilfsdienst (Мальтийская служба помощи) сообщила о трудностях с поставками гуманитарной помощи в Беларусь. Сотрудники таможни строго контролируют поставки, открывают для проверки каждую коробку, заявил Михаэль Дэмен (Michael Daemen), глава отдела Malteser Hilfsdienst, координирующего деятельность организации в Беларуси. По его словам, получатели поставок должны предоставить подтверждения того, кому будут переданы медицинские маски, продукты и другая гумпомощь. "Это фактическая блокада гуманитарной помощи", - считает Дэмен. В настоящий момент Malteser Hilfsdienst оказывает поддержку белорусам, которые потеряли работу на фоне протестов.
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Координационный совет (КС) оппозиции Беларуси опубликовал заявление по поводу тайной инаугурации Лукашенко. "Вчера мы в очередной раз убедились, что власти не считают, что белорусы имеют право на мирный протест, - говорится в заявлении. - Легитимность шестого срока не признается большинством белорусов, требующих новых прозрачных выборов". В КС считают, что с принесением Лукашенко присяги 23 сентября были ликвидированы "все правовые основания его законного и легитимного пятого срока пребывания в должности президента".
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МИД Республики Беларусь выступил с заявлением по поводу реакции "ряда зарубежных стран на инаугурацию" президента Беларуси. В документе отмечается, что "попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность" главы государства являются надуманными и искусственными. Белорусский народ "не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров".
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Белорусские IT-специалисты выдвинули ультиматум правящему режиму. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале "Киберпартизаны". Компьютерщики потребовали отстранения Лукашенко от власти и признания им фальсификаций на прошедших выборах, прекращения насилия, освобождения политзаключенных и проведения повторных прозрачных выборов с участием белорусских и международных наблюдателей. "Пока Лукашенко находится у власти, мы продолжим атаковать интернет-ресурсы и личные аккаунты людей, поддерживающих террористический режим", - говорится в заявлении.
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Президент России Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией, но практика международного общения этого и не требует, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет, такого нет обязательного... Собственно, поздравление уже было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков напомнил, что Путин уже поздравлял Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и лично во время их недавней встречи в Сочи, отмечает "Интерфакс".
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Протестные акции, прошедшие накануне в Белоруссии после инаугурации Александра Лукашенко, сопровождались столкновениями с сотрудниками правопорядка, правоохранители использовали спецсредства, признала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. По ее словам, поздно вечером в различных частях Минска "группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику". Представитель МВД утверждала, что "протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей". По словам Чемодановой, среди милиционеров есть пострадавшие.
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Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что участники незаконных акций будут наказываться большими штрафами, передает портал tut.by. Кроме того, по его словам, ведется активная работа по выявлению блогеров, причастных к акциям протеста.
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Журналист интернет-портала tut.by Адарья Гуштын была допрошена в Следственном комитете Беларуси, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Гуштын отказалась подписывать договор о неразглашении. Ее супруг, главный редактор издания "Наша нива" ("НН") Егор Мартинович задержан по делу, связанному статьей в "НН" про "диджея перемен" Влада Соколовского.
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Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил о важности официальной позиции ЕС по легитимности Лукашенко. "Мы подчеркиваем необходимость проведения внутреннего диалога при содействии международной группы ad-hoc с участием ЕС, России и США с привлечением ОБСЕ с целью безотлагательного назначения новых выборов президента Беларуси", - говорится в заявлении Латушко.
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Александр Лукашенко прокомментировал реакции стран ЕС на свою инаугурацию. "По вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие, - заявил Лукашенко. - Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны". Лукашенко также считает, что инаугурация не была "тайной", так как на нее "были приглашены около 2 тысяч человек вместе с военными".
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По данным МВД Беларуси, 23 сентября в разных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. "Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске - 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", - говорится далее в сообщении.
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Генеральная прокуратура Беларуси инициирует "принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране". Об этом заявил генпрокурор Андрей Швед перед началом координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, сообщает белорусское государственное агентство БелТА. По словам Шведа, цель совещания - "совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране".
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Европейский Союз отказывается признать Александра Лукашенко президентом Беларуси, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Европейский Cоюз не признает сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, заявленный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - отметил глава европейской дипломатии.
