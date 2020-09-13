Протесты в Беларуси: Лукашенко вылетел для встречи с Путиным в Сочи

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 14 сентября.
В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 14 сентября (время московское).
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В министерстве обороны Беларуси заявили, что не получали уведомления Сербии об отказе от участия в белорусско-российско-сербских тактических учениях "Славянское братство - 2020". Минск по-прежнему ожидает прибытия военнослужащих, заявили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.
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По данным портала Tut.by, в здании Солигорского РОВД в Минске начинается выездной судебный процесс в отношении членов стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика и Сергея Черкасова. Члены стачечного комитета заявили ходатайства об участии адвокатов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным. "Первый полетел на переговоры", - сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". Встреча пройдет в резиденции "Бочаров ручей" в формате тет-а-тет, без прессы.
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Изолятор в переулке Окрестина в Минске заполнен почти на 100 процентов: из 110 "заняты 109 койкомест", сообщил в эфире телеканала СТВ начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько. Основную категорию содержащихся в изоляторе составляют лица, которые были задержаны в Минске во время акций проеста.
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Совместные учения белорусских и российских военных "Славянское братство" стартуют в понедельник на полигоне "Брестский" в Белоруссии. Как накануне сообщили в Минобороны РФ, в учениях, которые пройдут с 14 по 25 сентября, примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.
От России в учениях будет задействовано около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". "Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - сообщили ранее в Минобороны РФ.
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В понедельник в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано", - сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что "визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия". Как сообщила пресс-службы Кремля, в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Сочи "имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".
Предыдущая встреча Лукашенко с Путиным состоялась 30 июня на открытии Ржевского мемориала в Тверской области. Несколькими днями ранее президент Беларуси посещал парад Победы в Москве.
Хроника протестов в Беларуси 13 сентября
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