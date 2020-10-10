Протесты в Беларуси: Силовики в Минске применяют водометы и светошумовые гранаты  

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 11 октября.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 11 октября (время московское).
++18.15++
По данным правозащитного центра "Весна", число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 190 человек. Большинство из них задержали в Минске. Задержанные также есть в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Молодечно, Жлобине. Полностью списки задержанных публикуются и обновляются здесь.
++18.10++
В Минске снова открылись все станции метро.
++17.55++
Около станции метро "Пушкинская" задержали главного редактора "Нашей Нiвы" Егора Мартиновича и фотографа Надежду Бужан, сообщает издание.
++17.40++
Серьезные столкновения демонстрантов с ОМОНом произошли у станции метро "Пушкинская". Поводом стало задержание силовиками нескольких протестующих и избиение дубинками одного из них. Демонстранты отреагировали тем, что начали бросать в ОМОН бутылки и другие предметы, а также вступили с ними в схватку. В результате ОМОН и люди в балаклавах погрузились в микроавтобус и уехали, пишет Tut.by.
++17.20++
Колонна людей со стороны улицы В. Хоружей прошла ко Дворцу детей и молодежи и к российскому посольству. За ней последовали автозаки с водометом. Силовики начали задержания, сообщает телеграм-канал "Медиазона. Беларусь".
++17.00++
Onliner сообщил о мощном взрыве у стелы "Минск - город-герой". "Будто взорвался какой-то серьезный объект. Вижу также дым", - пишет корреспондент издания.
Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает о взрыве возле гостиницы "Планета". К месту происшествия едут скорые.
++16.50++
Издание Onliner сообщает о выстрелах в районе метро "Пушкинская". Станция метро закрыта. ОМОН проводит жесткие задержания с использованием водометов. Люди разбегаются во дворы.
++16.45++
Правозащитный центр "Весна" сообщает о более чем 80 задержанных в ходе акций протеста в разных городах Беларуси.
++16.10++
ОМОН начал массовые жесткие задержания на пересечении Машерова и Гвардейской. Протестующих поливают из водомета, люди в шлемах избивают демонстрантов дубинками, пишет Tut.by.
++15.55++
Силовики применили против протестующих водомет на пересечении проспекта Победитилей и улицы Немиги. Видео опубликовал Tut.by.
++15.55++
В Минске прошли массовые задержания журналистов белорусских и российских СМИ. Некоторых из них вскоре отпустили. По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, задержанными остаются как минимум девять журналистов.
++15.50++
Акции протеста проходят также в Витебске, Гродно, Бресте, Гомеле и в других городах Беларуси.
++15.45++
Милиция подтвердила использование светошумовых гранат для разгона протестующих, сообщает телеграм-канал "Медиазона. Беларусь".
++15.40++
На улице Немига неизвестные в черном гонят людей в сторону Богдановича, сообщает "Белсат". Возле метро "Немига" силовики поливают людей из водометов водой с краской. У входа на станцию метро стоит группа автозаков.
++15.35++
Возле стелы "Минск - город-герой" есть раненые, им помогают волонтеры Красного креста, пишет оппозиционный телеграм-канал "Чай з малинавым варэннем".
++15.25++
Демонстранты идут колонной в сторону Немиги по Романовской слободе. Число протестующих превышает тысячу человек, сообщает Tut.by.
++14.55++
У стелы "Минск - город-герой" начались столкновения протестующих с милицией. Участники демонстраций оказали сопротивление силовикам в ответ на жесткие задержания. В ОМОН полетели бутылки. Правоохранительные органы применили перцовый газ, резиновые дубинки и щиты, очевидцы говорят о взрыве светошумовой гранаты. ОМОН и неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах стали избивать демонстрантов, сообщают очевидцы.
++14.25++
Несмотря на задержания, у стелы собираются все больше людей, сообщает Tut.by.
++14.20++
Задержания начались у стелы "Минск - город-герой". Машины с ОМОНом заезжают во дворы домов у стелы. Люди разбегаются.
++14.15++
Мобильный оператор А1 сообщил о плановом снижении пропускной способности интернета в Минске. Это сделано "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов", говорится в заявлении компании.
++14.00++
В Минске начались первые задержания. Белорусские силовики задержали журналистов Елену Толкачеву (Tut.by и БелаПАН), Татьяну Коровенкову и Сергея Сацука (БелаПАН), Дмитрия Дмитриева "Новы Час", Юрия Шамшура (ТАСС). Их везут в Октябрьский РУВД "для проверки документов", сообщает Tut.by.
++13.45++
Минский метрополитен закрыл как минимум пять станций метро в центре города.
