 Протестующие в Тбилиси призывают к отставке главы МВД Грузии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.06.2019

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Мир

Протестующие в Тбилиси призывают к отставке главы МВД Грузии

Демонстранты в столице Грузии требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, наказания полицейских, разогнавших акцию протеста 20 июня, и проведения досрочных выборов в парламент.

Участник протестов с с флагом Грузии в Тбилиси

Участник протестов с с флагом Грузии в Тбилиси

В столице Грузии вечером в субботу, 22 июня, проходит очередная акция протеста. Среди требований протестующих - отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, наказание полицейских, которые разогнали акцию 20 июня, а также освобождение задержанных в ходе прежних протестов. Кроме того, собравшиеся у здания парламента в Тбилиси призывают досрочно провести парламентские выборы и отменить мажоритарную избирательную систему.

Выступление депутата Госдумы РФ в парламенте Грузии вызвало массовые протесты

20 июня в Грузии начались массовые протесты. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Контекст

Выступление российского депутата в грузинском парламенте привело к массовым протестам в Тбилиси. Своим взглядом на происходящее поделился с DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. (21.06.2019)

МИД ФРГ не исключает новых столкновений в грузинской столице. Немецкий эксперт видит причину беспорядков в повышенных эмоциях, которые вызывает в грузинском обществе российская тема. (21.06.2019)

Пять тысяч активистов у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который на момент инцидента находился в Азербайджане. 21 июня правящая партия Грузии отправила Кохабидзе в отставку. Вечером того же дня оппозиционные активисты вновь собрались у здания грузинского парламента с требованиями досрочного проведения парламентских выборов, которые назначены на следующий год, а также отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

В столкновениях с протестующими грузинская полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. По данным министерства здравоохранения, в результате пострадали около 240 человек.

Затронуто авиасообщение между Россией и Грузией

Вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Документ вступит в силу 8 июля. Российские власти также запрещают грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию с 8 июля.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:25

Реакция Германии на протесты в Грузии

Контекст

Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

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Несколько тысяч человек собрались вечером 20 июня перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Причиной протеста стало выступление в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

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