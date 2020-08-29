 Протесты в Беларуси: задержана координатор стачкома БГУ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.08.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: задержана координатор стачкома БГУ

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями 30 августа.

Милицейский автомобиль

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. DW следит за событиями воскресенья, 30 августа (время московское).

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Стало известно, что в Брестской области в собственном доме задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил. Об этом сообщило онлайн-издание tut.by. По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа. При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник. Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.

За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, начали вызывать в прокуратуру.

Хроника протестов в Беларуси 29 августа

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    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:01

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