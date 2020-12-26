 Протесты в Беларуси: жители Минска вновь вышли на улицы | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 27.12.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: жители Минска вновь вышли на улицы

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 27 декабря.

Протесты в Минске 13 декабря

Протесты в Минске 13 декабря

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 27 декабря (время московское).

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Правозащитный центр "Весна" сообщает о задержанных в ходе сегодняшних протестов. В частности, в Октябрьском РУВД находятся восемь человек, известно также еще не менее чем о пяти задержанных в столице - около станции метро "Пушкинская" и в другом месте. По одному задержанию было проведено в Бресте, Смолевичах и Светлогорске, говорится далее в сообщении на сайте "Весны"

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Жители Вильнюса провели акцию солидарности с белорусами вблизи посольства Беларуси

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В Минске 27-летний программист Анатолий Хиневич приговорен к 2,6 годам лишения свободы за сопротивление ОМОНу во время воскресного марша 20 сентября, сообщает правозащитный центр "Весна". Согласно обвинению, программист ударил омоновцев лежа.

 

Жители микрорайонов Минска вышли на вечерние марши

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Жители Минска продолжают выходить на протесты. В частности, на вечерние марши вышли жители микрорайонов Шабаны и Зеленый луг. 

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Белорусский правозащитный центр "Весна" перечислил известные до сих пор случаи задержаний в ходе сегодняшних протестов. Так, в Минске у народного мемориала в память об Александре Тарайковском у станции метро "Пушкинская" задержали двух-трех человек, которые, как сообщил "Белсат", "просто стояли рядом". Те же ОМОНовцы, приехавшие на черном микроавтобусе, "вывели из кафе" еще "пару человек". В Минске также задержали и оставили в СИЗО до суда Николая Передкова. Несколько человек с бело-красно-белыми флагами задержаны в минском районе Сокол. В Бресте была задержана 63-летнюю Елена Гнаук, а в Смолевичах Минской области - Сергея Харитончика.

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Белорусский "Координационный совет", созданный по инициативе Светланы Тихановской, выразил благодарность жителям страны, которые вышли на "заключительную воскресную прогулку" в 2020 году. "К сожалению, сегодня также случились точечные задержания. Нынешней власти сложно принять, что их единственное противодействие не остановит белорусов - они продолжают выходить даже после тысяч задержанных, штрафов и отсиженных суток, - говорится в заявлении на сайте совета. - Мы знаем, что в новый год беларусы идут с одной общей мечтой, и уверены, что нас не остановить на этом пути".

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В Минске продолжаются отдельные акции протеста. Жители микрорайона Красный бор отпустили в небо белые и красные воздушные шары.

В Бресте в 11-й раз задержали пенсионерку Елену Гнаук

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В Бресте в ходе протестов задержана 63-летняя пенсионерка Елена Гнаук. Это ее 11-е задержание за последние четыре месяца. Каждое воскресенье Гнаук приезжает в Брест из Пружанского района Брестской области.

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У белорусского посольства в литовском Вильнюсе - импровизированный мемориал в память о погибших в ходе протестов в Беларуси. Место памяти было разрушено, но теперь снова восстановлено, сообщает телеканал "Белсат". 

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Протестные акции прошли в Михановичах и Боровлянах в Минской области.

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В Минской области архиепископ Тадеуш Кондрусевич поздравил католический приход города Заславля с 600-летием и провел мессу в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает портал Tut.by. Католический епископ смог вернуться в Беларусь 24 декабря после четырехмесячной вынужденной эмиграции. В августе Кондрусевич призвал Лукашенко и чиновников начать "конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан". 31 августа епископа не впустили в Беларусь после поездки в Польшу и аннулировали его белорусский паспорт.

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Фотографа издания "Наша Нива" Шуру Пилипович-Сущиц, которая вышла на свободу после 7 дней ареста, тепло встретили друзья, коллеги родственники. Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября в Минске и составили протокол об участии в "несанкционированной акции". Фотографа пригласили 19 ноября в суд, но позже выяснилось, что 18 ноября ей уже вынесли приговор заочно.

Акции солидарности в Киеве и Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку протестующих белорусов. Накануне активистам в Санкт-Петербурге запретили собираться у посольства Беларуси с бело-красно-белой атрибутикой и скандировать лозунги.

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В Киеве проходит акция в поддержку политических заключенных в Беларуси.

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По проспекту Победителей в Минске проехали автозаки и другие авто. Автомобилисты отреагировали громкими сигналами.

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Жители Центрального района Минска провели акцию в поддержку "Пресс-клуба Беларусь". 22 декабря в "Пресс-клубе" прошли обыски, его члены были задержаны. Под стражей остаются создательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский, глава "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий.