++13.15++
Стелу "Минск - город-герой" огораживают заграждениями люди в военной форме. По проспекту Независимости в направлении к центру проехала колонна спецтехники с водометами, сообщает РИА "Новости". К резиденции президента подогнали армейские грузовики, водометы, заградительную технику и машины с прицепами, заполненными колючей проволокой. Между зданием БелЭКСПО и резиденцией президента стоят десять бронетранспортеров.
++12.00++
В Минск стягивают военную технику, сообщает белорусский портал Tut.by со ссылкой на очевидцев. Спецтехника, в частности, была замечена в микрорайоне Уручье, на проспекте Победителей, Долгиновском тракте, улице Тимирязева, указывает издание.
++11.30++
В Брагине вышел на свободу журналист Евгений Меркис. Его задержали 14 сентября и приговорили вначале к 14 суткам ареста, потом еще к 12-ти. Меркис считает, что его наказали за активное освещение протестов в Гомеле. По оценкам Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), под арестом остаются еще 9 журналистов.
++11.00++
В Минске накануне вечером задержан основатель проектов Petitions.by и "Кошт урада" Владимир Ковалкин. Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. Причина пока неизвестна. Также сообщается о задержании в субботу под Минском сотрудницы представительства ООН в Беларуси Аноры Лангар.
++10.00++
Портал Tut.by опубликовал подборку комментариев экспертов по поводу визита в СИЗО КГБ Александра Лукашенко.
"Это знак того, что дела на российском фронте совсем плохи, …отчаянная попытка разведать возможность обмена политзаключенных на "переворачивание страницы" Западом", - написал в Facebook директор по исследованиям Центра EAST Андрей Елисеев.
"80 процентов легитимности дают право делать реформы без похода в СИЗО", - заметил политолог Артем Шрайбман в своем Telegram-канале.
"Будет большой ошибкой воспринимать этот шаг отчаяния как реальную альтернативу", - считает российский политтехнолог Максим Кац.
"Мы стали свидетелями очередной инсценировки лояльности от власти", - уверен член Координационного совета белорусской оппозиции Максим Богрецов.
"Как бы ни бравировал Александр Лукашенко, а суровые обстоятельства его прижали", - подчеркнул аналитик Александр Класковский для Naviny.by.
В то же время российский политолог Александр Морозов (его комментарий не приведен в подборке Tut.by) назвал визит белорусского правителя в СИЗО КГБ "сильным и нетривиальным ходом".
++09.20++
Сайт Национального архива Беларуси накануне был взломан "киберпартизанами". На стартовой странице ресурса были размещены новости о Светлане Тихановской, ссылка на список политических заключенных и логотип белорусских "киберпартизан".
++08.30++
В Минске и других белорусских городах сегодня состоится акция "Марш гордости". В белорусской столице шествие пройдет по площади и проспекту Независимости, улице Немига и, по традиции, возле стелы "Минск - город-герой". "Два месяца мы каждый день упрямо боремся за свободу и свои права, несмотря на чудовищные репрессии. Несмотря на все попытки режима разобщать, запугивать, подавлять, унижать и уничтожать. Власть долго убеждала, что мы инфантильный, пугливый, недоверчивый и безынициативный народ, который пропадет без поводыря. И вот уже два месяца мы доказываем себе и всему миру, что это не так. Нам с вами есть чем гордиться", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном на сайте "Хартия-97" и в Telegram-каналах.
++07.30++
В Минске скончался известный правозащитник Валерий Щукин. 78-летний активист с августа находился на лечении в Военном госпитале. Ранее он постоянно участвовал в акциях протеста и неоднократно задерживался.
++06.00++
Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало уверен, что встреча Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО является свидетельством того, что акции протеста дают свой результат. "Лукашенко впервые пошел на то, чтобы заговорить с гражданским обществом. Пусть и с тем обществом, которое не может высказать ему откровенно всё, что оно о нем думает, потому что они от него зависимые, они все-таки находятся в тюрьме", - отметил он в своем видеоролике, опубликованном вечером 10 октября.
Цепкало уверен, что Лукашенко вынужден был пойти на эту встречу, поскольку международное сообщество перестало считать его легитимным президентом Беларуси. "Он видит и то, что даже в России полностью замолчали в отношении событий, которые происходят в Республике Беларусь. То есть таким образом происходит разворот и российского общественного мнения. Лукашенко действительно остался фактически один на один с белорусским народом, который его больше не принимает… И он решил начать диалог в такой несколько извращенной форме, говоря с политическими заключенными, говоря с людьми, которые от него пока еще зависимы", - отметил он далее.
Вся хроника протестов в Беларуси 10 октября
Смотрите также: