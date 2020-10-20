Протесты в Беларуси: реакция Лукашенко на требования уйти в отставку

Белорусский правитель в ответ на требования об отставке закручивает спираль насилия против участников акций протеста. Сергей Елкин о новом образе Александра Лукашенко.
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