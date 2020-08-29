 Протесты в Беларуси: в центр Минска переброшены силовики | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.08.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: в центр Минска переброшены силовики

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 30 августа.

Бойцы белорусского ОМОНа

Бойцы белорусского ОМОНа (фото из архива)

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 30 августа (время московское).

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Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись утром с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра Минска. Как сообщает корреспондент DW, площадь Независимости, где на 14.00 запланирована большая протестная акция, оцеплена силовиками.

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Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела "из-за угроз, поступающих депутатам". В СК заявили, что давление якобы оказывается из Польши и Чехии через Координационный совет и Telegram-каналы. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". В эфире телеканала прозвучало утверждение, что в республике начинается "кампания по отзыву депутатов", которых призывают отказаться от полномочий, угрожая им и их близким.

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Главный редактор онлайн-издания Kyky.org и часть сотрудников издания уехали из Беларуси. "Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", - говорится в сообщении, опубликованном вечером в субботу. Подчеркивается, что отъезд - временный. "Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы", - отмечается в сообщении.

В субботу, 29 августа, в Минске был задержан известный предприниматель Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и "The Village Беларусь". По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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На воскресенье в Беларуси запланированы новые акции протеста против результатов выборов президента, репрессий и насилия со стороны силовиков. Ожидается, что наиболее массовой из них станет демонстрация в Минске, которую организаторы назвали "Маршем мира и независимости" . Марш запланирован на 14.00.

В Брестской области задержана координатор стачкома БГУ Светлана Волчек

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Стало известно, что в Брестской области в собственном доме задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил. Об этом сообщило онлайн-издание Tut.by. По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа. При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник. Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.

За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, начали вызывать в прокуратуру.

Хроника протестов в Беларуси 29 августа

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    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

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    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


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