Протесты в Беларуси: Силовики в Минске применяют водометы и светошумовые гранаты  

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 11 октября (время московское).

++18.15++

По данным правозащитного центра "Весна", число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 190 человек. Большинство из них задержали в Минске. Задержанные также есть в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Молодечно, Жлобине. Полностью списки задержанных публикуются и обновляются здесь.

++18.10++

В Минске снова открылись все станции метро.

++17.55++

Около станции метро "Пушкинская" задержали главного редактора "Нашей Нiвы" Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан, сообщает издание.

ОМОН и силовики задерживают и избивают протестующих

++17.40++

Серьезные столкновения демонстрантов с ОМОНом произошли у станции метро "Пушкинская". Поводом стало задержание силовиками нескольких протестующих и избиение дубинками одного из них. Демонстранты отреагировали тем, что начали бросать в ОМОН бутылки и другие предметы, а также вступили с ними в схватку. В результате ОМОН и люди в балаклавах погрузились в микроавтобус и уехали, пишет Tut.by.

Задержания протестующих в Минске нередко сопровождаются избиениями

++17.20++

Колонна людей со стороны улицы В. Хоружей прошла ко Дворцу детей и молодежи и к российскому посольству. За ней последовали автозаки с водометом. Силовики начали задержания, сообщает телеграм-канал "Медиазона. Беларусь".

++17.00++

Onliner сообщил о мощном взрыве у стелы "Минск - город-герой". "Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым", - пишет корреспондент издания.

Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает о взрыве возле гостиницы "Планета". К месту происшествия едут скорые.

++16.50++

Издание Onliner сообщает о выстрелах в районе метро "Пушкинская". Станция метро закрыта. ОМОН проводит жесткие задержания с использованием водометов. Люди разбегаются во дворы.

++16.45++

Правозащитный центр "Весна" сообщает о более чем 80 задержанных в ходе акций протеста в разных городах Беларуси.

++16.10++

ОМОН начал массовые жесткие задержания на пересечении Машерова и Гвардейской. Протестующих поливают из водомета, люди в шлемах избивают демонстрантов дубинками, пишет Tut.by.

ОМОН жестоко избивает участников протестов в Минске

++15.55++

Силовики применили против протестующих водомет на пересечении проспекта Победитилей и улицы Немиги. Видео опубликовал Tut.by.

Акция протеста в Минске началась с массовых задержаний журналистов

++15.55++

В Минске прошли массовые задержания журналистов белорусских и российских СМИ. Некоторых из них вскоре отпустили. По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, задержанными остаются как минимум девять журналистов.

++15.50++

Акции протеста проходят также в Витебске, Гродно, Бресте, Гомеле и в других городах Беларуси.

Акции протеста 11 октября проходят во многих городах Беларуси

++15.45++

Милиция подтвердила использование светошумовых гранат для разгона протестующих, сообщает телеграм-канал "Медиазона. Беларусь".

++15.40++

На улице Немига неизвестные в черном гонят людей в сторону Богдановича, сообщает "Белсат". Возле метро "Немига" силовики поливают людей из водометов водой с краской. У входа на станцию метро стоит группа автозаков.

++15.35++

Возле стелы "Минск - город-герой" есть раненые, им помогают волонтеры Красного креста, пишет оппозиционный телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем".

Раненый у стелы "Минск - город-герой" в результате применения силовиками светошумовой гранаты

++15.25++

Демонстранты идут колонной в сторону Немиги по Романовской слободе. Число протестующих превышает тысячу человек, сообщает Tut.by.

В Минске начались столкновения протестующих с милицией

++14.55++

У стелы "Минск - город-герой" начались столкновения протестующих с милицией. Участники демонстраций оказали сопротивление силовикам в ответ на жесткие задержания. В ОМОН полетели бутылки. Правоохранительные органы применили перцовый газ, резиновые дубинки и щиты, очевидцы говорят о взрыве светошумовой гранаты. ОМОН и неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах стали избивать демонстрантов, сообщают очевидцы.

++14.25++

Несмотря на задержания, у стелы собираются все больше людей, сообщает Tut.by.

