Протестующие выстроились в живую цепь в поддержку экс-членов ETA

Около 600 протестующих в Сен-Жан-де-Люзе на юго-западе Франции выстроились в субботу, 27 июня, в живую цепь в знак солидарности с содержащимися в заключении членами баскской сепаратистской группировкой (Euskadi Ta Askatasuna, ETA, "Страна басков и свобода"). В акции приняли участие члены французского представительства ETA - движения Bake Bidea ("Дорога мира"), передало агентство AFP.

Апелляционный суд в Париже 25 июня приступил к рассмотрению ходатайства о помиловании 69-летнего Жака Эсналя, бывшего члена ETA, который свыше 30 лет провел в тюрьме. Решение по его делу ожидается 24 сентября. Председательница Bake Bidea Анаис Фуносас подвергла критике обращение властей и с другими заключенными. "Это - месть государства? Они должны умереть в тюрьме", - спросила Фуносас.

Сепаратистская группировка ETA объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности в мае 2018 года. Группировка была создана в 1959 году во времена диктатуры Франко националистически настроенными баскскими студентами. За время своей деятельности, которая длилась почти полвека, ETA убила более 850 человек. Так и не достигнутой целью сепаратистов было создание баскского государства, которое располагалось бы на территории северной Испании и юго-западной Франции. В 2011 году группировка заявила о прекращении боевых действий и сдала оружие.

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