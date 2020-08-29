Протесты в Беларуси: в центр Минска переброшены силовики

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 30 августа.
В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 30 августа (время московское).
++09.45++
Автобусы с бойцами ОМОНа, крытые военные грузовики для перевозки личного состава, а также автозаки выдвинулись утром с базы в минском микрорайоне Уручье в сторону центра Минска. Как сообщает корреспондент DW, площадь Независимости, где на 14.00 запланирована большая протестная акция, оцеплена силовиками.
++08.50++
Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела "из-за угроз, поступающих депутатам". В СК заявили, что давление якобы оказывается из Польши и Чехии через Координационный совет и Telegram-каналы. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 1". В эфире телеканала прозвучало утверждение, что в республике начинается "кампания по отзыву депутатов", которых призывают отказаться от полномочий, угрожая им и их близким.
++08.00++
Главный редактор онлайн-издания Kyky.org и часть сотрудников издания уехали из Беларуси. "Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", - говорится в сообщении, опубликованном вечером в субботу. Подчеркивается, что отъезд - временный. "Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы", - отмечается в сообщении.
В субботу, 29 августа, в Минске был задержан известный предприниматель Александр Василевич - соучредитель изданий Kyky.org и "The Village Беларусь". По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
++07.00++
На воскресенье в Беларуси запланированы новые акции протеста против результатов выборов президента, репрессий и насилия со стороны силовиков. Ожидается, что наиболее массовой из них станет демонстрация в Минске, которую организаторы назвали "Маршем мира и независимости" . Марш запланирован на 14.00.
++00.00++
Стало известно, что в Брестской области в собственном доме задержаны координатор стачкома Белорусского государственного университета Светлана Волчек и ее супруг Михаил. Об этом сообщило онлайн-издание Tut.by. По словам сестры Михаила Волчек, это произошло вечером 28 августа. При задержании у супругов были изъяты документы, ноутбуки, телефоны и беспилотник. Координатора стачкома обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии, подчеркнула собеседница издания. Суд назначен на 31 августа.
За день до задержания Михаил Волчек сообщал информагентству БелаПАН, что преподавателей БГУ, которые поставили подписи под петицией с политическими требованиями к руководству вуза, начали вызывать в прокуратуру.
Хроника протестов в Беларуси 29 августа
Смотрите также:
Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.