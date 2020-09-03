Протесты в Беларуси: в Берлине ответили на слова Лукашенко о радиоперехвате

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями пятницы, 4 сентября (время московское).
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В правительстве Германии прокомментировали заявление Александра Лукашенко, который в беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назвал заявление Ангелы Меркель (Angela Merkel) об отравлении Алексея Навального ядом из группы "Новичка" фальсификацией. По словам Лукашенко, сославшегося на якобы перехваченный "разговор между Берлином и Варшавой", Меркель ввели в заблуждение с целью "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". На запрос агентства РБК представитель правительства ФРГ ответил, что заявления Лукашенко не соответствуют действительности.
Хроника протестов в Беларуси 3 сентября
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Автор: Ольга Тихомирова