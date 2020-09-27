Протесты в Беларуси: Светлана Тихановская - за точечные санкции

В Беларуси 51-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 28 сентября (время московское).

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Литва в рамках гуманитарного исключения разрешила въезд в страну более чем 300 гражданам Беларуси. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене. "Разрешение на въезд в Литву со времени начала кризиса в Беларуси в общей сложности было предоставлено 326 жителям этой страны", - сказала она. Уже воспользовался такой возможностью, по данным ведомства, 81 человек. Получено также 26 просьб о предоставлении убежища.

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Светлана Тихановская заявила, что выступает "за точечные индивидуальные санкции" в отношении "конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко". "Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди", - приводит слова экс-кандидата в президенты Беларуси Telegram-канал "Пул первой".

Максим Знак выходит из голодовки

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Максим Знак

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак выходит из голодовки, объявленной в знак несогласия с предъявленным ему обвинением в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси. "Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи", - заявил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

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Главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич объявил о том, что выходит из проекта. В интервью изданию "Наша нива" Протасевич назвал причиной ухода разницу во взглядах на будущее проекта с основателем Nexta Степаном Путило.

Макрон "принципиально готов" ко встрече с Тихановской

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил принципиальную готовность встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в Париже по итогам заседания кабмина. По словам Атталя, такая встреча может состояться во время поездки французского лидера в страны Балтии, если Тихановская об этом попросит. В период с 28 по 30 сентября Макрон посетит Литву и Латвию. Это - первый визит французского лидера в эти страны в двустороннем формате с 2001 года - в последний раз в Вильнюс и Ригу приезжал занимавший тогда пост президента Жак Ширак.

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Задержанную в Минске корреспондентку издания "МБХ медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали на 135 белорусских рублей (свыше 4 тыс. российских рублей, 44 евро) и отпустили из изолятора временного содержания города Жодино. Об этом сообщил этот сетевой портал. Ольшанская была задержана 26 сентября на проспекте Независимости, где проходил несанкционированный "Женский марш".

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Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич улетела из Беларуси. Об этом сообщила помощница писательницы Татьяна Тюрина.

Главреду "Нашей Нивы" назначен штраф

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Суд счел главного редактора газеты "Наша Нива" Егора Мартиновича виновным по. части первой статьи 23.34 КоАП Беларуси о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Об этом сообщается на сайте издания. Журналисту предписано выплатить штраф в размере 405 белорусских рублей (свыше 12 тыс. российских рублей, 132 евро). Мартинович все обвинения в свой адрес отрицал.

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Число задержанных в Беларуси на несанкционированных акциях протеста 27 сентября достигло 380, сообщил правозащитный центр "Весна". По его данным, некоторые из них уже отпущены из милиции.

Математики БГУ записали обращение "против лжи"

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Преподаватели и сотрудники механико-математического факультета Белорусского госуниверситета записали обращение "против лжи, насилия и беззакония ". Видео размещено на хостинге YouTube. "Мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время", - говорит, в частности, доцент Татьяна Мардвилко. "Мы поддерживаем их стремление быть честными, желание высказать свою позицию и отстоять право называть белое - белым, а красное - красным", - продолжает доцент Александр Тыкун. Обращение поддержали 67 человек.

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В суде Заводского района Минска начался административный процесс над главным редактором газеты "Наша Нива" Егором Мартиновичем. Об этом издание сообщило на своем сайте. По его данным, журналиста обвиняют в участии в несанкционированной акции протеста. По версии следствия, "11 августа глубокой ночью Мартинович участвовал в незаконном шествии, выкрикивал "Жыве Беларусь", требовал смены власти и аплодировал". По словам обвиняемого, в момент предполагаемого правонарушения акций и шествий рядом не проходило.

Лукашенко отреагировал на призыв Макрона уйти

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Александр Лукашенко отреагировал на адресованный ему президентом Франции Эмманюэлем Макроном призыв уйти в отставку. Лукашенко посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции и перестать уделять внимание "одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси". "С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома", - говорится в заявлении Лукашенко, опубликованном на телеграм-канале "Пул первого".

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Акция солидарности с протестующими в Беларуси прошла в Вашингтоне. К посольству республики в американской столице пришли десятки человек.

Макрон, возможно, встретится с Тихановской в Литве

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Во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Литву, возможно, состоится его встреча с бывшим кандидатом в президенты от белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Французские СМИ еще несколько дней назад сообщали, что в повестке Эмманюэля Макрона нет планов встречи с одним из лидеров белорусской оппозиции. Однако источник в Елисейском дворце позже заявил, что администрация президента Франции готова проработать эту возможность.

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Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в отставку. Причина - несогласие с политической ситуацией в Беларуси. Пока он не уволен. Об этом изданию "Наша Нива" сообщили несколько источников.

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Телеграм-канал NЕXTA обновил базу силовиков, причастных к жестокому подавлению акции протеста, добавив туда вкладку "Гомель", где накануне протестующих избивали и использовали против них перцовый газ. В ней около тысячи имен сотрудников МВД. Данные правоохранителей предоставили белорусские киберпартизаны.

Хроника протестов в Беларуси 27 сентября

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