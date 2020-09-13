Протесты в Беларуси: в Сочи началась встреча Лукашенко и Путина

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 14 сентября (время московское).

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В Сочи начались переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. По данным агентства БелТА, встреча проходит в формате "один на один". На повестке дня - ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере стратегического партнерства.

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Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко осудил насилие белорусских правоохранительных органов в отношении протестующих. В интервью нидерландскому изданию NOS он подчеркнул, что насилие не может быть оправдано: "Ответственные за жестокость, должны ответить по закону". По словам Евдоченко, Беларусь остро нуждается в масштабных экономических, политических и социальных реформах, однако, полагает дипломат, уход Лукашенко для этого необязателен. С точки зрения посла, реформы возможны, если действующий президент пойдет на диалог с обществом. При этом Евдоченко заявил, что готов принять выбор белорусских граждан, если большинство не поддержит Александра Лукашенко.

Пограничники объяснили отказ на въезд в страну Кондрусевича

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Тадеуш Кондрусевич

В пограничном комитете Беларуси заявили, что архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну, потому что его паспорт признан недействительным. Напомним, что 31 августа главу белорусской католической церкви без объяснения причин не пустили в страну, когда он возвращался из заграничной поездки. Архиепископ, имеющий белорусское гражданство, намерен обратиться в Министерство внутренних дел для прояснения ситуации.

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Двое членов стачкома "Беларуськалия" Сергей Черкасов и Роман Леончик получили по 15 суток ареста. Выездной суд прошел в здании Солигорского РОВД. Черкасова и Леончика задержали 13 сентября за час до протестного шествия, которое должно было состояться в Солигорске. Пресс-служба стачечного комитета сообщает, что в здании РОВД осужден на 15 суток бывший член стачкома Павел Разумовский.

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Совет Организации Объединенных Наций по правам человека включил вопрос о ситуации в Республике Беларусь после президентских выборов в повестку дня своей сессии. Очередная сессия совета пройдет с 14 сентября до 2 октября.

Тихановская обратилась к Путину перед его встречей с Лукашенко

Светлана Тихановская

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Путину в преддверии его встречи с Александром Лукашенко. "Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом". Текст заявления опубликован в Telegram-канале пресс-службы Тихановской "Пул первой".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Сочи, где пройдет встреча с президентом России Владимиром Путиным. У трапа его встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Телеведущие Дмитрий Кохно и Денис Дудинский вышли на свободу. Это подтвердили волонтеры, которые дежурят рядом с изолятором в Окрестина.

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Акция протеста в Минске 13 сентября

В МВД Беларуси отчитались об акциях протеста, которая прошла в воскресенье, 13 сентября. По данным ведомства, по всей Беларуси "общая численность участников не превысила 22 тысяч человек". В Минске "колонна численностью до 15 тысяч прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон "Дрозды". Задержаны 774 человека, в том числе в Минске более 500. В места содержания задержанных отправлены 544 человека.

Между тем издание "Наша нива" сообщало, что только в демонстрации в Минске участвовали минимум 100 тыс. человек, а по данным агентства "Интерфакс", на улицы столицы вышло 150 тысяч протестующих.

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В министерстве обороны Беларуси заявили, что не получали уведомления Сербии об отказе от участия в белорусско-российско-сербских тактических учениях "Славянское братство - 2020". Минск по-прежнему ожидает прибытия военнослужащих, заявили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

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Рабочие "Беларуськалия" во время забастовки

По данным портала Tut.by, в здании Солигорского РОВД в Минске начинается выездной судебный процесс в отношении членов стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика и Сергея Черкасова. Члены стачечного комитета заявили ходатайства об участии адвокатов.

Александр Лукашенко вылетел в Сочи

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Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным. "Первый полетел на переговоры", - сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". Встреча пройдет в резиденции "Бочаров ручей" в формате тет-а-тет, без прессы.

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Изолятор в переулке Окрестина в Минске заполнен почти на 100 процентов: из 110 "заняты 109 койкомест", сообщил в эфире телеканала СТВ начальник центра изоляции правонарушителей Евгений Шапетько. Основную категорию содержащихся в изоляторе составляют лица, которые были задержаны в Минске во время акций проеста.

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Совместные учения белорусских и российских военных "Славянское братство" стартуют в понедельник на полигоне "Брестский" в Беларуси. Как накануне сообщили в Минобороны РФ, в учениях, которые пройдут с 14 по 25 сентября, примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.

От России в учениях будет задействовано около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ, в том числе боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка". "Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - сообщили ранее в Минобороны РФ.

Лукашенко и Путин встретятся в Сочи

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В понедельник в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано", - сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что "визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия". Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Сочи "имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Предыдущая встреча Лукашенко с Путиным состоялась 30 июня на открытии Ржевского мемориала в Тверской области. Несколькими днями ранее президент Беларуси посещал парад Победы в Москве.

Хроника протестов в Беларуси 13 сентября

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