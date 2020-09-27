Протесты в Беларуси: В Сеть выложили данные силовиков из Гомеля

В Беларуси 51-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 28 сентября (время московское).
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Телеграм-канал NЕXTA обновил базу силовиков, причастных к жестокому подавлению акции протеста, добавив туда вкладку "Гомель", где накануне протестующих избивали и использовали против них перцовый газ. В ней около тысячи имен сотрудников МВД. Данные правоохранителей предоставили белорусские киберпартизаны.
Хроника протестов в Беларуси 27 сентября
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Самый массовый митинг в истории современной Беларуси
На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Защитные маски и отсутствие социальной дистанции
Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Место мужчин заняли женщины
Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
"Хватит бояться - пора сопротивляться!"
Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси
Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.
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Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской
Митинг прошел без задержаний
Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.
Автор: Марина Барановская