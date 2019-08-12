 Протесты бывают разные: за что могут задержать недовольных в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.08.2019

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Россия

Протесты бывают разные: за что могут задержать недовольных в России

В отношении участников протестов в Москве заводят уголовные и административные дела. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем могут провиниться протестующие.

Полицейские задерживают мужчину за фигу в кармане - карикатура Сергея Елкина

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    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

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    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

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    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


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Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости

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