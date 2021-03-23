Протесты в Беларуси: оппозиция отказалась от централизованного марша

В Беларуси продолжаются акции протеста после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW ведет онлайн-трансляцию, посвященную событиям субботы, 27 марта (время московское).

Оппозиция отказалась от проведения централизованной акции

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Количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным, пишет инициатива BYPOL. Они предложили продолжить протесты локальными маршами "в своих районах".



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Возле площади Бангалор находятся десятки силовиков. Периодически они произвольно задерживают прохожих.

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В Минске задержана редактор издания Tut.by Анна Калтыгина. Об этом сообщают само издание и "Медиазона".

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Автозаки выдвинулись в сторону площади Бангалор, пишет белорусская служба "Радио Свобода". Эта площадь должна стать конечной точкой сбора участников акции протеста.

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На станции метро "Пушкинская" задерживают молодых людей. По сведениям канала"Белсат", их выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Правоохранители замечены, в частности, у "Макдональдса" и кинотеатра "Аврора".

СК возбудил дело по факту призыва к участию в акциях 27 марта

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Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-каналах призывов к несанкционированным властями массовым мероприятиям 27 марта, передал телеканал "Белсат". Уголовное производство открыто по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Следственный комитет предупреждает, что лица которые примут участие в акциях, "будут привлекаться к уголовной ответственности".



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На одном из корпусов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники перед началом акции вывесили огромный бело-красно-белый (БЧБ) флаг, а над автомагистралью М6 около Минска запустили воздушные шарики - тоже с БЧБ-флагом.

Кадры возможного задержания во Фрунзенском районе попали в Cеть

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Портал Tut.by разместил в своем Telegram-канале кадры возможного задержания на улице Притыцкого во Фрунзенском районе Минска. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу". Что именно вменяется ему в вину - пока не уточняется.

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В центр Минска в преддверии первой в этом году массовой акции протеста начала стягиваться спецтехника. Об этом сообщило издание Onliner со ссылкой на очевидцев. По некоторым данным, в сторону центра по Партизанскому проспекту проследовала колонна из примерно 20 машин. Как сообщил портал Tut.by, колонну спецтехники сняли на видео и в Уручье, на кадрах можно заметить водометы и заградительные машины.

Первый массовый выход в Беларуси с начала года

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Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске, начало которой запланировано на 14.00 мск. "Эта тактика рассчитана на изматывание и дезориентацию силовиков. А также нам важно беречь людей", - пишет, в частности "Мая Краiна Беларусь".

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Управление ГАИ Минска завело административные дела на водителей, сигналивших в клаксоны во время Дня Воли. Водители "необоснованно подавали звуковые сигналы", поэтому их лишили прав, объяснили в автоинспекции, сославшись на обновленный Кодекс об административных правонарушениях..

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