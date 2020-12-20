Протесты в Беларуси: опальный католический епископ провел в Минске мессу

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 26 декабря (время московское).

++01.30++

25 декабря в костеле св. Симона и Елены митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел торжественную Святую Мессу. За день до этого глава католического епископата в Беларуси смог вернуться в страну после четырехмесячной вынужденной эмиграции. Сразу после начала протестов в августе Кондрусевич призвал Лукашенко и чиновников начать "конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан". 31 августа епископа не впустили в Беларусь после поездки в Польшу и аннулировали его белорусский паспорт.

++00.00++

Политик Павел Северинец

Двоим белорусским политзаключенным 25 декабря продлили сроки содержания под стражей - политику Павлу Северинцу - до 20 февраля, администратору телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорю Лосику - до 25 марта. С 15 декабря Игорь Лосик держит голодовку и прекращать ее не планирует. "Я готов умереть, но не сдаться, готов долго мучиться, но ломаться я не собираюсь", - цитирует слова мужа его жена Дарья.

Смотрите также:



Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Послание для Лукашенко Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Бело-красно-белый флаг как символ протестов С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Как используют главный символ протеста в Беларуси Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Мирная революция в каждом дворе Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Минские "диджеи перемен" В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Одежда на балконе - с политическим подтекстом Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Названия СМИ - на мусорных баках На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Надписи на стенах - популярная форма протеста Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Коллективные граффити Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Политическая борьба на уровне символов Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Протесты в Беларуси не кончаются Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко. Автор: Наталья Позднякова





