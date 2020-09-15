Протесты в Беларуси: Литва упрощает выдачу виз белорусам

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями среды, 16 сентября (время московское).

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По сообщению литовского МИДа, с 21 сентября Литва временно упростит процедуру выдачи национальных виз гражданам Беларуси. "Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей. Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси", - говорится в заявлении ведомства.

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В Минске абоненты оператора мобильной связи и интернет-провайдера A1 жалуются на перебои с интернетом. Проблема, судя по сообщениям в соцсетях, касается доступа к зарубежным ресурсам. По словам абонентов, при включении VPN зайти на зарубежные ресурсы все же можно. В A1 "о проблеме знают и выясняют причины неполадок".

Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ

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Внучки Александра Лукашенко забрали документы из лицея Белорусского госуниверситета (БГУ). Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на два источника и одну из внучек. Анастасия и Дарья - старшие дочери среднего сына президента Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб Беларуси. Ранее документы из лицея БГУ забрал его младший сын Николай.

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В Минске на вечер 16 сентября анонсировали шествие "за мир, стабильность и безопасность родной Беларуси". Как сообщает Tut.by, сотрудники некоторых компаний, в основном столичных, заявили о намерении не выходить на работу в знак солидарности с протестующими против итогов выборов президента и насилия со стороны силовиков.

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Александр Лукашенко во Дворце независимости в Минске проводит встречу с "политическим активом". Как сообщает государственное информагентство БелТА, встреча проводится для того, чтобы ознакомиться с оперативной информацией, "которая даст ответы на самые острые вопросы и поможет сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси".

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В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает РИА "Новости". Цель визита - обсуждение военного сотрудничества Беларуси и России.

Тихановская пообещала Лукашенко безопасность

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Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о гарантиях безопасности Александру Лукашенко в случае, если тот добровольно и мирно оставит пост главы государства. В интервью украинскому изданию "Левый берег" Тихановская на соответствующий вопрос ответила: "...Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать - уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе". На уточняющий вопрос журналиста: "То есть Лукашенко получит гарантии безопасности?" Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

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По мнению министра обороны Литвы Вальдемараса Рупшиса, атакующий сценарий совместных военных учений России и Беларуси вызывает беспокойство. Тем не менее они не создают непосредственной угрозы для страны, заявил глава литовского оборонного ведомства.

Польские европарламентарии потребовали жестких санкций против Минска

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В ходе обсуждения 15 сентября в Европарламенте ситуации в Беларуси представители Польши требовали введения жестких санкций против Минска и призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси, отмечается на сайте Polskieradio.pl.

Так, представитель партии "Право и справедливость" Анна Фотыга, в частности, назвала Александра Лукашенко узурпатором президентской власти, готовым пожертвовать независимостью страны взамен на гарантии Кремля. А депутат от "Гражданской платформы" Анджей Халицки выступил за введение обширных санкций против представителей режима. "У нас есть список из 650 сотрудников ОМОНа и милиции, которые в конце августа получили крупные денежные премии. Их необходимо внести в санкционный список, а их имена - предать огласке", заявил польский европарламентарий.

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Одна из крупнейших гейминговых компаний мира - Wargaming, основанная в 1998 году в Минске, размышляет над тем, как будет существовать "в условиях новой политической реальности". Об этом ее основатель и генеральный директор Виктор Кислый рассказал в интервью, приуроченном к десятилетию выхода популярной игры World of Tanks. По его словам, "есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать". В этом случае компания пойдет им навстречу. Однако в глобальном плане вопрос о релокации пока не стоит. "Оценивать политику - не наше дело", - добавил Кислый.

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Жители Минска активно создают небольшие онлайн-чаты на 100-300 человек, чтобы обсуждать политику и делиться последними новостями. Об этом сообщил портал Tut.by. По его данным, недавно энтузиасты создали карту дворовых сообществ dze.chat. При этом есть там и крупные чаты районов, объединяющие по несколько тысяч человек.

