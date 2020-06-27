 Протестующие выстроились в живую цепь в поддержку экс-членов ЭTA | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2020

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Европа

Протестующие выстроились в живую цепь в поддержку экс-членов ЭTA

На акцию во Франции вышли около 600 человек, в том числе члены французского представительства басков-сепаратистов - движения Bake Bidea.

Акция в поддержку заключенных ETA в Испании

Акция в поддержку заключенных ETA в Испании (фото из архива)

Около 600 протестующих в Сен-Жан-де-Люзе на юго-западе Франции выстроились в субботу, 27 июня, в живую цепь в знак солидарности с содержащимися в заключении членами баскской сепаратистской группировкой  ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna, ETA, "Страна басков и свобода"). В акции приняли участие члены французского представительства ETA - движения Bake Bidea ("Дорога мира"), передало агентство AFP.

Апелляционный суд в Париже 25 июня приступил к рассмотрению ходатайства о помиловании 69-летнего Жака Эсналя, бывшего члена ЭTA, который свыше 30 лет провел в тюрьме. Решение по его делу ожидается 24 сентября. Председательница Bake Bidea Анаис Фуносас подвергла критике обращение властей и с другими заключенными. "Это - месть государства? Они должны умереть в тюрьме", - спросила Фуносас.

Сепаратистская группировка ETA объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности в мае 2018 года. Группировка  была создана в 1959 году во времена диктатуры Франко националистически настроенными баскскими студентами. За время своей деятельности, которая длилась почти полвека, ETA убила более 850 человек. Так и не достигнутой целью сепаратистов было создание баскского государства, которое располагалось бы на территории северной Испании и юго-западной Франции. В 2011 году группировка заявила о прекращении боевых действий и сдала оружие.

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