++14.20++

Задержания начались у стелы "Минск - город-герой". Машины с ОМОНом заезжают во дворы домов у стелы. Люди разбегаются.

++14.15++

Мобильный оператор А1 сообщил о плановом снижении пропускной способности интернета в Минске. Это сделано "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов", говорится в заявлении компании.

++14.00++

В Минске начались первые задержания. Белорусские силовики задержали журналистов Елену Толкачеву (Tut.by и БелаПАН), Татьяну Коровенкову и Сергея Сацука (БелаПАН), Дмитрия Дмитриева "Новы Час", Юрия Шамшура (ТАСС). Их везут в Октябрьский РУВД "для проверки документов", сообщает Tut.by.

++13.45++

Минский метрополитен закрыл как минимум пять станций метро в центре города.

++13.15++

Стелу "Минск - город-герой" огораживают заграждениями люди в военной форме. По проспекту Независимости в направлении к центру проехала колонна спецтехники с водометами, сообщает РИА "Новости". К резиденции президента подогнали армейские грузовики, водометы, заградительную технику и машины с прицепами, заполненными колючей проволокой. Между зданием БелЭКСПО и резиденцией президента стоят десять бронетранспортеров.

++12.00++

В Минск стягивают военную технику, сообщает белорусский портал Tut.by со ссылкой на очевидцев. Спецтехника, в частности, была замечена в микрорайоне Уручье, на проспекте Победителей, Долгиновском тракте, улице Тимирязева, указывает издание.

++11.30++

В Брагине вышел на свободу журналист Евгений Меркис. Его задержали 14 сентября и приговорили вначале к 14 суткам ареста, потом еще к 12-ти. Меркис считает, что его наказали за активное освещение протестов в Гомеле. По оценкам Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), под арестом остаются еще 9 журналистов.

++11.00++

В Минске накануне вечером задержан основатель проектов Petitions.by и "Кошт урада" Владимир Ковалкин. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. Причина пока неизвестна. Также сообщается о задержании в субботу под Минском сотрудницы представительства ООН в Беларуси Аноры Лангар.

Эксперты - о визите в СИЗО Лукашенко

++10.00++

Портал Tut.by опубликовал подборку комментариев экспертов по поводу визита в СИЗО КГБ Александра Лукашенко.

"Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи, …отчаянная попытка разведать возможность обмена политзаключенных на "переворачивание страницы" Западом", - написал в Facebook директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев.

"80 процентов легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО", - заметил политолог Артем Шрайбман в своем Telegram-канале.

"Будет большой ошибкой воспринимать этот шаг отчаяния как реальную альтернативу", - считает российский политтехнолог Максим Кац.

"Мы стали свидетелями очередной инсценировки лояльности от власти", - уверен член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов.

"Как бы ни бравировал Александр Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали", - подчеркнул аналитик Александр Класковский для Naviny.by.

В то же время российский политолог Александр Морозов (его комментарий не приведен в подборке Tut.by) назвал визит белорусского правителя в СИЗО КГБ "сильным и нетривиальным ходом".

"Киберпартизаны" взломали сайт Национального архива

++09.20++

Сайт Национального архива Беларуси накануне был взломан "киберпартизанами". На стартовой странице ресурса были размещены новости о Светлане Тихановской, ссылка на список политических заключенных и логотип белорусских "киберпартизан".

++08.30++

В Минске и других белорусских городах сегодня состоится акция "Марш гордости". В белорусской столице шествие пройдет по площади и проспекту Независимости, улице Немига и, по традиции, возле стелы "Минск - город-герой". "Два месяца мы каждый день упрямо боремся за свободу и свои права, несмотря на чудовищные репрессии. Несмотря на все попытки режима разобщать, запугивать, подавлять, унижать и уничтожать. Власть долго убеждала, что мы инфантильный, пугливый, недоверчивый и безынициативный народ, который пропадет без поводыря. И вот уже два месяца мы доказываем себе и всему миру, что это не так. Нам с вами есть чем гордиться", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном на сайте "Хартия-97" и в Telegram-каналах.