Глава кабмина Беларуси обсудил с Мишустиным реализацию договоренностей Путина и Лукашенко

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко пообщался по телефону с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского кабмина Александра Исаева. По ее словам, главы правительств обсудили углубление сотрудничества в финансовой, торгово-экономической и энергетической сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября. Тогда Путин пообещал Минску кредит в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро).

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Смотреть видео 03:39 Поделиться Площадь перемен в Минске Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3iMIq Площадь перемен: как жители Минска сражаются за свой двор и перемены в стране (11.09.2020)

Задержанный на "Площади перемен" на улице Червякова в Минске Степан Латыпов подозревается в массовых беспорядках. Его доставили в Центральный РУВД, передал портал Tut.by. По его данным, "мужчины в штатском и в балаклавах" приехали закрашивать восстановленный ранее мурал с изображением диджеев, которые включили известную песню Виктора Цоя на мероприятии в Киевском сквере и были задержаны. Местные жители встали на защиту мурала, вскоре приехала милиция, и местный житель Латыпов, попросивший сотрудников представиться, был задержан.

Меркель обсудила с Трюдо ситуацию в Беларуси

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Меркель и Трюдо во время саммита "семерки" в июне 2018 года

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angel Merkel) по телефону обсудила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Трюдо. По ее данным, политики подчеркнули "важность мирных демократических перемен". В пресс-службе главы германского кабмина указали лишь, что затронут был ряд "международных тем".

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Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко утверждает, что нидерландская радиовещательная корпорация NOS исказила его интервью. "Многие вещи были смешаны, порезаны, перепутаны. Многие, наверное, обратили внимание, что ответы мои не соответствуют заданным вопросам. Но это только потому, что эти ответы были подставлены под другие вопросы", - цитирует дипломата госканал "Беларусь 1". "В частности, один из ответов был: "Я повинуюсь воле белорусского народа". Этот ответ был дан на прямой вопрос: "А вы, господин посол, уедете ли из страны пребывания обратно домой, если этого потребует белорусский народ?"… Вы знаете, какой вопрос приставили к этому ответу", - продолжил дипломат. Сотрудники NOS пока не прокомментировали инцидент.

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ЕС призывает к пристальному наблюдению за ситуацией в Беларуси со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет после фальсификаций на выборах президента страны. Об этом говорится в проекте резолюции, который будет представлен в ходе срочных дебатов в Совете ООН по правам человека, запланированных на 18 сентября в Женеве. Выдержки из документа приводит агентство Reuters. "Совет по правам человека... выражает глубокую озабоченность в связи с общим положением в области прав человека в Беларуси и его ухудшением в преддверии и особенно после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года", - говорится в проекте резолюции.

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Суд Октябрьского района Минска 15 сентября приговорил к штрафу в размере 1350 белорусских рублей (440 евро) журналистов вещающего в Беларуси польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Максима Калитовского за "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ". Вместе с тем протоколы, составленные в отношении репортеров по ст. 23.4 КоАП о неповиновении милиции, отправлены на доработку, передало издание Naviny.by.

Папа римский рассмотрит возможность визита в Беларусь

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Папа римский Франциск изучит возможность посетить Беларусь. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин. "Думаю, что это один из визитов, которые папа рассмотрит", - приводит слова Паролина сайт Римско-католической церкви в Беларуси. Кардинал добавил, что "Беларусь всегда выражала большую заинтересованность в визите папы", в частности, приглашение озвучивалось в 2016 году. Однако, по словам госсекретаря, "эти планы не были конкретизированы". Позднее же пандемия "заблокировала все", добавил он. Пьетро Паролин также подчеркнул, что Ватикан настаивает на возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского, председателя Конференции католических епископов в этой стране Тадеуша Кондрусевича. Ранее католического архиепископа не пустили в страну, сославшись на недействительность его паспорта. Архиепископ, имеющий белорусское гражданство, говорил, что обратится в министерство внутренних дел для прояснения ситуации.

Хроника протестов в Беларуси 15 сентября

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