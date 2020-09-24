 Протесты в Беларуси: видео о деанонимизации омоновцев набрало более 850 000 просмотров | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: видео о деанонимизации омоновцев набрало более 850 000 просмотров

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 26 сентября.

Белорусские омоновцы во время акций протеста в Минске

Белорусские омоновцы во время акций протеста в Минске

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 26 сентября (время московское).

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Ставшее вирусным видео "Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа", опубликованное на YouTube 24 сентября, набрало уже более 850 000 просмотров. На видео белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал компьютерную программу, позволяющую по видимой части лица найти личные данные сотрудника ОМОН и даже восстановить лицо на исходной фотографии. Максимов в своем видео призывает силовиков отказаться выполнять приказы по разгону протестующих.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступает удаленно на сессии Генассамблеи ООН 26 сентября

Председатель Европейского совета Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая в видеозаписи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Европейский Союз не признает результаты выборов и осуждает жестокое подавление оппозиции и мирных протестов. "Репрессии и запугивания должны прекратиться, а все, кто за ними стоит, должны быть привлечены к ответственности и наказаны", – сказал Мишель. От лица ЕС он выразил поддержку народу Беларуси, который имеет право "выбирать свое будущее". По мнению Мишеля, единственный выход из сложившейся ситуации - национальный диалог при поддержке ОБСЕ.

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В субботу в Минске на площади Победы оппозиция планирует провести репетицию инаугурации Светланы Тихановской. Ранее об этой акции сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга". "Дорогие женщины! Приглашаем всех вас в эту субботу провести репетицию инаугурации в честь вступления в должность президента Светланы Тихановской", - говорится в публикации.

МИД Украины видит серьезные риски в укреплении сотрудничества Лукашенко с Москвой

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что его заявление, сделанное ранее, о том, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси, является официальной позицией Украины.Об этом министр заявил в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера". "Мы с самого начала заняли очень четкую позицию. Мы присоединились к оценкам ЕС", - сказал Кулеба. Министр также заявил, что Украина видит серьезные риски для себя в укреплении сотрудничества Александра Лукашенко с Россией.

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Светлана Тихановская, бывшая кандидат в президенты Беларуси

Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская осудила действия властей против представителей независимых и иностранных СМИ. При этом она напомнила о лишении аккредитации ряда СМИ, депортации репортеров, насилие по отношению к журналистам. В то же время она выразила восхищение белорусскими журналистами. "Бесстрашные, они продолжают выполнять свою работу, несмотря на давление, угрозы и аресты. Режим боится правды. Именно благодаря журналистам мир узнал о том, что происходило в Минске в августе и продолжает происходить каждый день", - цитирует слова Тихановской Telegram-канал "Пул первой". "В новой Беларуси нет места преследованию журналистов. В новой Беларуси нет места цензуре. В новой Беларуси журналисты будут контролировать власть, и никто не будет иметь права им в этом мешать", - заявила она. 

Хроника протестов в Беларуси 25 сентября

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  • Акция протеста в Минске 30 августа 2020 года.

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    Участники акции легли на дорогу перед милицейским кордоном со спецтехникой, который перекрыл улицу в центре Минска.

    Автор: Ольга Тихомирова


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