++07.30++

В Минске скончался известный правозащитник Валерий Щукин. 78-летний активист с августа находился на лечении в Военном госпитале. Ранее он постоянно участвовал в акциях протеста и неоднократно задерживался.

Цепкало прокомментировал встречу Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО

++06.00++

Валерий Цепкало

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат. "Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме", - отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.

Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси. "Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы", - отметил он далее.

Главные события субботы, 10 октября

В Минске прошла акция "Массовый женский демарш с цветами против политических репрессий" . В ней участвовали сотни женщин, прошедших по проспекту Независимости с букетами цветов. Марши солидарности с белорусской оппозицией прошли также в ряде европейских городов, в частности, в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте, Штутгарте, Вильнюсе, Лимасоле.



. В ней участвовали сотни женщин, прошедших по проспекту Независимости с букетами цветов. Марши солидарности с белорусской оппозицией прошли также в ряде европейских городов, в частности, в Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге, Франкфурте, Штутгарте, Вильнюсе, Лимасоле. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская смогла впервые за 134 дня поговорить по телефону со своим мужем. Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно во время акции по сбору подписей.



смогла впервые за 134 дня поговорить по телефону со своим мужем. Сергея Тихановского задержали в конце мая в Гродно во время акции по сбору подписей. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членамиКоординационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ. На фотографии, опубликованной Telegram-каналом "Пул Первого", можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, политтехнолога Виталия Шклярова и еще несколько человек. Встреча длилась четыре с половиной часа. Содержание беседы "участники общим решением оставили в тайне".



встретился с членамиКоординационного совета и Объединенного штаба в СИЗО КГБ. На фотографии, опубликованной Telegram-каналом "Пул Первого", можно увидеть Лукашенко, экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, политтехнолога Виталия Шклярова и еще несколько человек. Встреча длилась четыре с половиной часа. Содержание беседы "участники общим решением оставили в тайне". В Минске из послов стран Европейского Союза остались только два - посол Австрии и посол Италии, сообщили редакции портала Tut.by информированные источники. Остальные диппредставители европейских государств отозваны в столицы своих стран для консультаций.

Вся хроника протестов в Беларуси 10 октября

Смотрите также:

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской 27 сентября стало 50-м днем протестов в Беларуси против массовых фальсификаций на президентских выборах. В Минске и других городах прошли марши протеста "Народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Они были ответом общества на инаугурацию Александра Лукашенко, состоявшуюся 23 сентября в режиме полной секретности.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Демонстранты на пути к стеле "Минск - город-герой" Колонна протестующих в столице Беларуси направляется в сторону стелы "Минск - город-герой" - традиционного места сбора демонстрантов. Милиция заблокировала движение от центра Минска на пути к стеле, ряд станций метро был закрыт. Телеграм-канал Nexta сообщил, что силвики перекрыли почти весь центр столицы. К стеле съехались микроавтобусы с милицией и ОМОНом и военная техника

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Бело-красно-белые флаги - символ народного противостояния Национальные исторические бело-красно-белые флаги Беларуси превратились в один из символов народного противостояния. Протестующие несут их в руках, нашивают на одежду или накидывают на плечи. Люди скандируют "Жыве Беларусь" и "Света - президент".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Около 200 задержаний по всей стране В самом начале акции протеста в Минске милиция и ОМОН провели жесткие задержания демонстрантов. Люди не оказывали им сопротивления. Задержания прошли также в Гомеле, Могилеве, Лиде и других городах. Пресс-секретарь МВД сообщила, что 27 сентября по всей стране были задержаны около 200 человек.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Число участников "юбилейного" протеста в Минске - свыше 100 тысяч Число участников "юбилейной" акции протеста в Минске, по разным оценкам, превысило сто тысяч человек. Люди шли к стеле "Минск - город-герой" колоннами из разных частей города - несмотря на дождь и ветер.

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов в Гродно Акции протеста прошли не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Гомеле силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Местное УВД назвало их "техническими устройствами, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света".

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси Светлана Тихановская: "Мы победим" Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она. Автор: Марина Барановская