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С утра в Минске устраиваются стихийные пробки, водители останавливаются полностью, либо очень сильно замедляют движение, сообщает интернет-портал tut.by
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Координационный совет оппозиции готов вести переговоры с парламентом и премьер-министром Романом Головченко. Как сообщила пресс-служба совета, темой переговоров должно стать назначение даты новых выборов и временное управление Беларусью на переходный период. Оппозиция обратилась к Европейскому Союзу, Великобритании, Китаю и России с предложением "принять однозначную позицию о признании нелегитимности Лукашенко и рассмотреть вопрос об отзыве на консультации своих послов". В совете также призвали ЕС на ближайшей встрече ввести санкции против Лукашенко и причастных к фальсификации выборов, насилию и финансированию режима в Беларуси.
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Президент Польши Анджей Дуда, выступая в формате видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН, призвал мировых лидеров сообща требовать соблюдения прав человека в Беларуси. "Преследования политических оппонентов, массовые задержания мирных протестующих, применение насилия и пыток против них недопустимы ни в одном государстве", - заявил он.
"Жители Беларуси… имеют право определять свое политическое будущее суверенным образом и без внешнего вмешательства, без доминирования других столиц и с правом на свободное участие в международном сотрудничестве в соответствии с их национальными интересами", - подчеркнул Дуда.
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Тренер юношеской сборной Беларуси по хоккею Александр Руммо покинул свой пост. Ранее он подписал письмо спортсменов против фальсификации выборов и выступил с осуждением действий силовиков. "Я осуждаю действия силовых структур по отношению к мирным гражданам Беларуси. Все их действия… реально находятся за гранью добра и зла. Народ имеет право на выбор, право на выражение своего мнения, право на собрание - это указано в нашей Конституции", - заявил Руммо в августе.
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В социальных сетях и СМИ широко распространилось видео, опубликованное Telegram-каналом Euroradio, на котором водитель Яндекс-такси в Минске спасает молодого человека от преследующих его омоновцев.
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Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань осудил тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Он отметил, что самопровозглашенному президенту недостаточно легитимности для демократически избранного лидера. Канада призвала к проведению честных выборов.
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Стачком ОАО "Беларуськалий" обратился ко всем трудящимся Беларуси с призывом к общенациональной бессрочной забастовке. "Сегодня диктатор тайно короновал самого себя, - говорится в заявлении. - Тем самым он нагло и цинично пробил последнее дно остатков законности в нашей стране… Поэтому нам нужно его дожать и сделать это как можно скорее. Для этого мы начиная с 00.00 24 сентября 2020 года призываем всех присоединиться к общенациональной бессрочной стачке до полной и безоговорочной капитуляции преступного режима Лукашенко... Мы отказываемся кормить хунту".
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В ГУВД Минского горисполкома заявили о задержании "нескольких десятков человек". В то же время правозащитный центр "Весна" сообщил более чем о 250 задержанных, большая часть которых пришлась на Минск.
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США не могут признать Александра Лукашенко законно избранным главой государства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Госдепартамента США. "Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность", - считают в Вашингтоне. Кроме США и Украины легитимность Лукашенко не признали восемь стран-членов Евросоюза, включая Германию, и Великобритания.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter. "Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства", - написал Кулеба.
Глава украинского МИДа подчеркнул, что Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда поддерживала белорусский народ.
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Издание Onliner.by опубликовало видео, на котором люди в форме на проспекте Дзержинского в Минске пытались задержать автомобиль. Несмотря на то что силовики почти заблокировали машину, водителю удалось проехать между спецавтомобилями. Тогда к машине бросилось несколько десятков силовиков и стали бить по кузову дубинками.
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После инаугурации Александра Лукашенко, прошедшей в закрытом режиме 23 сентября, жители Минска и других городов Беларуси вновь вышли на улицы. Милиция и ОМОН, по данным правозащитного центра "Весна", задержали более 250 участников протестных акций.
Ряд СМИ сообщили о применении силовиками перцового газа и выстрелах в воздух. В МВД Беларуси отрицают применение газа и оружия. Задержания продолжаются. В центре Минска - пробки.
Хроника протестов в Беларуси за 23 сентября
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