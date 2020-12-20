 Протесты в Беларуси: опальный католический епископ провел в Минске мессу | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.12.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: опальный католический епископ провел в Минске мессу

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 26 декабря.

Тадеуш Кондрусевич провел торжественную Святую Мессу

Тадеуш Кондрусевич провел торжественную Святую Мессу

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 26 декабря (время московское).

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25 декабря в костеле св. Симона и Елены митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел торжественную Святую Мессу. За день до этого глава католического епископата в Беларуси смог вернуться в страну после четырехмесячной вынужденной эмиграции. Сразу после начала протестов в августе Кондрусевич призвал Лукашенко и чиновников начать "конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан". 31 августа епископа не впустили в Беларусь после поездки в Польшу и аннулировали его белорусский паспорт.

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Политик Павел Северинец

Политик Павел Северинец

Двоим белорусским политзаключенным 25 декабря продлили сроки содержания под стражей - политику Павлу Северинцу - до 20 февраля, администратору телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорю Лосику - до 25 марта. С 15 декабря Игорь Лосик держит голодовку и прекращать ее не планирует. "Я готов умереть, но не сдаться, готов долго мучиться, но ломаться я не собираюсь", - цитирует слова мужа его жена Дарья.

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    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

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  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 26:50

Белорусы за то, чтобы Путин поменял Лукашенко. Павел Латушко "вТРЕНДde"


 

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