 Протесты в Беларуси: сообщается о задержании двух экс-ведущих гостелевидения | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: сообщается о задержании двух экс-ведущих гостелевидения

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 3 сентября.

Милиция и силовики на одной из улиц Минска

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями четверга, 3 сентября (время московское).

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Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет встречи с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко. Об этом накануне сообщил близкий к пресс-службе президента Беларуси Telegram-канал "Пул первого". "Во Дворце (независимости, резиденции Лукашенко. - Ред.) с Мишустиным встретится сперва Головченко, потом тет-а-тет разговор продолжится с президентом", - говорится в сообщении канала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в ближайшие две недели состоится визит Лукашенко в Москву. По его словам, в настоящее время согласовывается точная дата встречи двух лидеров. За последние две недели Мишустин и глава правительства Беларуси провели три телефонных разговора, сообщает "Интерфакс".

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Издание Onliner сообщает о задержании двух бывших ведущих белорусского государственного телевидения, выступивших с оппозиционными заявлениями. Речь идет о Денисе Дудинском, который ранее из-за своих  постов в соцсетях был отстранен от работы на фестивале "Славянский базар", и Дмитрии Кохно, который вел передачу "Удачи в придачу". В РУВД Минска эту информацию пока не подтверждают. 

Хроника протестов в Беларуси 2 сентября

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

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    На акции были задержания

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года

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    Автор: Ольга Тихомирова


Смотреть видео 04:10

Протесты в Беларуси: Лукашенко не дает журналистам говорить правду (02.09.2020)

 

 

Контекст

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Массовый протестный марш женщин в Минске продлился около 4 часов и обошелся почти без задержаний.  

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