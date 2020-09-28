Протесты в Беларуси: Париж согласился быть посредником

В Беларуси 52-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями вторника, 29 сентября (время московское).

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В связи с фальсификациями на выборах президента и подавлением мирных протестов в Беларуси Великобритания ввела санкции против Александра Лукашенко и 7 других белорусских чиновников.

Минск запретил въезд 300 чиновникам из стран Балтии

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Минск принял ответные меры на санкции стран Балтии. Как сообщает белорусское государственное информагентство БелТА, в санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии внесены примерно по 100 чиновников из каждой страны, которым теперь запрещен въезд в Беларусь.

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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Госдепартамент США "развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов" в Беларуси. По его словам, "борцы за обновленную Белоруссию" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО". Ранее с подобного рода заявлениями и обвинениями в адрес Запада выступал Лукашенко.

Тихановская будет в Берлине 5-6 октября

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Светлана Тихановская намерена приехать в Берлин на 5 и 6 октября, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина информагентству Reuters. По словам Красулиной, встреча с канцлером Ангелой Меркель планируется, но еще не была подтверждена.

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Совет епископских конференций Европы (CCEE) призвал к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси. Об этом говорится в заявлении по итогам пленарного заседания, прошедшего в Сант-Галлене, передает информагентство KNA. Помимо прочего, CCEE призвал к созданию в Европы атмосферы "доверия к другим и к самой жизни".

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Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) проводят "сидячую" акцию протеста около вуза - сидят на ступеньках и поют. Ранее на акцию вышли студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), они скандировали "Каждый день!", стоя у входа в МГЛУ с бело-красными флагами и плакатами.

Известный блогер Эдуард Пальчис не выходит на связь

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Жена белорусского блогера Эдуарда Пальчиса Виктория заявила о его исчезновении. "Многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соц. сетях. Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы", - написала супруга Пальчиса в Facebook. По ее словам, 27 сентября блогер "планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи". "Однако, учитывая, что "режим тишины" с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу", - написала Виктория Пальчис далее. Она просит СМИ "максимально осветить исчезновение Эдуарда Пальчиса", а правоохранителей - в том случае, если Пальчис задержан - срочно оповестить его адвоката.

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Доцент кафедры русской и мировой литературы Гомелевского государственного университета (ГГУ) им. Ф. Скорины Наталья Суслова получила 8 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Гомеле, пишет Tut.by.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента Франции Эмманюэля Макрона со Светланой Тихановской. "По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии, мы это так воспринимаем", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Тихановская проведет переговоры с Меркель

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Светлана Тихановская на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), сообщает Telegram-канал NEXTA со ссылкой на интервью Тихановской французской медиакомпании RFI.

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Известный в Беларуси спортивный журналист Сергей Щурко, задержанный 14 сентября, вышел на свободу из изолятора в Жодино. Журналист "Прессбола" и автор многих благотворительных проектов был обвинен по административной статье о нарушении порядка проведения митингов.

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В Гомельской области Беларуси, которая граничит с Россией и Украиной, началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны. Как сообщает белорусское Минобороны, в ходе проверки "будет дана оценка уровню мобилизационной готовности территориальных войск и эффективности управленческой деятельности местных исполнительных и распорядительных органов". Проверка "проходит в соответствии с планом подготовки" и продлится до 16 октября.

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Представители Свободного объединения спортсменов Беларуси записали видеообращение к белорусским силовикам, разгоняющим протестующих. Спортсмены напомнили о "приспешниках гитлеровских концлагерей", которые "думали, что их никогда не найдут и не накажут", "меняли имена и фамилии, делали пластические операции, прятались на другом континенте". Однако затем "весь мир видел, как в суды на инвалидных креслах привозили полуживых, с виду безобидных, несчастных стариков", говорят далее спортсмены и обращаются к силовикам с вопросом: "Если вы действуете по закону, то почему вы прячете лица и трусливо бежите, как только с вас срывают маску?"

Путин заявил о "беспрецедентном внешнем давлении" на Беларусь

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На пленарном заседании VII Форума регионов России и Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения между обеими странами "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент". По словам Путина, Беларусь в настоящий момент оказалась "в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов".

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Светлана Тихановская предложила провести международные переговоры о ситуации в Беларуси на платформе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщает Telegram-канал штаба Тихановской, она отметила, что готова говорить "об организации переговоров и выходе Беларуси из кризиса" со всеми сторонами, в том числе с Россией. "Мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее", - подчеркнула Светлана Тихановская. Она также выразила Франции благодарность за "оказанное внимание", отметив, что Эмманюэль Макрон "отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов в нашей борьбе за свободу".

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Политтехнологу Виталию Шклярову, который около двух месяцев находится в СИЗО в Минске, продлили срок ареста еще на два месяца, сообщает Tut.by со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского.

Макрон предложил Беларуси посредничество в урегулировании кризиса

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Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Беларуси посредничество в урегулировании кризиса, сообщает французское информагентство AFP. "Будучи европейцами, мы приложим все усилия для того, чтобы посодействовать" разрешению конфликта, заявил Макрон после встречи с Тихановской в Вильнюсе.

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Одна из лидеров оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе во вторник, 29 сентября попросила выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси. По словам самой Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.

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В Бресте в отношении 20 человек завели уголовное дело из-за перекрытия перекрестка в центре города во время акции протеста, прошедшей 13 сентября. Один из подозреваемых заключен под стражу. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в активном участии в них.

Хроника протестов в Беларуси 28 сентября

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