Международная федерация хоккея начала расследование против главы федерации Беларуси

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Представители Международной федерации хоккея (IIHF) и Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) проведут после 4 января рабочую встречу на тему возможного переноса чемпионата мира - 2021 из Минска. Кроме того, дисциплинарная комиссия IIHF начала расследование в отношении главы федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. БФСС  напоминает, что просил о расследовании в связи с действиями Баскова, "грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта". В частности, Басков присутствовал на "площади Перемен" в Минске в вечер убийства активиста Романа Бондаренко, участвовал в агитационных акциях в поддержку режима Александра Лукашенко с использованием олимпийской символики, демонстративно пил алкоголь на фоне Олимпийской символики и оказывал давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию, говорится далее в сообщении фонда.

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На протестном марше в минском микрорайоне Серебрянка также прошло несколько задержаний, сообщает портал Onliner со ссылкой на читателей.

 

В Минске начались задержания участников протестов

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В минском микрорайоне Сокол задержаны несколько человек, видео задержаний опубликовал Telegram-канал Nexta. Между тем канал "МотолькоПомоги" опубликовал видео задержания молодого человека и девушки на улице Тикоцкого.

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Появилась информация о первых задержаниях на "дворовых маршах" в Минске, сообщает белорусский телеканал "Белсат". 

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За время протестов в Беларуси сегодняшнее воскресенье стало первым, когда марш протеста не был анонсирован или организован, отмечает Telegram-канал NEXTA Live. Белорусы "сплотились, переняли тактику децентрализованного протеста и стали выходить на баррикады с самого утра, пока полицаи спят", отмечается далее в сообщении. Между тем протестный марш проходит в минском районе Чижовка, а также в Лошицком парке.

В Минске замечено скопление техники и силовиков

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В Минске замечено скопление спецтехники и силовиков. Очевидцы сняли видео в районе улицы Снайперов. 

 

 

 

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После 7 дней ареста на свободу вышла фотограф издания "Наша Нива" Шура Пилипович-Сущиц, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Пилипович-Сущиц задержали 15 ноября в Минске и составили протокол об участии в "несанкционированной акции". Фотографа пригласили 19 ноября в суд, но позже выяснилось, что 18 ноября ей уже вынесли приговор заочно, писала "Наша Нива".

++13.00++

Жители Минска запускают бело-красные воздушные шары. В столице на протесты вышли, в частности, жители микрорайонов Лебяжий и Домбровка, а также улицы Янки Мавра. Между тем акции проходят или и прошли и в других населенных пунктах Беларуси, например, в Ждановичах и Лиде.

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МВД Беларуси "перешло на усиленный вариант несения службы" в связи новогодними и рождественскими праздниками, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. По ее словам, на акции протеста "акцента нет", но "если они будут проводиться, то, конечно, будет соответствующее реагирование".

В Минске проходят локальные акции протеста

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Жители Минска с раннего утра выходят на отдельные протестные марши. В частности, на акцию собрались жители районов Тивали и Красный Бор, сообщает портал Tut.by.

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В районе станции метро "Спортивная" в Минске прошла колонна людей с бело-красно-белыми флагами, скандирующих: "Далучайся!" ("Присоединяйся!"). Колонна людей с такой же символикой прошла и в Гродно.

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В Санкт-Петербурге с 26 декабря белорусам запретили собираться у здания посольства Беларуси с бело-красно-белой атрибутикой и скандировать лозунги. "Вчера задержали 14 человек, когда белорусы в 140-й раз собрались у посольства", - сообщил телеграм-канал брестского портала "Бинокль".

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Ранним утром в Минске собирались люди с бело-красно-белыми флагами. Колонна прошла по районам Шарики и Тракторный, кроме того люди выстроились в цепи солидарности в Тракторозаводском поселке и на проспекте Независимости, передают телеграм-каналы белорусских СМИ.

Запуск бело-красно-белых воздушных шаров в знак протеста

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Активисты оппозиции призывают белорусов даже в праздники можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом Лукашенко. В воскресенье в Минске планируется массовая акция по запуску бело-красно-белых воздушных шаров, наполненных гелием, сообщает агентство dpa. Агенство цитирует призыв участников демократического движения: "Вам достаточно открыть окно и выпустить свой шарик... Мы надеемся на ветер - наш ветер перемен".

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Несмотря на то, что в столице Беларуси не планируется проведение централизованных протестных маршей 27 декабря, в Минске пройдут многочисленные локальные акции районные марши, чаепития и флэшмобы.

Хроника протестов 26 декабря>>>

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    Автор: Наталья Позднякова


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